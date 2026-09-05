NASCAR cancela la calificación en Darlington, Reddick arrancará pole con Daniel Suárez en 2°

Desafortunadamente, los constantes relámpagos en un día muy caluroso en Darlington obligaron a NASCAR a cancelar la clasificación de la Cup Series para la primera carrera del Chase 2026... incluso sin una sola gota de lluvia.

Como resultado, la métrica determinará la parrilla de salida, que es un promedio ponderado de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30%) y el resultado de la inscripción en la carrera más reciente (70%).

Tyler Reddick, quien terminó tercero en Daytona y llega a Darlington como el sembrado No. 3 del Chase, saldrá en la Southern 500 desde la pole position en el Toyota No. 45 de 23XI Racing. Lo acompañará en la primera fila el sembrado No. 11 del Chase y subcampeón en Daytona Daniel Suárez en el Chevrolet No. 7 de Spire Motorsports.

Para todos los que están en casa viendo y todos los que están aquí y querían ver la práctica y la clasificación, obviamente es una lástima, pero para el 45, quiero decir, este es el mejor escenario posible," dijo Reddick. "Ya saben, sabemos exactamente lo que tenemos y lo contentos que estábamos en primavera, y nadie tuvo realmente la oportunidad de salir a la pista y probar cosas. Así que, de nuevo, mi confianza ya estaba por las nubes al llegar a este fin de semana con lo que teníamos y, sí, veremos cómo va la carrera mañana por la noche, pero esto es genial."

Ryan Preece saldrá tercero en el Ford No. 60 de RFK Racing después de conseguir su primera victoria en su carrera el fin de semana pasado, arrebatando el 16.º y último puesto en el Chase. El sembrado No. 1 del Chase, Denny Hamlin, saldrá cuarto, y Michael McDowell es el piloto que no pertenece al Chase con mejor posición de salida, en quinto lugar.

Austin Cindric, Chase Briscoe, Ricky Stenhouse Jr., Austin Dillon y Alex Bowman completan los diez primeros.

Los que saldrán más atrás entre los aspirantes al título serán Carson Hocevar en 34.º lugar y Chris Buescher en 35.º. El 'mejor del resto' en 17.º será Michael McDowell.

Parrilla de salida de la Southern 500 de la NASCAR Cup 2026 en Darlington