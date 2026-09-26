La lluvia vuelve a suspender la clasificación de NASCAR, ahora en Kansas

El criterio de clasificación de la NASCAR —una media ponderada de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30 %), y el resultado obtenido en la última carrera (70 %)—, se ha utilizado para determinar la parrilla de salida de la Copa en tres de las cuatro primeras carreras de la Chase, ya que unas tormentas dispersas obligaron a la serie a cancelar la clasificación en el Kansas Speedway.

Como consecuencia de ello, el ganador de la carrera de Bristol, Joey Logano, saldrá desde la pole position en la prueba de 400 millas del domingo, con el nuevo líder del campeonato, Kyle Larson, en segunda posición.

Christopher Bell saldrá tercero, Carson Hocevar cuarto y Ty Gibbs quinto.

El campeón de la temporada regular, Denny Hamlin, que se encuentra a un punto del liderato del campeonato, saldrá sexto.

Los pilotos de la Chase con las posiciones de salida más bajas son Chase Elliott, en 18.ª posición; Chase Briscoe, en 23.ª; y Ryan Blaney, en 25.ª.

Los entrenamientos también se cancelaron debido al mal tiempo, por lo que la primera vuelta en pista para todos los pilotos será cuando ondee la bandera verde el domingo.

Cabe destacar que 12 de las últimas 13 carreras de la Copa en Kansas las han ganado pilotos que partían entre los diez primeros, siendo la victoria de Ross Chastain en 2024 la única excepción (salió en vigésima posición).

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