NASCAR Cup Michigan 2026: Estado del campeonato; Daniel Suárez en el top 10
Hamlin ha recortado la ventaja de Reddick, ahora está a solo 51 puntos
Después del primer abandono de Tyler Reddick de la temporada 2026 y de las victorias consecutivas en la NASCAR Cup de Denny Hamlin, la antes enorme ventaja de puntos del piloto de 23XI Racing se está reduciendo rápidamente.
Reddick llegó a esta carrera sin terminar fuera del top 15, y con una ventaja de 97 puntos sobre Hamlin. Ahora, Reddick está solo 51 pts por delante tras un 35.º puesto.
El mayor ascenso en la clasificación fue el de Bubba Wallace, quien subió cuatro posiciones del 15.º al 11.º con un tercer puesto en Michigan.
Los mayores perjudicados fueron Christopher Bell y Austin Dillon, quienes ambos perdieron tres posiciones, con Bell cayendo del séptimo al décimo tras un violento accidente durante la etapa final.
Puntos de NASCAR Cup 2026 después de Michigan (Carrera 15 de 36)
|Pos.
|Driver
|Points
|
Positions gained or lost
|1
|Tyler Reddick
|669
|--
|2
|Denny Hamlin
|618
|--
|3
|Ryan Blaney
|512
|--
|4
|Chase Elliott
|482
|--
|5
|Ty Gibbs
|470
|--
|6
|Kyle Larson
|453
|--
|7
|Carson Hocevar
|428
|+2
|8
|Chris Buescher
|424
|--
|9
|Daniel Suarez
|418
|+1
|10
|Christopher Bell
|410
|-3
|11
|Bubba Wallace
|378
|+4
|12
|William Byron
|377
|-1
|13
|Chase Briscoe
|370
|+1
|14
|Shane van Gisbergen
|355
|-2
|15
|Brad Keselowski
|350
|-2
|16
|Austin Cindric
|332
|--
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|17
|Joey Logano
|329
|+1
|18
|Erik Jones
|314
|+3
|19
|Ryan Preece
|313
|-2
|20
|Michael McDowell
|286
|-1
|21
|AJ Allmendinger
|286
|+1
|22
|Zane Smith
|282
|-2
|23
|Ricky Stenhouse Jr.
|271
|--
|24
|Ross Chastain
|260
|+2
|25
|Todd Gilliland
|255
|--
|26
|Riley Herbst
|250
|+1
|27
|Austin Dillon
|245
|-3
|28
|John Hunter Nemechek
|236
|--
|29
|Noah Gragson
|212
|--
|30
|Josh Berry
|196
|+1
|31
|Ty Dillon
|190
|-1
|32
|Alex Bowman
|178
|--
|33
|Cole Custer
|175
|--
|34
|Connor Zilisch
|148
|--
|35
|Cody Ware
|131
|--
|37
|Casey Mears
|9
|--
|38
|Katherine Legge
|8
|--
|39
|BJ McLeod
|3
|--
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