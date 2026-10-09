En un esfuerzo por evitar la lluvia, NASCAR cambia los horarios para Charlotte

El huracán Isaias -- el primer huracán de toda la temporada atlántica 2026 -- se ha convertido en un peligroso categoría 3. Mientras avanza hacia el norte tras tocar tierra en el panhandle de Florida, dejará lluvia en Charlotte durante el fin de semana de triple cartelera de NASCAR.

NASCAR ya ha sufrido cancelaciones por lluvia de prácticas y clasificaciones en tres de las primeras cinco carreras del Chase en la NASCAR Cup Series.

En un esfuerzo por evitar establecer la parrilla por el sistema métrico una vez más, NASCAR ha adelantado dos horas los horarios de prácticas y clasificación tanto para la Cup como para la NASCAR O'Reilly Series.

La práctica de NASCAR O'Reilly ahora comenzará a las 8:30am EST, seguida por la clasificación a las 9:35am EST. La práctica de la Cup Series será a continuación a las 11am EST, y luego la clasificación a las 12:05pm EST.

Para los aficionados que vengan al circuito, los estacionamientos abren a las 8am EST, la puerta 5a abre a las 8:30am EST, la Fan Zone abre a las 11am EST y todas las puertas restantes abren a las 2pm EST.

Sin embargo, este cambio puede no ser suficiente, ya que la mayoría de los modelos meteorológicos muestran lluvias generalizadas durante toda la mañana del sábado, así como por la tarde.

NASCAR no ha ajustado la hora de inicio de ninguna de las carreras, y la carrera de NASCAR O'Reilly corre el riesgo de ser pospuesta, con una hora de inicio de 4pm EST. Lo único positivo de todo esto es que el mal tiempo debería salir de la zona entre primera hora y media jornada del domingo.

Más información sobre la tormenta y su impacto en el fin de semana de carreras de NASCAR se puede encontrar AQUÍ.

Si la clasificación de la Cup se cancela por lluvia, el líder del campeonato Kyle Larson saldría desde la pole con Chase Briscoe a su lado en la primera fila. Tyler Reddick, Ryan Blaney y Austin Cindric completarían los cinco primeros. Denny Hamlin, que ocupa el segundo lugar en la clasificación, saldría 12.º en la parrilla.

En la NASCAR O'Reilly Series, Carson Kvapil sería el poleman, con Corey Day acompañándolo en la primera fila. Jesse Love, Brent Crews y Sam Mayer completarían el resto de los cinco primeros.

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