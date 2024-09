Logano vence a Suárez y gana el primer playoff de la Copa NASCAR en Atlanta

La carrera en el Atlanta Motor Speedway terminó en una carrera de dos vueltas en tiempo extra con Ryan Blaney empujando a su compañero de equipo en Penske, Joey Logano, y Ross Chastain empujando a su compañero de equipo en Trackhouse , Daniel Suárez. Los pilotos de Trackhouse se desconectaron rápidamente, despejando el camino para que Logano ganara por 34ª vez en su carrera y su segunda del año.

"Increíble ejecución del equipo", dijo Logano, que ahora tiene dos victorias de la Copa en Atlanta. "Cuando es el momento de los playoffs, es nuestro momento. Como dije, siempre tenemos que subir el nivel cuando llega el momento de los playoffs. Me dieron un gran Mustang. Fue rápido todo el día. Se atascó un poco atrás. Fue difícil recuperar la posición en pista. Tuve un buen reinicio y me puse al frente. Tenía a mi compañero Blaney detrás de mí. Eso me ayudó mucho en la última vuelta para asegurarme de que un coche Penske ganara y pasara a la siguiente ronda. Buen día para todos los coches Penske. Conseguí muchos puntos de etapa también".

Logano pasó seis años viviendo en un condominio con vistas a la pista, diciendo de esa experiencia: "Pasé mucho tiempo mirando esta pista de carreras, soñando con bajar a la curva 1".

Watch: Joey Logano: ‘When it’s playoff time, it’s our time’ after locking into the Round of 12

Suárez, que ganó en Atlanta a principios de año, se quedó a las puertas de la victoria. "Estaba bastante seguro de que la parte superior iba a ser mejor", dijo después de la carrera. "Tuvimos un gran lanzamiento, pero nos desconectamos demasiado pronto, y eso obviamente nos perjudicó ... Es un poco doloroso. Creo que estábamos en posición. A veces, es muy difícil predecir quién va a tener el mejor empuje y durante cuánto tiempo lo va a tener. Pero estamos en la lucha".

Al principio de la carrera, el favorito al título y cabeza de serie Kyle Larson se estrelló tras perder el control a pocas vueltas de la meta de la Etapa 1. Chase Briscoe también fue recogido, poniendo fin a su carrera. Más allá de eso, las dos primeras etapas fueron bastante limpias con Ryan Blaney ganando la Etapa 1 y Austin Cindric ganando la Etapa 2.

El combustible parecía escaso para los líderes cerca del final de la carrera, pero una advertencia a 56 vueltas del final proporcionó una ayuda muy necesaria. Chris Buescher salió disparado por la pista, golpeando a Ryan Blaney. Blaney hizo un trompo y se deslizó por la pista, chocando con Martin Truex Jr. - dos pilotos de playoffs con daños significativos.

Ty Gibbs tomó el control de la carrera, con la esperanza de asegurar su primera victoria en la Copa, pero una advertencia por escombros - una pancarta de Walmart en la recta delantera - obligó a otra amarilla con diez vueltas restantes. Las últimas vueltas se convirtieron en una lucha mano a mano entre Penske y Trackhouse, pero un accidente de Noah Gragson forzó la carrera a la prórroga.

Logano eligió la parte de abajo y Suárez la de arriba. Estuvieron igualados durante un rato, pero los pilotos de Trackhouse se desconectaron en la curva 3. En la última vuelta, poco pudo hacer Suárez contra la dupla de Penske, ya que Chastain fue tapiado por Chase Elliott, provocando un accidente que puso fin a la carrera.

Logano capturó la bandera a cuadros y debido al momento de la amarilla, Suárez fue segundo y Blaney tercero. Christopher Bell fue cuarto, Alex Bowman quinto. Tyler Reddick, Kyle Busch, Chase Elliott, William Byron y Austin Cindric completaron los diez primeros.

Saliendo de Atlanta, los siguientes pilotos están por debajo de la línea de corte: Brad Keselowski (-1pts); Harrison Burton (-16pts); Martin Truex Jr. (-19pts); Chase Briscoe (-21pts). Ty Gibbs en +1 y Denny Hamlin en +2 están justo por encima.