Logano sorprende con una impresionante vuelta de pole en Gateway, Suárez 15

En una sesión de clasificación irregular en el WWT Raceway (Gateway), Joey Logano situó su Ford n.º 22 del Team Penske en lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 32,817 s, nada menos que 0,276 s más rápido que Kyle Larson, al volante del Chevrolet n.º 5 de Hendrick Motorsports.

¿Hasta qué punto fue impresionante esa vuelta de Logano? Fue el mayor margen de ventaja en la pole de cualquier sesión de clasificación de la Copa desde Chicagoland 2017, cuando Kyle Busch superó a Denny Hamlin por 0,277 s.

"Este es un circuito que teníamos marcado, sabiendo que teníamos que sacarle partido", afirmó Logano. "Tenemos que sumar el máximo de puntos aquí y salir desde delante nos ayudará sin duda a conseguirlo. Solo hay que gestionar bien la estrategia. Aunque, sin duda, tenemos un coche rápido. En configuración de carrera, va muy bien, tanto en tandas cortas como largas. Obviamente, la clasificación ha sido espectacular. Incluso me pareció que mi vuelta fue normalita".

Ryan Blaney saldrá tercero, Christopher Bell cuarto y Chase Briscoe quinto. Carson Hocevar, Bubba Wallace, Chase Elliott, Ty Gibbs y el líder del campeonato, Denny Hamlin, completaron el resto de los diez primeros puestos.

Alex Bowman será el piloto que no participa en la Chase con mejor posición de salida, tras clasificarse undécimo.

Otros pilotos del Chase que saldrán más atrás en la parrilla: Austin Cindric en 13.ª posición, Ryan Preece en 14.ª, Daniel Suárez en 15.ª, Tyler Reddick en 18.ª, Chris Buescher en 21.ª y William Byron en 24.ª.

Resumen de la clasificación

Connor Zilisch marcó el ritmo inicial, pero a mitad de la sesión era Zane Smith quien lideraba con una vuelta de 33,420 s.

Shane van Gisbergen y Michael McDowell sufrieron fuertes oscilaciones en sus vueltas, lo que les costó muy caro.

Al comenzar la segunda mitad de la clasificación, Alex Bowman se colocó inmediatamente en cabeza mientras algunos de los coches más rápidos de la parrilla tenían su oportunidad.

Josh Berry podría haber llegado sin duda a lo más alto de la tabla de tiempos, pero estuvo a punto de perder el control en las curvas 1 y 2. Hubo varios sustos y grandes levantamientos del acelerador, y William Byron y Ryan Preece perdieron algo de tiempo al salirse de la pista en la curva 4. Sorprendentemente, no se produjeron incidentes a pesar de las difíciles condiciones de la pista.

Hamlin fue el siguiente piloto en marcar el mejor tiempo, con una décima de ventaja sobre Bowman. Sin embargo, no duró mucho, ya que Elliott le sustituyó en lo más alto de la tabla de tiempos, elevando aún más el listón. Hocevar fue el siguiente en alcanzar la P1 a pesar de tomar muy por fuera las curvas 1 y 2.

Como era de esperar, Penske se mostró extremadamente fuerte, y Logano fue más de cuatro décimas más rápido con una impresionante vuelta de 32,817 s. Nadie pudo igualar ese tiempo, ni siquiera su compañero de equipo Blaney. Larson se quedó a apenas tres décimas, pero eso fue todo lo que el resto de pilotos pudo hacer frente al tricampeón y ganador de la carrera de Gateway de 2022.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup — WWT Raceway 2026

cla n.º piloto fabricante tiempo diferencia mph 1 22 Joey Logano Ford 32,817 137,124 2 5 Kyle Larson Chevrolet 33,093 0,276 135,980 3 12 Ryan Blaney Ford 33,113 0,296 135,898 4 20 Christopher Bell Toyota 33,145 0,328 135,767 5 19 Chase Briscoe Toyota 33,199 0,382 135,546 6 77 Carson Hocevar Chevrolet 33,236 0,419 135,395 7 23 Darrell Wallace Jr Toyota 33,246 0,429 135,355 8 9 Chase Elliott Chevrolet 33,259 0,442 135,302 9 54 Ty Gibbs Toyota 33,261 0,444 135,294 10 11 Denny Hamlin Toyota 33,312 0,495 135,086 11 48 Alex Bowman Chevrolet 33,407 0,590 134,702 12 38 Zane Smith Ford 33,420 0,603 134,650 13 2 Austin Cindric Ford 33,441 0,624 134,565 14 60 Ryan Preece Ford 33,487 0,670 134,381 15 7 Daniel Suárez Chevrolet 33,492 0,675 134,360 16 21 Josh Berry Ford 33,503 0,686 134,316 17 16 AJ Allmendinger Chevrolet 33,547 0,730 134,140 18 45 Tyler Reddick Toyota 33,557 0,740 134,100 19 88 Connor Zilisch Chevrolet 33,572 0,755 134,040 20 1 Ross Chastain Chevrolet 33,583 0,766 133,996 21 17 Chris Buescher Ford 33,607 0,790 133,901 22 3 Austin Dillon Chevrolet 33,624 0,807 133,833 23 6 Brad Keselowski Ford 33,689 0,872 133,575 24 24 William Byron Chevrolet 33,700 0,883 133,531 25 43 Erik Jones Toyota 33,713 0,896 133,480 26 41 Cole Custer Chevrolet 33,725 0,908 133,432 27 33 Austin Hill Chevrolet 33,768 0,951 133,262 28 42 John Hunter Nemechek Toyota 33,810 0,993 133,097 29 71 Michael McDowell Chevrolet 33,878 1,061 132,830 30 51 Cody Ware Chevrolet 33,926 1,109 132,642 31 4 Noah Gragson Ford 33,934 1,117 132,610 32 10 Ty Dillon Chevrolet 33,943 1,126 132,575 33 35 Riley Herbst Toyota 34,062 1,245 132,112 34 34 Todd Gilliland Ford 34,065 1,248 132,100 35 97 Shane van Gisbergen Chevrolet 34,186 1,369 131,633 36 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 34,215 1,398 131,521

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