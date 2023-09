Larson vence a Reddick en la primera de los playoffs en Darlington

Larson se hizo con el control de la carrera al final de la última etapa, cuando fue el primero en salir de la calle de boxes tras una advertencia causada por un trompo de Ryan Newman en la curva 4.

Larson lideró en el reinicio con 51 de las 367 vueltas restantes, y luego se mantuvo en dos reinicios más en las últimas 47 vueltas.

Reddick se colocó segundo en el último reinicio a 31 vueltas del final e inicialmente retó a Larson por el liderato, pero Larson fue capaz de superarle por 0,447 segundos en la bandera a cuadros para conseguir su primera victoria en las 500 Millas del Sur.

"Finalmente lo hicimos de principio a fin", dijo Larson. "Pasar del 18º al tercer puesto en la primera etapa, no creía que fuera posible, pero nuestro coche era realmente bueno. Sólo había que trabajar en él. Me equivoqué una vez y me quedé en punto muerto, me deslicé y me golpeé contra el muro, y creo que doblé un poco la puntera, así que a partir de ahí fue un poco difícil".

"Qué gran manera de empezar los playoffs y espero que podamos seguir así".

Larson, de 31 años, entró en los playoffs como sexto cabeza de serie tras dos victorias, pero se dirige al Kansas Speedway el próximo fin de semana ahora segundo en la clasificación de los playoffs por detrás de su compañero de equipo en Hendrick Motorsports William Byron.

La clave para Larson fue mantenerse alejado de los problemas, que es lo que experimentaron varios pilotos de playoffs en la carrera, incluido Denny Hamlin, que ganó las dos etapas y lideró 177 vueltas.

La noche de Hamlin se torció cuando se vio obligado a entrar en boxes dos veces en verde por lo que pensó que era una rueda suelta. Más tarde se vio envuelto en un accidente y terminó 25º.

Chris Buescher terminó tercero, Byron fue cuarto y Ross Chastain completó los cinco primeros.

Completaron el top-10 Brad Keselowski, Bubba Wallace, Chase Elliott, Ryan Blaney y Erik Jones.

A falta de dos carreras para el final de la primera ronda de los playoffs, Wallace, Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr y Michael McDowell son los pilotos con menos puntos sin una victoria y en peligro de ser eliminados de la lucha por el título.

Etapa 1

Hamlin adelantó a Reddick a 24 vueltas del final y se hizo con la victoria de la Etapa 1, mientras Wallace hacía un trompo en la curva 4. Larson fue tercero, Harvick tercero y Larson tercero. Larson fue tercero, Harvick cuarto y Blaney quinto.

Etapa 2

Hamlin superó a Larson por 0,509 segundos en una carrera de una vuelta tras una advertencia tardía para reclamar la victoria de la Etapa 2. Jones era tercero, Reddick cuarto y Blaney quinto. Jones fue tercero, Reddick cuarto y Byron completó los cinco primeros.

NASCAR se vio obligada a lanzar una advertencia en la vuelta 179 y puso bandera roja en la carrera durante casi siete minutos para reparar las luces interiores de la curva 3, que se apagaron.

Austin Cindric y Ty Gibbs chocaron en la curva 2 para dar lugar a un reinicio de una vuelta hasta el final.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, varios coches líderes optaron por entrar en boxes, pero Hamlin permaneció en la pista y se mantuvo en cabeza cuando la carrera se reanudó con 131 vueltas restantes.

A 100 vueltas del final, Hamlin mantuvo el liderato, pero Reddick, Byron y Harvick le seguían de cerca mientras Kyle Busch iniciaba otra ronda de paradas en boxes con bandera verde.

Después de completar su parada, Hamlin informó de una rueda suelta en su Toyota nº 11 y se vio obligado a entrar en boxes por segunda vez bajo bandera verde. Regresó a la pista en 30ª posición y marcó una vuelta menos.

Poco después, el jefe de equipo de Hamlin, Chris Gabehart le dijo a su piloto: "Las ruedas parecían estar bien".

Con menos de 60 vueltas para el final, Harvick se colocó segundo por detrás de Reddick y entró en boxes para hacer su última parada con bandera verde justo cuando Newman hizo un trompo en la curva 4 y provocó una bandera amarilla. Harvick acabó entrando en boxes en un pit road cerrado, lo que le valió una penalización.

Cuando el resto de los pilotos entraron en boxes, Larson fue el primero en salir y se puso en cabeza cuando la carrera se reanudó a 51 vueltas del final. Harvick se alineó 26º en la reanudación.

Tres vueltas más tarde, Alex Bowman y Daniel Suárez chocaron en la curva 1 en un incidente que también afectó a Harrison Burton y provocó la séptima neutralización de la carrera.

Un puñado de coches de cabeza entraron en boxes, pero Larson se mantuvo en la pista y en el liderato en la reanudación con 40 vueltas para el final.

Busch se soltó y provocó un accidente de varios coches en la recta delantera que afectó a Todd Gilliland, McDowell, Bell y Hamlin, lo que provocó otro reinicio con 31 vueltas restantes.