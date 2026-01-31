NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve
NASCAR ha trasladado la carrera al lunes después de que varias pulgadas de nieve cayeran sobre el corto óvalo de un cuarto de milla.
Todo el Cookout Clash en Bowman Gray se disputará el lunes 2 de febrero, ya que el circuito está siendo azotado por una tormenta invernal que está dejando varias pulgadas de nieve. Si bien el domingo se presenta despejado, las temperaturas se mantendrán por debajo del punto de congelación y la sensación térmica podría ubicarse en valores de un solo dígito.
Como resultado, los responsables de NASCAR reprogramaron el evento para el lunes. Ese día, la temperatura máxima alcanzará los 40 grados Fahrenheit, con una mínima de 19, y no se espera clima adverso. No hará calor, pero será mucho mejor que seguir adelante con el plan de correr el domingo.
"Debido a los impactos del clima invernal cerca del Bowman Gray Stadium, el Cook Out Clash ha sido pospuesto para el lunes 2 de febrero", indicó un comunicado del circuito. "NASCAR continúa trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Winston-Salem y con las autoridades de Carolina del Norte sobre los impactos del clima invernal en la ciudad y la región circundante para organizar un evento seguro".
Nuevo cronograma para el lunes 2 de febrero
9:00 EST — Apertura de estacionamientos
9:30 EST — Servicios de traslado disponibles
10:00 EST — Apertura de puertas
11:00 EST — Prácticas y clasificación
16:30 EST — Clasificación de última oportunidad
18:00 EST — Evento principal
NASCAR no disputará las carreras clasificatorias, y los 20 pilotos más rápidos en la clasificación avanzarán directamente a la carrera principal. Los puestos 21 y 22 de la grilla serán otorgados a los dos primeros clasificados de la Clasificación de última oportunidad, y el 23º y último lugar será para el mejor clasificado del campeonato 2025 que no haya logrado entrar a la carrera.
