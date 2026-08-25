NASCAR competirá en la Base Naval de Coronado en 2027 y en una nueva instalación militar en 2028

NASCAR Cup y NASCAR O’Reilly Auto Parts Series volverán a competir en una base militar en activo en 2027. El evento está programado para el fin de semana del 30 de julio al 1 de agosto de 2027. La NASCAR Craftsman Truck Series no volverá.

El circuito Qualcomm, de 16 curvas y 3,4 millas, fue un gran éxito y fue escenario de un fin de semana de carreras espectacular que concluyó con la primera victoria de Corey Heim en la NASCAR Cup. Austin Hill logró una emotiva victoria para Richard Childress Racing en la carrera de la NASCAR O’Reilly, mientras que Layne Riggs ganó la carrera de camiones con un espectacular adelantamiento en la última curva.

"Lo que hemos vivido este año —las increíbles carreras, la energía de nuestros aficionados y la colaboración con la Marina de los Estados Unidos y la comunidad de San Diego— ha demostrado lo especial que puede ser este evento", afirmó Amy Lupo, presidenta de NASCAR San Diego. "Estamos agradecidos por la oportunidad de aprovechar ese impulso, y estamos plenamente comprometidos con mejorar la experiencia de nuestros aficionados. Juntos crearemos otro fin de semana inolvidable que rinda homenaje a la región de San Diego, a la NASCAR y, lo más importante, a los valientes marineros que sirven desinteresadamente a nuestro país".

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Foto de: James Gilbert / Getty Images

NASCAR y el Departamento de Guerra (Defensa) también anunciaron un plan plurianual para seguir organizando eventos más allá de la Base Naval de Coronado. Llevarán la carrera urbana a otra instalación militar estadounidense en 2028.

"Nuestra colaboración con la NASCAR nos brinda una plataforma nacional única para rendir homenaje a los hombres y mujeres que prestan servicio, fortalecer los vínculos con las familias y comunidades militares, y dar a conocer la misión y los valores de nuestras Fuerzas Armadas", afirmó el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth. "Nuestra visión va más allá de una sola carrera o ubicación. Al llevar este evento a diferentes instalaciones militares en los próximos años, podremos llegar a más miembros de las Fuerzas Armadas en todo el país y forjar una tradición duradera que celebre el valor, el compromiso y el rendimiento de élite".

Además de San Diego, el calendario de la Copa de 2027 debería incluir cuatro circuitos urbanos o de carretera: el Circuito de las Américas, el Sonoma Raceway y el Watkins Glen International serían los otros tres.