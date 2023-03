NASCAR anuncia cambios para circuitos mixtos y óvalos cortos

Cargar reproductor de audio

NASCAR ha confirmado que los equipos de la Cup Series recibirán esta semana un boletín en el que se detallan las actualizaciones del coche para los circuitos mixtos y la mayoría de circuitos de 1,058 millas o menos.

El paquete, que fue probado en Phoenix Raceway, debutará en esa pista para su carrera del 12 de marzo.

Consiste en un alerón de 2 pulgadas y la eliminación de tres tirantes del difusor y los tirantes del panel del motor, lo cual se espera que conduzca a una reducción del 30 por ciento en la carga aerodinámica.

"Hemos visto carreras increíbles a lo largo de la temporada 2022, especialmente en los circuitos intermedios. Nuestro objetivo es tener las mejores carreras posibles en todas partes, por lo que durante la temporada baja nos pusimos a trabajar en los ajustes para fortalecer las carreras en pistas cortas y circuitos mixtos", dijo John Probst, vicepresidente senior de NASCAR y director de desarrollo de carreras.

"Se harán ajustes en el coche que crearán una reducción significativa de la carga aerodinámica, y basándonos en los comentarios de los pilotos y en lo que vimos en la prueba de enero en Phoenix, estamos entusiasmados por ver los resultados de estos esfuerzos".

Las normas se aplicarán en los siguientes circuitos: Charlotte Roval, Chicago Street Course, Circuit of the Americas, Indianapolis Motor Speedway Road Course, Martinsville, New Hampshire, North Wilkesboro, Phoenix, Richmond, Sonoma y Watkins Glen.

El paquete no se utilizará en Dover o Bristol.

Para que los equipos y los pilotos puedan disponer de más tiempo en pista para adaptarse a estos nuevos componentes, NASCAR ha convertido el fin de semana de la carrera de Phoenix, del 10 al 12 de marzo, en un fin de semana de "entrenamientos ampliados".

Se ha añadido una práctica de 50 minutos, programada para el viernes de 7:35 p.m. a 8:25 p.m. ET. Debido al cambio, la clasificación de la Copa se celebrará el sábado.