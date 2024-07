NASCAR Chicago: Alex Bowman se impone en carrera loca, Daniel Suárez en 11°

Con un retraso de casi dos horas por la lluvia en la segunda etapa, NASCAR había fijado las 8:20 p.m. hora local para el final de la carrera de 75 vueltas originalmente programada para el domingo.

Alex Bowman estuvo entre un puñado de coches que decidieron no entrar en boxes antes del inicio de la etapa final y permanecieron con neumáticos de lluvia.

Tras una batalla de varias vueltas con la estrella de los coches deportivos Joey Hand, Bowman se puso en cabeza en la vuelta 51, justo antes de que se mostrara una advertencia por el choque de Josh Berry contra las barreras de neumáticos.

Cuando la carrera se reanudó en la vuelta 54, quedaban unos cuatro minutos en el reloj. Bowman consiguió una buena ventaja en la reanudación, y luego mantuvo a raya a un Tyler Reddick que se acercaba rápidamente -con neumáticos lisos nuevos- por 2,863 segundos para conseguir su primera victoria de la temporada 2024 y meterse en los playoffs.

La victoria más reciente de Bowman fue el 6 de marzo de 2022, en Las Vegas Motor Speedway, y ahora los cuatro pilotos de Hendrick Motorsports se han clasificado para los playoffs de 16 pilotos.

"Cada vez que vas a la pista de carreras con Hendrick Motorsports, tienes una oportunidad", dijo Bowman después de la carrera. "Pero antes que nada, tengo que disculparme de nuevo con los chicos del No. 23 (y el piloto Bubba Wallace ). Me equivoqué al intentar poner el limpiaparabrisas, me salté una curva y les arruiné el día. Lo odio. Todavía estoy avergonzado por ello, pero tenemos un trofeo que llevarnos a casa, y sé que significa mucho para este equipo. Me pusieron en posición de ganar la carrera.

"Tío, me rompí la espalda, tuve una lesión cerebral, y desde entonces hemos estado fatal, y no - empiezas a dudar de si alguna vez vas a tener la oportunidad de ganar una carrera de nuevo. La última que ganamos no pudimos celebrarlo.

"Vamos a beber tanto maldito bourbon esta noche, que va a ser un mal negocio. Probablemente me despertaré desnudo en el suelo del baño otra vez. Eso es sólo parte de este trato a veces".

Ty Gibbs terminó tercero, Hand -que conducía un tercer coche para RFK Racing- fue cuarto y Michael McDowell completó los cinco primeros.

Completaron el top-10 Ricky Stenhouse Jr., Todd Gilliland, William Byron, Kyle Busch y Ryan Blaney.

Dos de los principales aspirantes a la victoria del domingo vieron cómo sus días terminaban antes de tiempo.

El tricampeón de Supercars Shane van Gisbergen, que ganó esta carrera hace un año, sufrió un accidente en la vuelta 25. Kyle Larson, que partía desde la pole, sufrió un accidente en la vuelta 34.

La salida de la carrera del domingo se retrasó brevemente porque un manifestante -con un cartel de "Free Palestine"- se subió a la valla de la curva 3 y se esposó a la valla antes de ser retirado por la policía.

Durante la retención, una ligera lluvia entró en la zona y la NASCAR permitió a los equipos elegir si querían empezar la carrera con neumáticos de lluvia antes de la salida.

Etapa 1

Tras una batalla de idas y venidas con Christopher Bell, van Gisbergen se colocó líder y se hizo con la victoria de la Etapa 1 cuando se abrió la veda a tres vueltas del final por un accidente en el que se vio implicado Corey LaJoie. Bell terminó segundo, Gibbs tercero, Chase Briscoe cuarto y Larson quinto.

Etapa 2

Tras un retraso por lluvia de casi una hora y 45 minutos, Hand heredó el liderato cuando la mayoría de los coches de la vuelta de cabeza decidieron entrar en boxes antes de la pausa y mantuvo a Bowman a 0,131 segundos para hacerse con la victoria de la Etapa 2. Keselowski fue tercero, Carson Hocevar cuarto y Martin Truex Jr. completó los cinco primeros.

En la vuelta 25, mientras la carrera se desarrollaba bajo la lluvia, Bowman hizo un trompo a Bubba Wallace en la curva 2 y luego, en la curva 6, Briscoe bloqueó sus frenos al entrar en la curva 6 y se deslizó salvajemente contra las barreras de neumáticos, golpeando al ganador de la carrera del año pasado, Van Gisbergen, en el proceso.

Van Gisbergen golpeó el muro tras el impacto con Briscoe, pero los daños en el Chevrolet nº 16 de van Gisbergen fueron demasiado importantes para que pudiera continuar.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, un puñado de coches decidieron entrar en boxes para montar neumáticos lisos, pero Hand permaneció en la pista y en cabeza.

La NASCAR había fijado las 20:20 hora local como el final de la carrera debido a la inminente oscuridad, lo que dejaba unos 16 minutos restantes cuando la carrera se reanudó en la vuelta 49. En la vuelta 50, Bowman se había acercado a la cabeza.

En la vuelta 50, Bowman se acercó al parachoques trasero de Hand y ambos se separaron de la mayoría de los pilotos en un duelo por el liderato.

En la vuelta 51, Bowman se abrió camino alrededor de Hand para tomar la delantera por primera vez en la carrera justo antes de que se mostrara una advertencia por Josh Berry que se estrelló contra las barreras de neumáticos en la curva 2. La carrera se reanudó con unos cinco minutos de retraso.

La carrera se reanudó con unos cinco minutos restantes y Bowman por delante de Hand, Keselowski y Truex.