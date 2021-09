NASCAR competirá en el Estadio Coliseo de Los Ángeles en 2022

El Clash at the Coliseum será un evento emblemático como parte de la celebración del centenario del recinto y marcará la primera vez que la antesala de NASCAR a la Daytona 500 tendrá lugar en un lugar distinto al Daytona International Speedway.

La superficie tradicional del Coliseo se convertirá en una pista corta de asfalto de un cuarto de milla. La configuración exacta de la pista aún se está determinando con varias iteraciones de la superficie que se están probando en iRacing.

"Los Ángeles es sinónimo de grandes eventos deportivos y de entretenimiento, así que aprovechamos una oportunidad innovadora para mostrar la NASCAR en el Memorial Coliseum de Los Ángeles", dijo Ben Kennedy, vicepresidente senior de estrategia e innovación de NASCAR.

"Estamos encantados de tener la oportunidad de ocupar el centro del escenario en este mercado al comenzar nuestra temporada 2022".

Esta temporada fue la primera vez que el Clash no se corrió en la pista ovalada de Daytona y en su lugar se celebró en la configuración de circuito mixto.

Los equipos de la Cup Series que participen en el Clash de 2022 -que probablemente serán más de 25- utilizarán el coche Next Gen, que aún está siendo sometido a sus últimas pruebas en pista.

El estilo y la composición del nuevo chasis común fabricado por Dallara han permitido que los coches Next Gen reproduzcan mejor las identidades de sus homólogos de calle.

"Por lo que he oído, será como la disposición del estadio Bowman Gray, que ha sido increíblemente popular. Creo que lo que es importante recordar sobre Bowman Gray es que no es típicamente la mejor carrera, pero es el mejor entretenimiento en las carreras debido a todo lo que sucede en una pista tan pequeña", dijo el ex piloto de la Copa y actual analista de Fox Sports Jamie McMurray.

"Creo que cada vez que puedes traer algo nuevo y hacerlo fresco, es un gran mercado para NASCAR y para los socios y patrocinadores del deporte. Así que creo que esto es un acierto".

El Clash at the Coliseum será la primera de dos visitas al sur de California, ya que NASCAR Cup celebrará una carrera por puntos en el Auto Club Speedway de Fontana, California, el 27 de febrero de 2022.

Se espera que el resto del calendario de la Cup Series de 2022 se publique este miércoles.