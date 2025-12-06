Todos los momentos clave del juicio 23XI/FRM contra NASCAR

El juicio antimonopolio entre 23XI Racing y Front Row Motorsports contra NASCAR sigue su curso y las dos partes se enfrentan en un tribunal de Carolina del Norte, cuyo resultado probablemente cambiará el futuro del deporte.

Aquí puedes encontrar un resumen de algunos de los momentos más importantes e interesantes de cada día del juicio, con enlaces a historias más en profundidad de nuestro Editor Senior de NASCAR Matt Weaver, que está dentro de la sala mientras se desarrolla el juicio.

Día 4 -- Steve O'Donnell de NASCAR y la "amenaza" de SRX,

La ahora desaparecida Superstar Racing Experience Series estuvo en el centro de la batalla judicial del día 4. En mensajes no sellados previamente, los dirigentes de NASCAR dejaron claro que veían a SRX como una amenaza y que no estaban de acuerdo con que sus pilotos/propietarios de equipos participaran en la serie semanal dirigida por Tony Stewart, miembro del Salón de la Fama de NASCAR.

El abogado del equipo, Jeffrey Kessler, trató de hacer hincapié en que NASCAR reaccionó de una manera clara para sofocar a SRX, lo que podría ser crítico en cómo se desarrolle este caso al final. Podría responder en parte si NASCAR está utilizando su posición de monopolio en el espacio de las carreras de Stock Car de primera categoría para perjudicar a la competencia o a los que operan en el espacio, como los equipos.

El presidente de NASCAR, Steve O'Donell, fue interrogado por Kessler sobre los mensajes previamente desvelados y el problema de NASCAR con SRX. Mientras que el Organismo Sancionador fue elogiado por devolver las queridas pistas cortas Bowman Gray y North Wilkesboro al calendario, el juicio ha revelado que fue motivado, al menos en parte, por el hecho de que SRX podría ganarles allí. También impidieron que Speedway Motorsports acogiera eventos de SRX.

O'Donnell dijo que NASCAR estaba en medio de la negociación de un nuevo acuerdo de derechos de emisión 'y SRX empezó a parecerse a NASCAR, así que dijimos que no'. Añadió que "NASCAR quería obtener el máximo de ingresos televisivos para los equipos y circuitos", y que les preocupaba que el SRX pudiera obstaculizar esos esfuerzos. Estaban frustrados porque los pilotos y los equipos no parecían estar del todo de acuerdo con NASCAR por su elección de competir en el SRX".

Se le preguntó a O'Donnell por qué quería que el equipo jurídico de NASCAR examinara el SRX, y él afirmó que se trataba simplemente de problemas de infracción de la propiedad intelectual. La existencia de LIV Golf y cómo desafiaba la hegemonía del PGA Tour, puso claramente nerviosos a los dirigentes de NASCAR, que vieron la posibilidad de que ocurriera algo similar en las carreras de stock cars.

Durante una reunión en 2022, Jeff Gordon, de Hendrick Motorsports, preguntó a Ben Kennedy, bisnieto del fundador de NASCAR Bill France y sobrino de Jim, si "la familia estaba abierta a un nuevo modelo financiero" para ayudar a los equipos. Kennedy le había dicho que "sí", pero cuando Kessler le preguntó a O'Donnell si eso era realmente cierto, le dijo que "no".

En , en febrero de 2023, O'Donnell dijo en una nota manuscrita: "Esperaba que la futura junta incluyera a la próxima generación y esperaba ver ese cambio". Jim France tiene 81 años, y O'Donnell creía que la "mentalidad de legado" de en la Junta de NASCAR "inhibía el crecimiento".

"El Sr. France fue el muro de ladrillo en las negociaciones", sugirió Kessler a O'Donnell, al referirse a esos mensajes de 2023.

"Esas son sus palabras, no las mías", replicó O'Donnell.

El jueves, O'Donnell también reveló que NASCAR perdió 55 millones de dólares al gestionar el circuito urbano de Chicago durante tres años. Sin embargo, NASCAR sigue diciendo que valió la pena, ya que "fue una inversión estratégica, porque si no fuera por eso, Amazon no se habría convertido en un socio de transmisión" NASCAR también dijo que perdieron $ 6 millones por correr en la Ciudad de México este año, pero lo hicieron porque era importante para Amazon, que aportó $ 1 millón adicional en la bolsa de la carrera.

El día también incluyó algunos testimonios más del dueño del equipo FRM Bob Jenkins, quien fue interrogado. Jenkins testificó que cuesta 20 millones de dólares por coche para competir en la Copa Series, pero el abogado de NASCAR Lawrence Buterman presentó documentos que mostraban que lo máximo que FRM había gastado en un coche de la Copa era en realidad 14 millones de dólares.

También hubo algunas discusiones sobre la propuesta de fusión FRM/23XI de hace unos años, con los abogados de NASCAR tratando de establecer paralelismos entre las negociaciones fallidas y las negociaciones entre los equipos y el Organismo Sancionador sobre el Acuerdo de Carta de 2025, donde se impuso una fecha límite.

No podemos seguir negociando esto para siempre", escribió Jenkins en un texto y por eso "...decidimos que teníamos que tener un acuerdo antes de las 5 de la tarde". Jenkins se opuso a lo que el equipo legal de NASCAR estaba tratando de hacer, diciendo que "esta es otra de sus analogías que no funciona".

También hubo cierta preocupación al final del día de que el juicio no se estaba moviendo lo suficientemente rápido, con el juez Bell diciendo: "Tengo la impresión de que esto no avanza como a todos nos gustaría". Animó a ambas partes a acelerarlo, y dijo que el jurado está siendo sometido a una redundancia 'y están viendo muchos árboles y no mucho bosque'. Ambas partes están recortando testigos para acelerarlo, pero Roger Penske sólo está disponible el lunes, y aunque es poco probable que ese calendario funcione, el juez Bell dijo que Penske tiene que estar presente siempre que se le necesite.

Día 3 -- Prime se enfrenta a más preguntas, el propietario de FRM Bob Jenkins sube al estrado

El vicepresidente ejecutivo y director de estrategia de NASCAR , Scott Prime, fue interrogado por segundo día consecutivo. Los intercambios entre Prime y el abogado del equipo Jeffrey Kessler fueron a veces polémicos, con el abogado incluso pidiendo disculpas a Prime y al tribunal por levantar la voz en un momento dado.

Kessler se centró en la disposición de buena voluntad en el Acuerdo de Carta de 2025, que es básicamente una cláusula que impide a los propietarios de equipos competir en otra serie o poseer una sin la aprobación de NASCAR. Kessler la calificó de "voluntad anticompetitiva", lo que provocó una objeción por parte de NASCAR. También se centró en el coche Next Gen, tratando de pintar sus restricciones de propiedad intelectual (ya que las piezas son suministradas por un tercero) como una herramienta utilizada para restringir el comercio y evitar la competencia.

En respuesta a un correo electrónico del comisionado de NASCAR, Steve Phelps, en el que adoptaba una actitud de "lo tomas o lo dejas", Kessler dijo: "Sólo un monopolista tiene el poder de decir: 'Acepta mi oferta y, si no la aceptas, dejarás de estar en este negocio y otro ocupará tu lugar'".

También se le preguntó por el acuerdo de exclusividad de NASCAR con los circuitos ( ), pero Prime intentó decir que una serie rival podría correr en otros circuitos cortos o urbanos de todo el país. Kessler no lo aceptó y replicó.

Kessler también dedicó tiempo a centrarse en la tabla Amanda (Oliver), que reflejaba una serie de 22 peticiones realizadas por los equipos de carreras y que sólo mostraba una "victoria" para los equipos en sus negociaciones con NASCAR. Prime había hecho previamente a NASCAR del 6 de septiembre una oferta de "pistola en la cabeza" y Kessler aprovechó ese momento para interrogarle. Una de las peticiones era un contrato permanente, pero el director general de NASCAR, Jim France, no estaba dispuesto a seguir ese camino, a pesar de que Prime había trabajado entre bastidores para conseguirlo.

Una vez concluido el largo testimonio de Prime, Bob Jenkins subió al estrado. Es el propietario de Front Row Motorsports, el único equipo que apoyó a 23XI frente a NASCAR cuando las otras 13 organizaciones firmaron el acuerdo de última hora el pasado mes de septiembre.

Jenkins señaló que pierde 6,8 millones de dólares al año y que nunca ha obtenido beneficios con la escudería. Tampoco cobra un sueldo. Continuó diciendo que gasta 4,7 millones de dólares al año en componentes del coche bajo el modelo Next Gen, y que la cifra era de sólo 1,8 millones bajo la anterior generación de coches.

Cuando se le preguntó por qué hacerlo entonces, Jenkins respondió: "Eso suena como algo que diría mi mujer. Simplemente creo en ello. Por eso me siento tan convencido de cambiar este sistema. Hay 150 empleados en esa tienda de carreras que creen en mí para que esto funcione".

Cuando se le preguntó por la fecha límite del 6 de septiembre, Jenkins la calificó de "insultante" y "retrógrada" al recordar aquellas horas críticas. "Había mucha pasión, mucha emoción, especialmente por parte de Joe Gibbs, sentía que tenía que firmarlo", dijo Jenkins. "Joe Gibbs sentía que me había defraudado al firmar. Ni un solo propietario dijo: 'Me alegré de firmarlo'. Ni uno solo".

A Jenkins se le preguntó cómo podía demandar a NASCAR por poner cláusulas de no competencia en sus contratos de horarios y chárter mientras ponía cláusulas de no competencia en sus contratos de piloto. Hamlin se enfrentó a la misma pregunta de los abogados de NASCAR antes en el juicio, y la respuesta fue similar, señalando que los pilotos tienen opciones sobre con quién firmar.

Una vez concluidos los procedimientos judiciales del día, el juez Bell criticó a los abogados de NASCAR por violar sus órdenes.

Día 2 -- Hamlin se enfrenta a un tenso interrogatorio y el ejecutivo de NASCAR es interrogado

Hamlin fue interrogado por los abogados de NASCAR en un ida y vuelta un tanto polémico. "No somos un monopolio como ustedes", dijo Hamlin varias veces mientras estaba en el estrado. Hamlin dio una visión de sus frustraciones personales con France, diciendo que se remonta al banquete de 2022. "Me dijo directamente que el problema en NASCAR es que los equipos gastan demasiado dinero", recordó Hamlin, que dice que estaba muy "desanimado" por lo diferente que veían el panorama financiero del deporte.

"Recortar no es crecer. No puedo reducir mis costes a la mitad. No es realista", afirmó Hamlin. Se peleó verbalmente con Lawrence Buterman cuando el abogado trató de echar por tierra la afirmación de que los equipos estaban escasos de dinero y luchaban por obtener beneficios.

También supimos que Hamlin gana 14 millones de dólares al año con su contrato actual como piloto de Joe Gibbs Racing. Cuando se le preguntó por qué gana más que la mayoría de los pilotos, Hamlin simplemente respondió: "Estoy en la cima de mi juego".

Scott Prime no suele estar en primer plano, pero lo estuvo el martes 2 de diciembre, cuando el vicepresidente ejecutivo y jefe de estrategia de NASCAR se enfrentó a las incómodas preguntas de Kessler, representante de los equipos. Se vio obligado a tratar de explicar la lucha interna dentro de NASCAR sobre los términos de la carta, y el hecho de que el CEO Jim France parecía decidido a imponer a los equipos después de cerrar las negociaciones. Ha habido numerosas comunicaciones sin sellar que parecen demostrar que France era el obstáculo para conceder mejores condiciones a los equipos.

A Prime también se le preguntó sobre una posible serie disidente y los esfuerzos de NASCAR para bloquear una posible división CART/IRL en el mundo de las carreras de stock cars. también fue interrogado sobre el Proyecto Gold Codes, que describió como un "plan de contingencia" en caso de que varios equipos chárter boicotearan las carreras y/o no firmaran el acuerdo de chárter a tiempo para las 500 Millas de Daytona de 2025.

Día 1 - Selección del jurado, declaraciones iniciales y testimonio de Hamlin

Tras la selección del jurado, comenzó oficialmente el juicio. Denny Hamlin, copropietario de 23XI Racing y uno de los mejores pilotos de NASCAR, fue el primer testigo en subir al estrado. Sin embargo, sólo estuvo en el estrado 40 minutos y aún no había comenzado el interrogatorio del equipo jurídico de NASCAR.

Parecía haber una clara estrategia de sacar a colación el hecho de que los equipos compiten con frecuencia con NASCAR por el patrocinio, ya que el editor senior de NASCAR de Motorsport.com, Matt Weaver, señaló que Hamlin sacó el tema tres veces bajo el interrogatorio de su propio abogado.

"En primer lugar, tengo que defenderme de la serie", dijo Hamlin. "Si un nuevo patrocinador quiere entrar, NASCAR irá a por ellos. Tengo que luchar contra ellos. Tengo que luchar contra otros equipos por ellos. Tengo que luchar con ellos por los empleados".

Ambas partes también expusieron sus argumentos ante el jurado reunido y repitieron muchos de los puntos clave que se han venido repitiendo a lo largo de este pleito. El abogado de NASCAR John E. Stephenson inculpó a 23XI/FRM de atacar el sistema de chárter y de que sólo presentaron alegaciones de violación de las leyes antimonopolio tras negarse a firmar el nuevo acuerdo.

Kessler, que representaba a los equipos, preparó el terreno para demostrar que había una clara estrategia anticompetitiva orquestada por el director general de NASCAR, Jim France. Mostró mensajes de texto sorprendentes de los dirigentes de NASCAR para apoyar sus afirmaciones.