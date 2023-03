NASCAR impone duras sanciones a Hendrick y Kaulig

Cargar reproductor de audio

NASCAR sancionó el miércoles a cinco equipos de la Cup Series -los cuatro de Hendrick Motorsports y uno de Kaulig Racing- por la modificación no aprobada de una pieza de origen único.

El equipo No. 5 con el piloto Kyle Larson, el No. 24 de William Byron, el No. 48 de Alex Bowman - todos de Hendrick - y el No. 31 del piloto Justin Haley fueron penalizados con 100 puntos en el campeonato de pilotos, 100 puntos en el de propietarios y 10 puntos para los playoffs.

El No. 9 de Chase Elliott, también de Hendrick, fue penalizado con 100 puntos de propietario y 10 puntos de playoff - sin puntos de piloto ya que Elliott no está actualmente conduciendo el coche y se está recuperando de una lesión.

Además, los cinco jefes de equipo fueron multados con 100.000 dólares y suspendidos cuatro carreras cada uno.

El motivo de las sanciones

La violación fue señalada como de las Secciones 6.1.A Tiempo/Manera/Localización; 14.1 Reglas Generales del Vehículo Ensamblado; 14.5.4.2.A Conducto del Radiador Nota: Modificación no aprobada de una parte suministrada por un solo proveedor (rejillas del capó).

Las rejillas del capó son rejillas de ventilación en el capó de los vehículos de cada fabricante que sirven como punto de salida para los conductos que transfieren el aire fuera del radiador.

El uso de rejillas de ventilación evita que los equipos tengan que tapar con cinta adhesiva la rejilla delantera del coche, que se había utilizado mucho como herramienta de ajuste del rendimiento en la generación anterior de coches.

Durante la revisión técnica inicial del pasado viernes en Phoenix Raceway, los inspectores de la NASCAR descubrieron problemas con las rejillas del capó de los cuatro coches de HMS: el nº 5 de Larson, el nº 9 de Berry, el nº 24 de Byron y el nº 48 de Bowman.

A los equipos se les permitió utilizarlos durante la práctica y luego fueron confiscados. Luego se les permitió cambiarlas antes de la sesión de clasificación del sábado.

Además, antes de la clasificación de la Copa del sábado pasado, la NASCAR también confiscó las rejillas del capó del Chevrolet nº 31 de Kaulig. Al equipo se le permitió reemplazarlas y tomar parte en las pruebas cronometradas.

Todas las rejillas se llevaron al centro de investigación y desarrollo de la NASCAR en Concord, Carolina del Norte, para su posterior evaluación.

Con la introducción del coche Next Gen en la temporada 2022, NASCAR actualizó su sistema de sanciones para incluir consecuencias mucho más duras para las infracciones, incluida la revocación de la elegibilidad para los playoffs, en particular con respecto a la modificación de piezas de proveedores de una sola fuente.

Front Row Motorsports, Roush Fenway Racing y Stewart-Haas Racing recibieron severas sanciones la temporada pasada por alterar piezas suministradas por un único proveedor.

Hendrick apelará

HMS indicó que apelará las sanciones tras emitir el siguiente comunicado: "El viernes en Phoenix Raceway, NASCAR identificó unas rejillas en nuestros coches de carreras durante una inspección voluntaria 35 minutos después de la apertura del garaje y antes de la actividad en pista. NASCAR tomó posesión de las piezas aproximadamente cuatro horas más tarde sin comunicación previa. La situación no afectó a la sesión de clasificación del sábado ni a la carrera del domingo".

"Estamos decepcionados con la decisión de hoy de NASCAR de imponer sanciones y hemos optado por apelar basándonos en una serie de hechos".

A continuación, el equipo enumeró lo siguiente:

- Las rejillas proporcionadas a los equipos a través del proveedor único de NASCAR no coinciden con el diseño presentado por el fabricante y aprobado por NASCAR.

- Comunicación incoherente y poco clara documentada por el organismo sancionador específicamente relacionada con las rejillas.

- Recientes sanciones comparables emitidas por NASCAR han estado relacionadas con problemas descubiertos durante la inspección posterior a la carrera.