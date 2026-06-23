Kevin Magnussen vivió la experiencia completa de NASCAR en su debut en la Cup Series en el circuito urbano de San Diego, destacada por un duelo de varias vueltas con el piloto de Front Row Motorsports Noah Gragson.

Y aunque la batalla en pista terminó con un choque a mitad de carrera, eso estuvo lejos de ser toda la historia. NASCAR ha recopilado más de siete minutos de video onboard y radio, mostrando cada tenso momento en pista entre Magnussen y Gragson, que finalmente llevó al accidente y al enfrentamiento después de la carrera. Proporcionaremos contexto adicional y un desglose vuelta por vuelta debajo del video.

Watch: Full recap of NASCAR clash between Magnussen and Gragson

Radio de Gragson:Después de que le dicen que es Magnussen en el No. 91 detrás de él, Gragson responde: "Sí, que se j***." Esto precedió inmediatamente el primer contacto notable entre los dos, pero ya habían estado peleando un poco antes de eso.

Contacto en la vuelta 25: Mientras luchan por el 33.º lugar, Magnussen se mueve hacia el interior de Gragson, quien se defiende, y Magnussen choca directamente contra la parte trasera de él. Entran a la siguiente recta lado a lado, y Gragson golpea lateralmente a Magnussen, quien levanta.

Intento de adelantamiento en la vuelta 26: Magnussen intenta pasar a Gragson otra vez en la frenada hacia la curva 2, y Gragson vuelve a bloquear, haciendo que Magnussen vuelva a levantar. Sigue mostrando el morro en la siguiente serie de curvas, con Gragson defendiéndose agresivamente.

Adelantamiento y contacto en la vuelta 26:Al final de esa misma vuelta, Magnussen finalmente se lanza por el interior de Gragson, superándolo hacia la chicana final. Entonces Gragson acelera hacia la parte trasera derecha del coche de Magnussen, recuperando la posición.

Radio de Magnussen bajo bandera amarilla en la vuelta 30: "Estoy atrapado detrás de este tipo. No sé quién es. Lo golpeé, pero se cerró delante de mí, así que no es precisamente un genio. Lo voy a pasar en algún momento, y luego tenemos buen ritmo."

Contacto en el reinicio de la vuelta 32: Arrancando lado a lado para un reinicio, Gragson encierra a Magnussen y golpean puertas. Instantes después, los líderes chocan delante, poniendo la carrera otra vez bajo bandera amarilla.

Gragson se pone por delante bajo amarilla: NASCAR ordenó detener la carrera para reparar el muro después del gran accidente, que eliminó al favorito previo a la carrera Shane van Gisbergen. Justo antes de que el pelotón se detuviera, Gragson pasó a varios coches y se puso por delante de Magnussen antes de hacerle una peineta.

Gragson por radio durante la bandera roja: "¿Cómo se ve mi parachoques trasero cuando el #91 me estampó en la (curva) 12?" El equipo le dio a Gragson una evaluación y señaló que sintieron que el contacto se veía 'venir' cuando Magnussen llegó a Gragson. Él responde: "Sí, todos estos p******* de F1 simplemente creen que tienen guardabarros y un p*** parachoques y simplemente se meten por dentro y arremeten contra todos. A la m**** con eso."

Magnussen por radio durante la bandera roja: "Sí, está bastante molesto, pero quiero decir, ¿qué puedo hacer? Tendrá que superarlo en algún momento." Más tarde pregunta por una posible estrategia para adelantar a Gragson en pits, diciendo: "Creo que si podemos pasarlo en pits, sería lo preferible. Creo que nos va a sacar fuera en cuanto lo pasemos. Nos va a golpear en la siguiente curva." El equipo informa a Magnussen que, aunque Gragson se detuvo delante de él, el orden de carrera lo pondrá de nuevo por delante para el reinicio. Magnussen responde: "Okay. Sí, no me está dejando pasar bajo amarilla. Simplemente se puso delante y frenó, así que sí, (riendo)...solo guíame en esto."

Golpeando puertas bajo amarilla: Después de la breve interrupción, Gragson siguió provocando a Magnussen bajo amarilla, golpeándolo por detrás antes de que chocaran las puertas. El equipo de Gragson le advirtió que fuera inteligente con el coche #91.

Radio de Magnussen después del contacto:El equipo le dice a Magnussen que Gragson "no es muy inteligente, como puedes ver," y Magnussen responde: "Bueno, tiene una carrera que hacer, así que espero que se le pase."

Fuerte contacto en el reinicio de la vuelta 34: En NASCAR, puedes elegir en qué carril reiniciar, y Gragson eligió arrancar directamente detrás de Magnussen. Entrando en la curva 3 en el caótico reinicio que siguió, Gragson se estrelló contra la parte trasera de Magnussen en la frenada, empujándolo contra los coches de delante. El spotter y el jefe de equipo de Trackhouse comenzaron a hablar entre ellos sobre cómo Gragson"simplemente lo embistió." Ambos rodaban en la mitad de los puestos 20 en ese momento. Gragson se puso a su lado poco después, golpeando lateralmente a Magnussen en la recta. Poco después, volvió a chocar contra la parte trasera de Magnussen mientras pasaban por una cerrada curva a derechas. Magnussen se mantuvo delante y finalmente empezó a poner coches entre él y Gragson.

Adelantamiento en la vuelta 37: Gragson volvió a ponerse por delante de Magnussen cuando desaceleraron por un coche trompeado, y ambos lo evitaron sin demasiado drama.

Choque en la vuelta 38: Magnussen volvió a meterse por debajo de Gragson en la entrada de la amplia curva 4 a derechas, y mientras nuevamente era encerrado, pareció estar harto de toda la situación y aceleró brevemente, chocando contra la parte trasera derecha del coche de Gragson. Gragson trompeó y chocó contra el muro exterior, sufriendo daños que acabaron con su carrera. En ese momento estaban luchando por el 15.º lugar.

Gragson por radio: Daños severos. Tirante delantero, daños delanteros, la dirección está mal. El #91 nos destrozó de p*** madre.

Gragson quiere volver a la carrera: Mientras estaba de vuelta en la zona de garajes, Gragson preguntó al equipo si podían regresar a la carrera, incluso con el coche dañado, pero los oficiales dijeron que no debido a los daños que sufrió. Y aunque podría haber sumado un pequeño puñado de puntos, es probable que sus intenciones estuvieran más alineadas con la venganza...

Enfrentamiento después de la carrera

Y luego, por supuesto, ocurrió el ya viral enfrentamiento después de la carrera. Gragson esperó a Magnussen, y ambos intercambiaron palabras acaloradas durante unos 90 segundos antes de separarse. Puedes ver toda esa interacción completa a continuación:

Detalles de contexto sobre Gragson y Magnussen

Esta rivalidad ha atraído mucha atención, y no todos los que la siguen conocen a ambos pilotos involucrados, así que pensamos en dar una breve historia de fondo sobre K-Mag y Noah:

Información sobre Noah Gragson: Gragson tiene casi 130 participaciones en la NASCAR Cup, y aún no ha llegado al Victory Lane con un mejor resultado de tercero. Actualmente compite para Front Row Motorsports, que es su tercer equipo desde que pasó a tiempo completo. Su carrera a tiempo completo en la Cup comenzó con Legacy Motor Club, pero eso terminó a mitad de temporada después de que fuera suspendido por dar me gusta a un meme racialmente insensible en redes sociales. Luego pasó a Stewart-Haas Racing antes de que el equipo cerrara, y está con FRM desde el inicio de la temporada 2025.

Es un ganador probado en las divisiones inferiores, con 13 victorias en NASCAR O'Reilly y dos en Trucks, pero nunca ha terminado más arriba del 24.º en la clasificación de la Cup. Gragson también es una de las personalidades más grandes del garaje. Le gusta irse de fiesta, pasar el rato con los aficionados y sí, ha tenido varios enfrentamientos con otros pilotos, incluyendo no menos de tres peleas. El compañero de equipo de Magnussen en Trackhouse, Ross Chastain, incluso le dio un puñetazo después de una carrera de Cup en Kansas durante la temporada 2023.

Información sobre Kevin Magnussen:El piloto danés pasó una década completa compitiendo en Formula 1, pilotando para McLaren, Renault y el equipo Haas F1. Cabe destacar que logró un podio en su debut en el GP de Australia de 2014, y consiguió una pole position para Haas en el Gran Premio de Brasil de 2022 afectado por el clima. Su mejor resultado de temporada fue noveno en el campeonato de 2018. También fue el primer piloto en enfrentarse a una sanción de una carrera por acumular demasiados puntos de penalización en su Super Licencia, así que nunca ha sido tímido con el contacto, incluso sin guardabarros. Los aficionados de Drive to Survive también pueden recordar aquella vez que enfureció a Guenther Steiner después de destrozar una puerta.

En los últimos años, Magnussen se aventuró en el mundo de las carreras de deportivos, donde su padre Jan ha disfrutado de un inmenso éxito. Ha competido tanto en IMSA como en WEC, donde ahora está a tiempo completo con el equipo BMW Hypercar. Acaba de competir en la 94.ª edición de las 24 Horas de Le Mans antes de venir a San Diego para su debut en la NASCAR Cup. Es ganador en IMSA y finalista en el podio en WEC. Magnussen también disputó una carrera de IndyCar para Arrow McLaren en 2021, terminando 24.º en Road America.