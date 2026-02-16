Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

NASCAR Cup Daytona 500

Michael Jordan reacciona a la victoria en Daytona 500: "Se siente como un campeonato"

Michael Jordan estuvo allí mismo en el Victory Lane para celebrar con Tyler Reddick tras una increíble remontada para ganar las 500 Millas de Daytona.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:

23XI Racing ahora tiene siete victorias a nivel Cup, pero será difícil superar esta. El equipo, copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin, fue fundado en 2021.

El año pasado, el equipo consiguió su primera "joya de la corona" cuando Bubba Wallace se impuso en la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway. Unos meses después, Tyler Reddick ganó la carrera más importante del deporte tras liderar solo una vuelta, y no podría haberlo hecho sin el empujón de su compañero de equipo Riley Herbst.

Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan

Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Tras llegar a Victory Lane, Michael Jordan habló directamente con NASCAR on FOX, dando su reacción inicial a la gran victoria:

"No puedo ni creerlo", dijo Jordan, que está a solo dos días de cumplir 63 años. "Sí, quiero decir, fue tan, tan gratificante. Tuvimos cuatro pilotos que realmente estaban luchando, que se estaban ayudando entre ellos. Quiero decir, nunca sabes cómo van a terminar estas carreras, ¿verdad? Es como que solo intentas sobrevivir.

"Pensé que Riley [Herbst] hizo un trabajo increíble empujando al final. Sí, eso te muestra lo que el trabajo en equipo realmente, realmente puede hacer. No recibió suficiente crédito. No recibirá suficiente crédito, pero nosotros sentimos el cariño. Entendemos exactamente lo que hizo.

"Quiero decir, simplemente nos mantuvimos en la pelea todo el día. Gran estrategia del equipo y nos dimos una oportunidad al final. Miren, estoy eufórico. Ni siquiera sé qué decir. Se siente como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo ni siquiera lo sabré."

Leer también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Tyler Reddick gana Daytona 500 para Michael Jordan en un final lleno de accidentes

Comentarios destacados

Más de
Nick DeGroot

Tyler Reddick gana Daytona 500 para Michael Jordan en un final lleno de accidentes

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Tyler Reddick gana Daytona 500 para Michael Jordan en un final lleno de accidentes

VIDEO: 20 coches involucrados en un accidente en Daytona 500

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
VIDEO: 20 coches involucrados en un accidente en Daytona 500

Las historias a seguir a lo largo de las 500 Millas de Daytona 2026

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Las historias a seguir a lo largo de las 500 Millas de Daytona 2026
Más de
23XI Racing

NASCAR, 23XI y Front Row concluyen la mediación judicial sin llegar a un acuerdo

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR, 23XI y Front Row concluyen la mediación judicial sin llegar a un acuerdo

Tyler Reddick supera a Shane van Gisbergen en la pole del Roval de Charlotte

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
Tyler Reddick supera a Shane van Gisbergen en la pole del Roval de Charlotte

NASCAR, 23XI y Front Row revelan documentos comprometedores en una audiencia explosiva

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR, 23XI y Front Row revelan documentos comprometedores en una audiencia explosiva

Últimas noticias

La innovación de McLaren F1 para visualizar la gestión de la energía en el volante

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La innovación de McLaren F1 para visualizar la gestión de la energía en el volante

A qué hora y cómo ver las pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
A qué hora y cómo ver las pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin

"Tenemos prisa por fijar los cimientos del crecimiento de MotoGP, no por monetizarlo"

MotoGP
MGP MotoGP
"Tenemos prisa por fijar los cimientos del crecimiento de MotoGP, no por monetizarlo"

Qué pasa con las salidas en la F1 2026 y por qué los pilotos temen "un desastre"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Qué pasa con las salidas en la F1 2026 y por qué los pilotos temen "un desastre"