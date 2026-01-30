Ir al contenido principal

NASCAR Cup Cook Out Clash en el Bowman Gray

NASCAR convierte el Bowman Gray Clash en un evento de un solo día

Debido a que se esperan varios centímetros de nieve, NASCAR ha pospuesto la actividad en pista prevista para el sábado al domingo.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Bowman Gray

Bowman Gray

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

La carrera de exhibición de pretemporada de NASCAR conocida como «The Clash» sigue enfrentándose a un gran obstáculo en forma de clima invernal. Mientras los equipos limpian la pista y los alrededores de nieve y hielo, se prevé que otro sistema meteorológico llegue a la zona justo a tiempo para el fin de semana de la carrera.

Se espera que esta nueva tormenta deje entre 10 y 20 cm de nieve y haga que las temperaturas bajen hasta los -6 °C, con una sensación térmica de menos de 0 °C.

«Por precaución», la NASCAR ha decidido cancelar todas las actividades en pista para el sábado. Se suponía que habría entrenamientos, clasificaciones y varias carreras clasificatorias, y que el domingo estaría reservado para la clasificación de última oportunidad y la prueba principal.

En su lugar, todo ello tendrá lugar el domingo, con la excepción de las carreras clasificatorias, ya que la clasificación determinará la parrilla de salida de la prueba principal. Además, las carreras de apoyo Modified y Sportsman, que forman parte del «Madhouse Classic», se reprogramarán para una fecha posterior.

Sin carreras clasificatorias, los 20 mejores clasificados pasarán directamente a la prueba principal, mientras que el resto pasará a la LCQ para luchar por las últimas posiciones en la parrilla.

«The Clash Preview» en el Winston-Salem Fairgrounds Event Center sigue programado para el viernes, de 10 a. m. a 2 p. m. EST, según los responsables del circuito. Sin embargo, «The Clash Fan Fest» ya no estará abierto este fin de semana.

Nuevo calendario de Clash en Bowman Gray

Entrenamientos & Clasificación: Domingo, de 2 a 4 p. m. EST (FOX SPORTS 2)

Carrera de clasificación de última oportunidad: Domingo, 6 p. m. EST (FOX)

Evento principal de Clash: Domingo, 20:00 EST

Incluso si la carrera se celebra según lo previsto el domingo, hará mucho frío y es probable que los equipos tengan que retirar varios centímetros de nieve recién caída de la pista corta. AccuWeather prevé una temperatura máxima de 28 °F y una mínima de 11 °F el día de la carrera. Con algo de viento, la temperatura real probablemente rondará los 10 °F.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Winston-Salem, Carolina del Norte, indica que podría haber hasta 30 cm de nieve entre el viernes y el sábado, pero la mayoría de las predicciones lo sitúan entre 10 y 20 cm.

