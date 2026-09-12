Logano sorprende con una impresionante vuelta de pole en Gateway, Suárez 15
Logano se impuso en Gateway con el mayor margen en la pole desde Chicagoland 2017. Joey Logano
Joey Logano, Team Penske
Foto de: Icon Sportswire via Getty Images
En una sesión de clasificación irregular en el WWT Raceway (Gateway), Joey Logano situó su Ford n.º 22 del Team Penske en lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 32,817 s, nada menos que 0,276 s más rápido que Kyle Larson, al volante del Chevrolet n.º 5 de Hendrick Motorsports.
¿Hasta qué punto fue impresionante esa vuelta de Logano? Fue el mayor margen de ventaja en la pole de cualquier sesión de clasificación de la Copa desde Chicagoland 2017, cuando Kyle Busch superó a Denny Hamlin por 0,277 s.
"Este es un circuito que teníamos marcado, sabiendo que teníamos que sacarle partido", afirmó Logano. "Tenemos que sumar el máximo de puntos aquí y salir desde delante nos ayudará sin duda a conseguirlo. Solo hay que gestionar bien la estrategia. Aunque, sin duda, tenemos un coche rápido. En configuración de carrera, va muy bien, tanto en tandas cortas como largas. Obviamente, la clasificación ha sido espectacular. Incluso me pareció que mi vuelta fue normalita".
Ryan Blaney saldrá tercero, Christopher Bell cuarto y Chase Briscoe quinto. Carson Hocevar, Bubba Wallace, Chase Elliott, Ty Gibbs y el líder del campeonato, Denny Hamlin, completaron el resto de los diez primeros puestos.
Alex Bowman será el piloto que no participa en la Chase con mejor posición de salida, tras clasificarse undécimo.
Otros pilotos del Chase que saldrán más atrás en la parrilla: Austin Cindric en 13.ª posición, Ryan Preece en 14.ª, Daniel Suárez en 15.ª, Tyler Reddick en 18.ª, Chris Buescher en 21.ª y William Byron en 24.ª.
Resumen de la clasificación
Connor Zilisch marcó el ritmo inicial, pero a mitad de la sesión era Zane Smith quien lideraba con una vuelta de 33,420 s.
Shane van Gisbergen y Michael McDowell sufrieron fuertes oscilaciones en sus vueltas, lo que les costó muy caro.
Al comenzar la segunda mitad de la clasificación, Alex Bowman se colocó inmediatamente en cabeza mientras algunos de los coches más rápidos de la parrilla tenían su oportunidad.
Josh Berry podría haber llegado sin duda a lo más alto de la tabla de tiempos, pero estuvo a punto de perder el control en las curvas 1 y 2. Hubo varios sustos y grandes levantamientos del acelerador, y William Byron y Ryan Preece perdieron algo de tiempo al salirse de la pista en la curva 4. Sorprendentemente, no se produjeron incidentes a pesar de las difíciles condiciones de la pista.
Hamlin fue el siguiente piloto en marcar el mejor tiempo, con una décima de ventaja sobre Bowman. Sin embargo, no duró mucho, ya que Elliott le sustituyó en lo más alto de la tabla de tiempos, elevando aún más el listón. Hocevar fue el siguiente en alcanzar la P1 a pesar de tomar muy por fuera las curvas 1 y 2.
Como era de esperar, Penske se mostró extremadamente fuerte, y Logano fue más de cuatro décimas más rápido con una impresionante vuelta de 32,817 s. Nadie pudo igualar ese tiempo, ni siquiera su compañero de equipo Blaney. Larson se quedó a apenas tres décimas, pero eso fue todo lo que el resto de pilotos pudo hacer frente al tricampeón y ganador de la carrera de Gateway de 2022.
Parrilla de salida de la NASCAR Cup — WWT Raceway 2026
|cla
|n.º
|piloto
|fabricante
|tiempo
|diferencia
|mph
|1
|22
|Joey Logano
|Ford
|32,817
|137,124
|2
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|33,093
|0,276
|135,980
|3
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|33,113
|0,296
|135,898
|4
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|33,145
|0,328
|135,767
|5
|19
|Chase Briscoe
|Toyota
|33,199
|0,382
|135,546
|6
|77
|Carson Hocevar
|Chevrolet
|33,236
|0,419
|135,395
|7
|23
|Darrell Wallace Jr
|Toyota
|33,246
|0,429
|135,355
|8
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|33,259
|0,442
|135,302
|9
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|33,261
|0,444
|135,294
|10
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|33,312
|0,495
|135,086
|11
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|33,407
|0,590
|134,702
|12
|38
|Zane Smith
|Ford
|33,420
|0,603
|134,650
|13
|2
|Austin Cindric
|Ford
|33,441
|0,624
|134,565
|14
|60
|Ryan Preece
|Ford
|33,487
|0,670
|134,381
|15
|7
|Daniel Suárez
|Chevrolet
|33,492
|0,675
|134,360
|16
|21
|Josh Berry
|Ford
|33,503
|0,686
|134,316
|17
|16
|AJ Allmendinger
|Chevrolet
|33,547
|0,730
|134,140
|18
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|33,557
|0,740
|134,100
|19
|88
|Connor Zilisch
|Chevrolet
|33,572
|0,755
|134,040
|20
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|33,583
|0,766
|133,996
|21
|17
|Chris Buescher
|Ford
|33,607
|0,790
|133,901
|22
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|33,624
|0,807
|133,833
|23
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|33,689
|0,872
|133,575
|24
|24
|William Byron
|Chevrolet
|33,700
|0,883
|133,531
|25
|43
|Erik Jones
|Toyota
|33,713
|0,896
|133,480
|26
|41
|Cole Custer
|Chevrolet
|33,725
|0,908
|133,432
|27
|33
|Austin Hill
|Chevrolet
|33,768
|0,951
|133,262
|28
|42
|John Hunter Nemechek
|Toyota
|33,810
|0,993
|133,097
|29
|71
|Michael McDowell
|Chevrolet
|33,878
|1,061
|132,830
|30
|51
|Cody Ware
|Chevrolet
|33,926
|1,109
|132,642
|31
|4
|Noah Gragson
|Ford
|33,934
|1,117
|132,610
|32
|10
|Ty Dillon
|Chevrolet
|33,943
|1,126
|132,575
|33
|35
|Riley Herbst
|Toyota
|34,062
|1,245
|132,112
|34
|34
|Todd Gilliland
|Ford
|34,065
|1,248
|132,100
|35
|97
|Shane van Gisbergen
|Chevrolet
|34,186
|1,369
|131,633
|36
|47
|Ricky Stenhouse Jr
|Chevrolet
|34,215
|1,398
|131,521
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