NASCAR, 23XI y FRM alcanzan un acuerdo un acuerdo en el juicio antimonopolio

Después de más de un año de litigios ida y vuelta y un juicio que duró nueve días, finalmente se ha alcanzado un acuerdo en la demanda antimonopolio de 23XI Racing y Front Row Motorsports contra NASCAR.

Las dos partes aparecieron frente al tribunal con los copropietarios de 23XI, Michael Jordan y Denny Hamlin, de pie hombro con hombro junto al CEO de NASCAR, Jim France. Un pilar clave del compromiso serán los chárters permanentes, y un acuerdo de chárters actualizado será enviado a los equipos en un futuro próximo.

También han publicado un comunicado conjunto, cuyo contenido es el siguiente:

"NASCAR, 23XI Racing y Front Row Motorsports se complacen en anunciar una resolución acordada mutuamente que brinda estabilidad a largo plazo y crea las condiciones para un crecimiento significativo para todos los equipos en un entorno más competitivo.

"Esta resolución refleja nuestro compromiso compartido de mantener un marco justo y equitativo para la participación a largo plazo en el principal deporte de motor de Estados Unidos, uno que apoye a los equipos, socios y partes interesadas, garantizando al mismo tiempo que los aficionados disfruten de un acceso ininterrumpido a las mejores carreras del mundo. El acuerdo permite que todas las partes avancen con un enfoque unificado en impulsar las carreras de stock cars y ofrecer una competencia excepcional para nuestros aficionados.

"Con este asunto ahora resuelto, todas las partes esperan trabajar juntas, junto con todos los equipos con chárters, para ofrecer eventos de clase mundial, dinámicas oportunidades de patrocinio y activación de socios, y un crecimiento continuo para las generaciones venideras.

"Como condición del acuerdo de conciliación, NASCAR emitirá una enmienda a los actuales poseedores de chárters detallando los términos actualizados para su firma, que incluirán una forma de chárters 'perpetuos', sujetos a acuerdo mutuo. Los términos financieros del acuerdo son confidenciales y no serán publicados.

"En lo que todas las partes siempre han estado de acuerdo es en un profundo amor por este deporte y en el deseo de verlo alcanzar todo su potencial. Este es un momento histórico, uno que garantiza que la base de NASCAR sea más sólida, su futuro más brillante y sus posibilidades mayores. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al juez Kenneth Bell y al mediador Jeffrey Mishkin por su profesionalismo y orientación a lo largo de este proceso, y al jurado por su tiempo."

Michael Jordan, Copropietario, 23XI Racing

"Desde el principio, esta demanda tenía que ver con el progreso. Tenía que ver con asegurarnos de que nuestro deporte evolucione de una manera que apoye a todos: equipos, pilotos, socios, empleados y aficionados. Con una base para generar valor y para invertir en el futuro, y con una voz más fuerte en las decisiones que vienen, ahora tenemos la oportunidad de crecer juntos y hacer que el deporte sea aún mejor para las generaciones futuras. Estoy entusiasmado por ver a nuestros equipos volver a la pista y competir con fuerza en 2026."

Denny Hamlin, Copropietario, 23XI Racing

"He sentido un profundo compromiso con el deporte de NASCAR durante toda mi vida. Las carreras son todo lo que he conocido, y este deporte moldeó quién soy. Por eso estuvimos dispuestos a afrontar los desafíos que implicaba tomar esta postura. Creíamos que valía la pena luchar por un futuro más sólido y sostenible para todos en la industria. Los equipos, pilotos y socios ahora tendrán la estabilidad y la oportunidad que merecen. Nuestro compromiso con los aficionados y con toda la comunidad de NASCAR nunca ha sido más fuerte. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, y ahora es momento de avanzar juntos y construir el futuro más sólido que este deporte merece."

Bob Jenkins, Propietario, Front Row Motorsports

"Después de más de 20 años en este deporte, hoy me da verdadera confianza en el rumbo que estamos tomando. Amo este deporte y era evidente que necesitábamos un sistema que tratara de manera justa a nuestros equipos, pilotos y patrocinadores, y que mantuviera la competencia fuerte. Con este cambio, finalmente podremos generar valor a largo plazo y tener una voz real en el futuro de NASCAR. Estoy entusiasmado por el camino que tenemos por delante, por la gente en los garajes, por la gente en las gradas y por todos los que aman este deporte."

Curtis Polk, Copropietario, 23XI Racing

"Mi objetivo como miembro del Comité de Negociación de los Equipos era ayudar a crear un modelo económico que generara un modelo más sostenible para los equipos y creara un sistema más equitativo y transparente dentro de NASCAR. Este acuerdo de conciliación logra avances significativos en los Cuatro Pilares. El resultado hace que NASCAR y los equipos con licencia estén mejor alineados y respalda el crecimiento y la sostenibilidad futuros para todas las partes interesadas, y un mejor deporte para los aficionados."

Jim France, CEO y Presidente, NASCAR

"Este resultado les da a todas las partes la flexibilidad y la confianza para seguir ofreciendo momentos de carreras inolvidables para nuestros aficionados, lo cual ha sido siempre nuestra máxima prioridad desde que el deporte se fundó en 1948. Trabajamos estrechamente con los equipos y circuitos para crear el sistema de licencias de NASCAR en 2016, y este ha demostrado ser invaluable para sus operaciones y para la calidad de las carreras en toda la Cup Series. El acuerdo de hoy reafirma nuestro compromiso de preservar y mejorar ese valor, garantizando que nuestros aficionados sigan disfrutando de lo mejor de las carreras de stock cars por generaciones. Estamos entusiasmados por volver a centrar el enfoque colectivo de nuestro deporte, equipos y circuitos en una increíble 78ª temporada que comenzará con las 500 Millas de Daytona el domingo 15 de febrero de 2026."