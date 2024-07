NASCAR Cup: Larson gana una dramática Brickyard 400

Larson, que corrió en las 500 Millas de Indianápolis en mayo pasado como parte de un intento abortado de hacer "el doblete" con la Coca-Cola 600 en Charlotte, consiguió una victoria en una carrera que terminó bajo bandera amarilla y llena de drama el domingo.

Larson, uno de los pocos coches que siguió la estrategia de combustible más segura, se puso en cabeza en la salida de la primera prórroga después de que el entonces líder Brad Keselowski entrara en boxes en el último momento sin combustible.

Un accidente de varios coches se produjo detrás de los líderes, lo que requirió una bandera roja de 17 minutos para arreglar parte del muro de contención, y envió la carrera a una segunda prórroga.

Larson volvió a adelantarse rápidamente, pero Ryan Preece chocó contra el muro. La NASCAR mantuvo la bandera de precaución cuando parecía que Preece se pondría en marcha, pero acabó deteniéndose en la pista, lo que provocó la bandera de precaución en la última vuelta y aseguró la victoria de Larson.

La victoria es la cuarta de Larson en la temporada 2024 y la 27ª de su carrera.

"Este es un lugar tan prestigioso, tan sagrado. Es genial tener la oportunidad de volver a correr aquí en el óvalo", dijo Larson. "Qué trabajo de nuestro equipo. Nunca nos dimos por vencidos. Tuvimos el problema de la parada en boxes al principio. Luchamos y luchamos para que todo saliera bien.

"Los quiero, fans de Indiana. Sé que vosotros también me queréis. ¿Qué tal si volvemos el próximo mayo e intentamos besar estos ladrillos en un IndyCar?".

Cuando se le preguntó si su victoria del domingo compensaba su intento de 'Doblete' que terminó con una penalización por exceso de velocidad en el pit road en las 500 y perdiéndose las Coke 600, Larson dijo: "Lo hace. Supongo que un poco. Ojalá hubiéramos podido hacer las dos cosas y correr la 600. Teníamos un coche fenomenal para esa carrera. También teníamos un coche fenomenal para esa carrera.

"Creo que todo cierra el círculo. Todo está destinado a ser. Hoy definitivamente tenía que ser así para nosotros. Con la forma en que la estrategia estaba funcionando, Brad quedándose sin combustible, yo heredando la primera fila. Muchas cosas tenían que encajar. Afortunadamente lo hizo.

"No me lo puedo creer. Es surrealista, la victoria aquí. No puedo esperar a besar los ladrillos".

Tyler Reddick terminó segundo, el actual campeón de la serie Ryan Blaney fue tercero, Christopher Bell fue cuarto y Bubba Wallace completó los cinco primeros.

Completaron los 10 primeros Todd Gilliland, Austin Cindric, Daniel Suárez, Noah Gragson y Ricky Stenhouse Jr.

La carrera del domingo fue la primera de la Cup Series en el circuito oval del IMS desde 2020. NASCAR debutó en la pista en 1994 y corrió una carrera de la Copa durante 26 temporadas consecutivas hasta que se trasladó al trazado Indy Road Course los últimos tres años.

Etapa 1

Denny Hamlin se puso en cabeza tras una ronda de paradas en boxes con bandera verde a nueve vueltas del final y mantuvo a Larson a 0,282 segundos para hacerse con la victoria de la Etapa 1. Blaney fue tercero. Blaney fue tercero, William Byron cuarto y Reddick quinto.

Etapa 2

Probando una estrategia diferente en boxes, Wallace se quedó fuera y heredó el liderato, luego mantuvo a raya a Elliott por 0.723 segundos para ganar la Etapa 2. Hamlin terminó tercero, Blaney cuarto y Redick quinto. Hamlin terminó tercero, Blaney cuarto y John Hunter Nemechek fue quinto.

En la vuelta 74, varios coches chocaron entre sí al salir de la curva 2, con Preece volcando el Chevrolet nº 24 de Byron contra el muro exterior. Byron volvió a la pista, fue golpeado por A.J. Allmendinger y luego se estrelló de frente contra la barrera SAFER interior.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, varios coches de la vuelta de cabeza entraron en boxes, pero Hamlin estaba entre los más de una docena que permanecieron en la pista y heredó el liderato cuando la carrera se reanudó con 56 vueltas restantes.

Poco después de la reanudación, Larson chocó con Martin Truex Jr., que pinchó un neumático y golpeó el muro. Más atrás, Josh Berry fue doblado en la misma vuelta y también golpeó el muro, lo que provocó una advertencia.

En casi una repetición en el siguiente reinicio en la vuelta 110, Jimmie Johnson y Joey Logano chocaron mientras el grupo corría a tres bandas entrando en la curva 1, y ambos quedaron fuera de carrera.

Varios equipos decidieron entrar en boxes durante el tiempo de precaución, pero Nemechek permaneció en la pista y heredó el liderato. Adelantó a Ross Chastain y Alex Bowman en la reanudación a 46 vueltas del final. Chastain se puso rápidamente en cabeza tras la bandera verde.

En la vuelta 121, Nemechek y Bowman fueron de los primeros en entrar en boxes para hacer su última parada de la carrera con bandera verde y cambiar neumáticos y combustible para llegar a la meta.

Truex reventó un neumático trasero izquierdo, hizo un trompo y chocó en la curva 3 en medio de las paradas, lo que provocó una advertencia. Los que aún no habían entrado en boxes lo hicieron, lo que dejó a Keselowski en cabeza en la reanudación con 31 vueltas por delante.

Con 20 vueltas restantes, Keselowski se mantuvo al frente, pero era probable que varias vueltas corto de combustible. Larson y Reddick parecían estar en la mejor posición para correr duro hasta el final sin problemas de combustible.

Kyle Busch sufrió un accidente en la curva 3 tras tocar con Hamlin a tres vueltas del final, lo que llevó la carrera a una prórroga de dos vueltas. Varios coches entraron en boxes para repostar, pero Keselowski, Blaney, Larson y Reddick permanecieron en pista.

Justo cuando el campo estaba a punto de tomar el verde, Keselowski se despegó en el camino de boxes sin combustible. Larson adelantó a Blaney en la reanudación mientras un accidente de varios coches estallaba detrás de ellos en la curva 1, lo que provocó una bandera roja de 17 minutos para limpiar la pista de escombros.

Larson adelantó a Blaney, Reddick y Gilliland para comenzar el segundo tiempo extra de dos vueltas.