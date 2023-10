NASCAR: Larson vence a Bell en un cerrado final para ganar en Las Vegas

A pesar de que Larson ganó las dos etapas y lideró 133 de las 267 vueltas de la carrera, su victoria el domingo no fue nada fácil.

Larson chocó contra el muro en la curva 2 al final de la segunda etapa y retrocedió en el orden, antes de recuperar el liderato en la calle de boxes en la penúltima bandera amarilla y después de una breve batalla con Brad Keselowski parecía listo para la victoria.

El ganador de la pole, Christopher Bell, sin embargo, se acercó a Larson dramáticamente en las últimas cinco vueltas y tuvo una gran salida en la curva 4 en la última vuelta, pero Larson lo superó por 0,082 segundos para asegurar la victoria y convertirse en el primer piloto que competirá por el título de la serie 2023 en Phoenix.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro toma la bandera a cuadros para vencer a Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Rheem / Smurfit Kappa Toyota Camry. Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Es la cuarta victoria de la temporada para Larson y su equipo No. 5 Hendrick Motorsports y la 23º de su carrera. Ahora se ha asegurado la segunda oportunidad de su carrera de competir por un campeonato.

"Podía verlo venir por mi retrovisor, seguro", dijo Larson sobre Bell en la última vuelta. "Esperaba que esos rezagados me dieran el (carril) de abajo. El Nº38 (Todd Gilliland) se fue al fondo. Sabía que no podía seguirlo. Simplemente no quería ir hasta arriba, dejar el medio abierto.

"Por suerte, Christopher siempre corre muy limpio. Podría haber sido más loco de lo que fue al llegar a la línea de salida/llegada. Gracias a él por correr con respeto".

"Mi equipo también ha hecho un gran trabajo. Un gran coche de carreras. Casi me salgo en las curvas 1 y 2, poniéndome de lado y chocando contra el muro. Tuve que recuperar el equilibrio. Ellos se acercaron mucho más allí (corriendo) en cabeza".

Kyle Busch terminó tercero, Keselowski fue cuarto y Ross Chastain se recuperó de una penalización por exceso de velocidad en el pit road para terminar quinto.

Ryan Blaney, William Byron, Tyler Reddick, Martin Truex Jr. y Denny Hamlin completaron las diez primeras posiciones.

Con dos carreras restantes en la ronda semifinal de los playoffs, los cuatro pilotos más bajos en puntos sin una victoria y en peligro de eliminación son Chris Buescher, Blaney, Reddick y Bell, que está dos puntos por debajo de la línea de corte.

Etapa 1

Larson adelantó a Bell a falta de ocho de las 80 vueltas y lo mantuvo a 0,525 segundos para hacerse con la victoria de la Etapa 1. Keselowski fue tercero, Reddick cuarto y Truex completó los cinco primeros.

Etapa 2

Larson fue por el interior de Keselowski a falta de 10 de 85 vueltas para el final para recuperar el liderato y se aferró a él para ganar la Etapa 2. Bell fue tercero, Hamlin cuarto y Keselowski completó los cinco primeros.

Mientras intentaba superar al líder, Larson chocó contra el muro en la curva 2 en la vuelta 141 y se salió del ritmo, pero permaneció en la pista, aunque cayó hasta la quinta posición.

Cinco vueltas más tarde, el compañero de equipo de Larson, Alex Bowman, sufrió un fuerte accidente al salir de la curva 4, lo que puso fin a su carrera.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, todos los pilotos de cabeza entraron en boxes, siendo Bell el primero en salir. Lideraba a Chastain y Larson cuando la carrera volvió al verde con 96 vueltas restantes.

Chase Briscoe chocó contra el muro y dio varias vueltas de campana en la curva 2, lo que provocó la sexta bandera amarilla de la carrera y preparó lo que podría ser la ronda final de paradas en boxes.

Larson fue el primero en salir de boxes, mientras que Austin Dillon fue penalizado por exceso de velocidad y tuvo que reiniciar desde la parte trasera del campo. Larson adelantó a Keselowski y Bell en el reinicio con 52 vueltas para el final.

A falta de 50 para el final, Ty Gibbs golpeó el muro en la curva 2 y perdió una rueda, que salió disparada por la pista. Gibbs fue penalizado con dos vueltas.

La carrera volvió a verde con 45 vueltas para el final y Larson por delante de Keselowski y Bell.

Con menos de 25 vueltas para el final, Gibbs golpeó la pared de nuevo, pero fue capaz de llegar su No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota a la calle de boxes y no hubo neutralización.

Con 10 para el final, la ventaja de Larson se había reducido a menos de un segundo por Bell mientras Keselowski corría tercero.