Michael Jordan reacciona a la victoria en Daytona 500: "Se siente como un campeonato"

23XI Racing ahora tiene siete victorias a nivel Cup, pero será difícil superar esta. El equipo, copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin, fue fundado en 2021.

El año pasado, el equipo consiguió su primera "joya de la corona" cuando Bubba Wallace se impuso en la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway. Unos meses después, Tyler Reddick ganó la carrera más importante del deporte tras liderar solo una vuelta, y no podría haberlo hecho sin el empujón de su compañero de equipo Riley Herbst.

Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Tras llegar a Victory Lane, Michael Jordan habló directamente con NASCAR on FOX, dando su reacción inicial a la gran victoria:

"No puedo ni creerlo", dijo Jordan, que está a solo dos días de cumplir 63 años. "Sí, quiero decir, fue tan, tan gratificante. Tuvimos cuatro pilotos que realmente estaban luchando, que se estaban ayudando entre ellos. Quiero decir, nunca sabes cómo van a terminar estas carreras, ¿verdad? Es como que solo intentas sobrevivir.

"Pensé que Riley [Herbst] hizo un trabajo increíble empujando al final. Sí, eso te muestra lo que el trabajo en equipo realmente, realmente puede hacer. No recibió suficiente crédito. No recibirá suficiente crédito, pero nosotros sentimos el cariño. Entendemos exactamente lo que hizo.

"Quiero decir, simplemente nos mantuvimos en la pelea todo el día. Gran estrategia del equipo y nos dimos una oportunidad al final. Miren, estoy eufórico. Ni siquiera sé qué decir. Se siente como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo ni siquiera lo sabré."

