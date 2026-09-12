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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Gateway

Logano sorprende con una impresionante vuelta de pole en Gateway, Suárez 15

Logano se impuso en Gateway con el mayor margen en la pole desde Chicagoland 2017. Joey Logano

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Joey Logano, Team Penske

Joey Logano, Team Penske

Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

En una sesión de clasificación irregular en el WWT Raceway (Gateway), Joey Logano situó su Ford n.º 22 del Team Penske en lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 32,817 s, nada menos que 0,276 s más rápido que Kyle Larson, al volante del Chevrolet n.º 5 de Hendrick Motorsports.

¿Hasta qué punto fue impresionante esa vuelta de Logano? Fue el mayor margen de ventaja en la pole de cualquier sesión de clasificación de la Copa desde Chicagoland 2017, cuando Kyle Busch superó a Denny Hamlin por 0,277 s.

"Este es un circuito que teníamos marcado, sabiendo que teníamos que sacarle partido", afirmó Logano. "Tenemos que sumar el máximo de puntos aquí y salir desde delante nos ayudará sin duda a conseguirlo. Solo hay que gestionar bien la estrategia. Aunque, sin duda, tenemos un coche rápido. En configuración de carrera, va muy bien, tanto en tandas cortas como largas. Obviamente, la clasificación ha sido espectacular.  Incluso me pareció que mi vuelta fue normalita".

Ryan Blaney saldrá tercero, Christopher Bell cuarto y Chase Briscoe quinto. Carson Hocevar, Bubba Wallace, Chase Elliott, Ty Gibbs y el líder del campeonato, Denny Hamlin, completaron el resto de los diez primeros puestos.

Alex Bowman será el piloto que no participa en la Chase con mejor posición de salida, tras clasificarse undécimo.

Otros pilotos del Chase que saldrán más atrás en la parrilla: Austin Cindric en 13.ª posición, Ryan Preece en 14.ª, Daniel Suárez en 15.ª, Tyler Reddick en 18.ª, Chris Buescher en 21.ª y William Byron en 24.ª.

Resumen de la clasificación

Connor Zilisch marcó el ritmo inicial, pero a mitad de la sesión era Zane Smith quien lideraba con una vuelta de 33,420 s. 

Shane van Gisbergen y Michael McDowell sufrieron fuertes oscilaciones en sus vueltas, lo que les costó muy caro.

Al comenzar la segunda mitad de la clasificación, Alex Bowman se colocó inmediatamente en cabeza mientras algunos de los coches más rápidos de la parrilla tenían su oportunidad.

Josh Berry podría haber llegado sin duda a lo más alto de la tabla de tiempos, pero estuvo a punto de perder el control en las curvas 1 y 2. Hubo varios sustos y grandes levantamientos del acelerador, y William Byron y Ryan Preece perdieron algo de tiempo al salirse de la pista en la curva 4. Sorprendentemente, no se produjeron incidentes a pesar de las difíciles condiciones de la pista.

Hamlin fue el siguiente piloto en marcar el mejor tiempo, con una décima de ventaja sobre Bowman. Sin embargo, no duró mucho, ya que Elliott le sustituyó en lo más alto de la tabla de tiempos, elevando aún más el listón. Hocevar fue el siguiente en alcanzar la P1 a pesar de tomar muy por fuera las curvas 1 y 2. 

Como era de esperar, Penske se mostró extremadamente fuerte, y Logano fue más de cuatro décimas más rápido con una impresionante vuelta de 32,817 s. Nadie pudo igualar ese tiempo, ni siquiera su compañero de equipo Blaney. Larson se quedó a apenas tres décimas, pero eso fue todo lo que el resto de pilotos pudo hacer frente al tricampeón y ganador de la carrera de Gateway de 2022.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup — WWT Raceway 2026

cla n.º piloto fabricante tiempo diferencia mph
1 22 USA Joey Logano Ford 32,817   137,124
2 5 USA Kyle Larson Chevrolet 33,093 0,276 135,980
3 12 USA Ryan Blaney Ford 33,113 0,296 135,898
4 20 USA Christopher Bell Toyota 33,145 0,328 135,767
5 19 USA Chase Briscoe Toyota 33,199 0,382 135,546
6 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 33,236 0,419 135,395
7 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 33,246 0,429 135,355
8 9 USA Chase Elliott Chevrolet 33,259 0,442 135,302
9 54 USA Ty Gibbs Toyota 33,261 0,444 135,294
10 11 USA Denny Hamlin Toyota 33,312 0,495 135,086
11 48 USA Alex Bowman Chevrolet 33,407 0,590 134,702
12 38 USA Zane Smith Ford 33,420 0,603 134,650
13 2 USA Austin Cindric Ford 33,441 0,624 134,565
14 60 USA Ryan Preece Ford 33,487 0,670 134,381
15 7 MEX Daniel Suárez Chevrolet 33,492 0,675 134,360
16 21 USA Josh Berry Ford 33,503 0,686 134,316
17 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 33,547 0,730 134,140
18 45 USA Tyler Reddick Toyota 33,557 0,740 134,100
19 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 33,572 0,755 134,040
20 1 USA Ross Chastain Chevrolet 33,583 0,766 133,996
21 17 USA Chris Buescher Ford 33,607 0,790 133,901
22 3 USA Austin Dillon Chevrolet 33,624 0,807 133,833
23 6 USA Brad Keselowski Ford 33,689 0,872 133,575
24 24 USA William Byron Chevrolet 33,700 0,883 133,531
25 43 USA Erik Jones Toyota 33,713 0,896 133,480
26 41 USA Cole Custer Chevrolet 33,725 0,908 133,432
27 33 USA Austin Hill Chevrolet 33,768 0,951 133,262
28 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 33,810 0,993 133,097
29 71 USA Michael McDowell Chevrolet 33,878 1,061 132,830
30 51 USA Cody Ware Chevrolet 33,926 1,109 132,642
31 4 USA Noah Gragson Ford 33,934 1,117 132,610
32 10 USA Ty Dillon Chevrolet 33,943 1,126 132,575
33 35 USA Riley Herbst Toyota 34,062 1,245 132,112
34 34 USA Todd Gilliland Ford 34,065 1,248 132,100
35 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 34,186 1,369 131,633
36 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 34,215 1,398 131,521
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Watch: Keselowski candid on upping the intensity with Hocevar: 'Bring it, I'll fight back'

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