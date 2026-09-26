Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Crónica de clasificación
NASCAR Cup Kansas II

La lluvia vuelve a suspender la clasificación de NASCAR, ahora en Kansas

Por tercera vez en las últimas cuatro carreras, NASCAR se vio obligada a cancelar la sesión de clasificación de la Cup Series debido a las malas condiciones meteorológicas.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Cubierta del coche de Ryan Blaney durante el retraso por lluvia, No. 12 Team Penske Ford

El criterio de clasificación de la NASCAR —una media ponderada de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30 %), y el resultado obtenido en la última carrera (70 %)—, se ha utilizado para determinar la parrilla de salida de la Copa en tres de las cuatro primeras carreras de la Chase, ya que unas tormentas dispersas obligaron a la serie a cancelar la clasificación en el Kansas Speedway.

Como consecuencia de ello, el ganador de la carrera de Bristol, Joey Logano, saldrá desde la pole position en la prueba de 400 millas del domingo, con el nuevo líder del campeonato, Kyle Larson, en segunda posición.

Christopher Bell saldrá tercero, Carson Hocevar cuarto y Ty Gibbs quinto.

El campeón de la temporada regular, Denny Hamlin, que se encuentra a un punto del liderato del campeonato, saldrá sexto.

Los pilotos de la Chase con las posiciones de salida más bajas son Chase Elliott, en 18.ª posición; Chase Briscoe, en 23.ª; y Ryan Blaney, en 25.ª.

Los entrenamientos también se cancelaron debido al mal tiempo, por lo que la primera vuelta en pista para todos los pilotos será cuando ondee la bandera verde el domingo.

Cabe destacar que 12 de las últimas 13 carreras de la Copa en Kansas las han ganado pilotos que partían entre los diez primeros, siendo la victoria de Ross Chastain en 2024 la única excepción (salió en vigésima posición).

Lee también:

Parada de salida de la NASCAR Cup Kansas II de 2026

Pos. Piloto
1 Joey Logano (C)
2 Kyle Larson (C)
3 Christopher Bell (C)
4 Carson Hocevar (C)
5 Ty Gibbs (C)
6 Denny Hamlin (C)
7 Bubba Wallace (C)
8 William Byron (C)
9 Ryan Preece (C)
10 Josh Berry
11 Austin Cindric (C)
12 Chris Buescher (C)
13 Ross Chastain
14 Daniel Suárez (C)
15 Tyler Reddick (C)
16 Brad Keselowski
17 Shane van Gisbergen
18 Chase Elliott (C)
19 Austin Dillon
20 Todd Gilliland
21 Noah Gragson
22 Michael McDowell
23 Chase Briscoe (C)
24 AJ Allmendinger
25 Ryan Blaney (C)
26 John Hunter Nemechek
27 Connor Zilisch
28 Zane Smith
29 Cole Custer
30 Erik Jones
31 Ricky Stenhouse Jr.
32 Austin Hill
33 Alex Bowman
34 Riley Herbst
35 Cody Ware
36 Ty Dillon
37  

Watch: Blaney explains Bristol confrontation, NASCAR's no-penalty call

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Carson Hocevar y Ryan Blaney intercambian palabras amables una semana después de su pelea

Comentarios destacados
Más de
Nick DeGroot

El principal problema de Hamlin con Hocevar es la "falta de respeto" fuera de la pista

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Bristol II
El principal problema de Hamlin con Hocevar es la "falta de respeto" fuera de la pista

Ganadores y perdedores de una carrera de NASCAR en Bristol que quedará en el recuerdo

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Bristol II
Ganadores y perdedores de una carrera de NASCAR en Bristol que quedará en el recuerdo

Ryan Blaney se arrepiente y admite que "me dieron una buena paliza" en la pelea con Hocevar

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Bristol II
Ryan Blaney se arrepiente y admite que "me dieron una buena paliza" en la pelea con Hocevar

Últimas noticias

Lawson no entiende cómo su compañero Lindblad no fue sancionado tras chocarlo en Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Lawson no entiende cómo su compañero Lindblad no fue sancionado tras chocarlo en Bakú

La lluvia vuelve a suspender la clasificación de NASCAR, ahora en Kansas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Kansas II
La lluvia vuelve a suspender la clasificación de NASCAR, ahora en Kansas

Por qué Verstappen dice que la diferencia de 0,196 s con Russell en Bakú es un poco engañosa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Por qué Verstappen dice que la diferencia de 0,196 s con Russell en Bakú es un poco engañosa

Andrea Stella cree que a Colapinto le faltó “sentido común” en el accidente que causó en Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Andrea Stella cree que a Colapinto le faltó “sentido común” en el accidente que causó en Bakú