NASCAR Cup: La estrategia en boxes lleva a Larson a la victoria en Sonoma

Muchas de las estrategias planificadas en la carrera del domingo salieron mal con siete banderas amarillas en las primeras 41 vueltas y eso llevó al jefe de equipo de Larson, Cliff Daniels, a hacer correr a su piloto el mayor tiempo posible en la etapa final antes de hacer su última parada.

Una vez que Larson finalmente se detuvo, pasó al octavo lugar en el clasificador, pero con neumáticos mucho más frescos se abrió paso a través del pelotón para tomar la delantera con ocho de las 110 vueltas para el final.

A partir de ahí, Larson terminó llevándose la bandera a cuadros por 4,258 segundos sobre Michael McDowell cuando el ganador de la carrera del año pasado, Martin Truex Jr., se quedó sin combustible en el final mientras corría segundo.

"No sabía lo que estábamos haciendo en cuanto a estrategia", dijo Larson después de la carrera. "Simplemente estaba ahí dando vueltas. No sé, estudiamos toda la estrategia, pero es como hacer los deberes. Realmente no sé lo que estoy viendo".

"Yo estaba como, 'Bueno, hombre, estos chicos van a tener que entrar en boxes en otro momento tal vez'. Entonces dijimos que teníamos que ir a la carrera y pasar a estos tipos, me puse un poco nervioso. Sabía que sería rápido desde el principio, pero pensé que una vez que los neumáticos se pusieran a temperatura se igualaría demasiado".

Larson dijo que fue ayudado por los esfuerzos de Truex para superar a Buescher por el liderato.

"Estoy agradecido de que tuviéramos suficiente agarre. Agradecido, también, de que esos chicos se pusieran a correr y Martin nunca se despegara realmente hasta el punto de que yo pudiera quedarme atascado en tercera posición y eso realmente salvó la carrera. También pensé, una vez que se puso en cabeza, 'Hombre, espero que no tenga a nadie a quien juzgar en la curva 4 y se pase en el vértice', y efectivamente, lo hizo, y tuve una gran carrera".

Ganador Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Valvoline Chevrolet Camaro Photo by: David Rosenblum / NKP / Motorsport Images

"Un coche de carreras increíble. Es genial ganar en casa, beber algo de vino aquí dentro de un rato e ir a celebrarlo".

Es la tercera victoria de la temporada 2024 para Larson y la 26º de su carrera y la segunda en su pista de casa. Larson ahora tiene 20 victorias desde que se unió a Hendrick Motorsports en la temporada 2021.

Truex fue el primero en alcanzar al líder Chris Buescher a nueve vueltas del final y se puso en cabeza al salir de la curva 11, pero Larson, mucho más rápido, esquivó fácilmente a Truex para recuperar la primera posición en la vuelta 102.

Buescher terminó tercero, Chase Elliott cuarto y Ross Chastain completó los cinco primeros.

Completaron el top 10 A.J. Allmendinger, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Christopher Bell y Todd Gilliland.

Truex terminó 27º, el último coche en la vuelta del líder.

Las estrellas de Supercars Cam Waters y Will Brown - ambos debutando en la Cup Series en la carrera - tuvieron días difíciles. Brown terminó 31º, tres vueltas por detrás, mientras que Waters se retiró de la carrera después de 66 vueltas con daños en la suspensión.

Etapa 1

Reddick optó por no entrar en boxes y superó a Blaney por 0,451 segundos para llevarse la victoria de la Etapa 1. Larson fue tercero, Elliott tercero. Larson fue tercero, Elliott cuarto y Alex Bowman quinto.

Uno de los principales contendientes se quedó fuera de la carrera cuando el motor del Toyota Nº 11 de Denny Hamlin se rompió en la vuelta 3 y dejó caer líquido por la recta delantera, lo que provocó la primera bandera amarilla.

Etapa 2

Con varios pilotos en boxes antes de la pausa, Buescher superó a Ryan Preece por 1,224 segundos para llevarse la victoria de la Etapa 2, su segunda victoria de etapa de la temporada 2024. Truex fue tercero, Kyle Busch cuarto y Allmendinger quinto.

En la vuelta 35, Josh Berry cruzó el morro de Jones y golpeó el muro interior en la curva 11, luego volvió a la pista y chocó contra Truex en un incidente que afectó a siete coches y provocó un breve atasco.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, varios pilotos optaron por entrar en boxes, pero Buescher se quedó fuera y heredó el liderato cuando la carrera se reanudó con 51 vueltas restantes.

Con 45 vueltas para el final, Waters y Austin Cindric fueron de los primeros pilotos en entrar en boxes bajo bandera verde para cambiar neumáticos y combustible para llegar al final de la carrera. Buescher y Truex, primero y segundo en ese momento, les siguieron en la vuelta 68.

A 30 vueltas del final, cuatro coches -liderados por Larson- rodaban al máximo y aún tenían que hacer una última parada para repostar. Buescher era quinto, el más alto entre los que ya habían parado.

Una vez completadas todas las paradas, Buescher volvió al liderato con 27 vueltas para el final y una ventaja de 1,8 segundos sobre Truex.

Truex recortó la ventaja de Buescher a menos de un segundo a 15 vueltas del final, mientras que Larson -con neumáticos más nuevos- se colocó tercero.

A falta de 10 vueltas, Buescher, Truex y Larson estaban a menos de un segundo. Una vuelta más tarde, Truex se metió por dentro de Buescher en la curva 11 y se puso en cabeza.

Pero en la siguiente vuelta, Larson se metió por dentro de Truex y lo superó fácilmente con sus neumáticos más frescos para volver a la primera posición.

Ganador Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Valvoline Chevrolet Camaro Photo by: David Rosenblum / NKP / Motorsport Images

NASCAR Cup - Sonoma Raceway - Resultados