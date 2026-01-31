Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

NASCAR Cup Cook Out Clash en el Bowman Gray

NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve

NASCAR ha trasladado la carrera al lunes después de que varias pulgadas de nieve cayeran sobre el corto óvalo de un cuarto de milla.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Añadir como fuente preferente
Bowman Gray CCTV

Todo el Cookout Clash en Bowman Gray se disputará el lunes 2 de febrero, ya que el circuito está siendo azotado por una tormenta invernal que está dejando varias pulgadas de nieve. Si bien el domingo se presenta despejado, las temperaturas se mantendrán por debajo del punto de congelación y la sensación térmica podría ubicarse en valores de un solo dígito.

Como resultado, los responsables de NASCAR reprogramaron el evento para el lunes. Ese día, la temperatura máxima alcanzará los 40 grados Fahrenheit, con una mínima de 19, y no se espera clima adverso. No hará calor, pero será mucho mejor que seguir adelante con el plan de correr el domingo.

"Debido a los impactos del clima invernal cerca del Bowman Gray Stadium, el Cook Out Clash ha sido pospuesto para el lunes 2 de febrero", indicó un comunicado del circuito. "NASCAR continúa trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Winston-Salem y con las autoridades de Carolina del Norte sobre los impactos del clima invernal en la ciudad y la región circundante para organizar un evento seguro".

Nuevo cronograma para el lunes 2 de febrero

9:00 EST — Apertura de estacionamientos

9:30 EST — Servicios de traslado disponibles

10:00 EST — Apertura de puertas

11:00 EST — Prácticas y clasificación

16:30 EST — Clasificación de última oportunidad

18:00 EST — Evento principal

NASCAR no disputará las carreras clasificatorias, y los 20 pilotos más rápidos en la clasificación avanzarán directamente a la carrera principal. Los puestos 21 y 22 de la grilla serán otorgados a los dos primeros clasificados de la Clasificación de última oportunidad, y el 23º y último lugar será para el mejor clasificado del campeonato 2025 que no haya logrado entrar a la carrera.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo NASCAR convierte el Bowman Gray Clash en un evento de un solo día

Comentarios destacados

Más de
Nick DeGroot

Donald Trump firma una orden ejecutiva que confirma la carrera de IndyCar en Washington

IndyCar
IndyCar
Donald Trump firma una orden ejecutiva que confirma la carrera de IndyCar en Washington

NASCAR convierte el Bowman Gray Clash en un evento de un solo día

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR convierte el Bowman Gray Clash en un evento de un solo día

El "retirado" Jenson Button, interesado en correr en NASCAR Trucks en San Diego

NASCAR Truck
NASCAR Truck
El "retirado" Jenson Button, interesado en correr en NASCAR Trucks en San Diego

Últimas noticias

Will Power: "Andretti será el mejor equipo en los próximos tres años"

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
Will Power: "Andretti será el mejor equipo en los próximos tres años"

El Aston extremo de Newey, Red Bull y Mercedes: primeras tendencias técnicas de la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El Aston extremo de Newey, Red Bull y Mercedes: primeras tendencias técnicas de la F1 2026

NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR aplaza el Clash en Bowman Gray al lunes por la nieve

Fórmula E Miami: Muller y Porsche logran la pole position

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Miami
Fórmula E Miami: Muller y Porsche logran la pole position