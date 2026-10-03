NASCAR Cup Las Vegas: Denny Hamlin consigue la pole y Daniel Suárez arrancará 11°
Joe Gibbs Racing volvió a situarse en lo más alto en la sesión de clasificación de Las Vegas, con Hamlin a la cabeza de un dominio absoluto de los cuatro primeros puestos por parte de los coches de JGR.
Denny Hamlin ha respondido a Kyle Larson en la cada vez más reñida lucha por el campeonato de la NASCAR Cup Series, alzándose con la pole position en el Las Vegas Motor Speedway.
Hamlin completó la vuelta al circuito de 1,5 millas en 28,910 s, solo 0,017 s por delante de su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, para hacerse con el primer puesto. Hamlin ha ganado las dos últimas carreras de la Copa en Las Vegas y el domingo intentará sumar su tercera victoria consecutiva para reducir su desventaja de 26 puntos respecto a Larson.
«Ha ido bien», afirmó Hamlin. «Tenía muchas de las características positivas de los coches que he tenido aquí en el pasado, y creo que esta vez hemos mejorado ligeramente en ese aspecto. Me parece que va bastante bien. Nos queda un largo camino por recorrer, pero es un gran comienzo».
Justo detrás de ellos se situaron otros dos coches de JGR: Christopher Bell se clasificó tercero y Chase Briscoe, cuarto, mientras que Tyler Reddick, de 23XI, completó el dominio de los cinco primeros puestos de la parrilla al situarse quinto.
El líder del campeonato, Kyle Larson, saldrá sexto, encabezando la lista de Chevrolet, mientras que Austin Cindric lidera la de Ford en séptima posición.
William Byron, Bubba Wallace y Carson Hocevar completaron el resto de los diez primeros puestos.
Los dos pilotos de la Chase con las posiciones de salida más bajas pertenecen al Team Penske: Ryan Blaney, en vigésima posición, y su compañero de equipo Joey Logano, en vigésimo tercera.
La sesión de clasificación transcurrió sin incidentes, pero dos coches no participaron: el n.º 4 de Noah Gragson y el n.º 21 de Josh Berry, ya que ambos sufrieron un accidente durante los entrenamientos.
Watch: Josh Berry hits wall hard during Las Vegas practice
Parada de salida de la carrera de la Chase de la NASCAR Cup en Las Vegas
|cla
|#
|piloto
|fabricante
|tiempo
|diferencia
|mph
|1
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|28,910
|186,787
|2
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|28,927
|0,017
|186,677
|3
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|28,998
|0,088
|186,220
|4
|19
|Chase Briscoe
|Toyota
|29,011
|0,101
|186,136
|5
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|29,015
|0,105
|186,111
|6
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|29,054
|0,144
|185,861
|7
|2
|Austin Cindric
|Ford
|29,144
|0,234
|185,287
|8
|24
|William Byron
|Chevrolet
|29,153
|0,243
|185,230
|9
|23
|Darrell Wallace Jr
|Toyota
|29,177
|0,267
|185,077
|10
|77
|Carson Hocevar
|Chevrolet
|29,185
|0,275
|185,027
|11
|7
|Daniel Suárez
|Chevrolet
|29,211
|0,301
|184,862
|12
|60
|Ryan Preece
|Ford
|29,279
|0,369
|184,433
|13
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|29,280
|0,370
|184,426
|14
|17
|Chris Buescher
|Ford
|29,340
|0,430
|184,049
|15
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|29,360
|0,450
|183,924
|16
|71
|Michael McDowell
|Chevrolet
|29,387
|0,477
|183,755
|17
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|29,387
|0,477
|183,755
|18
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|29,387
|0,477
|183,755
|19
|16
|AJ Allmendinger
|Chevrolet
|29,426
|0,516
|183,511
|20
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|29,431
|0,521
|183,480
|21
|43
|Erik Jones
|Toyota
|29,478
|0,568
|183,187
|22
|35
|Riley Herbst
|Toyota
|29,488
|0,578
|183,125
|23
|22
|Joey Logano
|Ford
|29,490
|0,580
|183,113
|24
|41
|Cole Custer
|Chevrolet
|29,573
|0,663
|182,599
|25
|97
|Shane van Gisbergen
|Chevrolet
|29,586
|0,676
|182,519
|26
|47
|Ricky Stenhouse Jr
|Chevrolet
|29,675
|0,765
|181,971
|27
|34
|Todd Gilliland
|Ford
|29,695
|0,785
|181,849
|28
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|29,716
|0,806
|181,720
|29
|10
|Ty Dillon
|Chevrolet
|29,773
|0,863
|181,372
|30
|38
|Zane Smith
|Ford
|29,788
|0,878
|181,281
|31
|88
|Connor Zilisch
|Chevrolet
|29,895
|0,985
|180,632
|32
|42
|John Hunter Nemechek
|Toyota
|29,942
|1,032
|180,349
|33
|33
|Austin Hill
|Chevrolet
|30,055
|1,145
|179,671
|34
|51
|Cody Ware
|Chevrolet
|30,259
|1,349
|178,459
|35
|4
|Noah Gragson
|Ford
|--
|--
|--
|36
|21
|Josh Berry
|Ford
|--
|--
|--
Comparte o guarda esta historia
Posiciones del campeonato de la NASCAR Cup 2026 tras Kansas II
El principal problema de Hamlin con Hocevar es la "falta de respeto" fuera de la pista
Ganadores y perdedores de una carrera de NASCAR en Bristol que quedará en el recuerdo
Christopher Bell adelanta a Kyle Larson y se lleva la victoria en la NASCAR Southern 500 de Darlington
Denny Hamlin explica los problemas en pits que lo afectaron en Richmond
Richmond Raceway honra a Denny Hamlin y a su familia con un emotivo homenaje
Últimas noticias
NASCAR Cup Las Vegas: Denny Hamlin consigue la pole y Daniel Suárez arrancará 11°
Kevin Magnussen fuera de Petit Le Mans tras un accidente en el que su coche voló al chocar con Alex Palou
Wurz opina sobre Alonso: "Para mí, la figura más destacada" de la Fórmula 1 moderna
Leclerc admite una configuración "agresiva" que le da confianza para el domingo en Bahréin
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados