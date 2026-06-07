NASCAR Cup Michigan: Denny Hamlin gana la pole, Daniel Suárez en 11°

Incluso después de sufrir un pinchazo en la práctica, Denny Hamlin se recuperó en la clasificación para asegurar la pole position para la carrera de la NASCAR Cup Series en Michigan International Speedway.

NOTA: Aunque se le acredita la pole, Hamlin tendrá que salir desde la parte trasera del pelotón debido a las reparaciones que deben hacerse al difusor tras los daños sufridos en la práctica a raíz de un pinchazo.

Hamlin fue el último piloto en la pista, y superó al héroe local Carson Hocevar por apenas 0.018s con una vuelta de pole de 36.901s.

Esta es la 50ª pole de la carrera de Hamlin, y su segunda de la temporada 2026. Solo seis pilotos además de Hamlin han conseguido al menos 50 poles y 50 victorias en carreras, y es un grupo de élite que incluye a Richard Petty, David Pearson, Cale Yarborough, Jeff Gordon, Darrell Waltrip y Bobby Allison.

"Hicieron un trabajo realmente excelente, teniendo en cuenta el daño en la parte inferior", dijo Hamlin después de su vuelta de pole. "La reequilibraron, y sentí que hicieron un trabajo realmente bueno. Era difícil de manejar, era todo lo que quería, sin duda. Mis respetos para todo este equipo Toyota. Eso fue sorprendente ... simplemente noté que estaba haciendo vibrar todos los neumáticos, parecía, en las curvas. Era el límite, sin duda."

El líder del campeonato Tyler Reddick saldrá tercero, Ty Gibbs cuarto, y Chase Briscoe. Cuatro de los cinco clasificadores más rápidos fueron todos Toyota.

Chase Elliott saldrá sexto, Kyle Larson séptimo, Christopher Bell octavo, William Byron noveno, y Erik Jones impresionó en décimo.

Resumen de la clasificación

Berry trompeó al salir de la curva 4, y regresó marcha atrás a boxes debido a neumáticos pinchados. Allmendinger apenas había comenzado su vuelta de clasificación, así que tuvieron que volver a boxes para enfriar de nuevo el No. 16 antes de darle otro intento. Berry saldrá último en la parrilla tras el trompo, en P37.

Después de que los primeros diez autos marcaran tiempo, Bubba Wallace marcó el ritmo con una vuelta de 37.133s, más de tres décimas por delante de su rival más cercano.

El primer piloto en quitarle la primera posición fue Byron, el 15º piloto en salir. Mantuvo la P1 hasta que su compañero de Hendrick Motorsports lo desbancó, con Larson convirtiéndose en el primer piloto en meterse en la franja de los 36 segundos.

Luego Gibbs plantó cara al dúo de Hendrick, superando a Larson por apenas 0.014s. Sin embargo, no permaneció allí mucho tiempo, con el héroe local Hocevar disparándose a la cima con una vuelta de 36.919s.

Reddick se quedó muy cerca, a solo 0.010s del tiempo de pole de Hocevar. El nativo de Michigan esperó con ansiedad durante el grupo final de autos, y se mostró visiblemente decepcionado cuando Hamlin le arrebató la primera posición al final de la clasificación.

"Es un mérito de estos chicos, hacen un trabajo realmente bueno", dijo Hocevar. "Están construyendo autos de carrera rápidos. Sí, me habría encantado conseguir la pole ahí, pero tercero en la carrera de Trucks, segundo en la clasificación de Cup, así que ojalá eso sea una tendencia. Me habría encantado conseguir esa ... me siento realmente bien con nuestro auto de carreras, así que salir adelante va a ser súper importante, sé que es solo clasificación, pero maldita sea, no sabía que la quería tanto. Significaría mucho por muchas razones."

Cuando le preguntaron si se sentía mal por negarle a Hocevar la pole en su pista local, el poleman Hamlin dijo: "Recuerdo Richmond, allá por el '06 o '07, e intentar conseguir una pole en mi pista local. Lo entiendo, me siento así de arrepentido (un poquito) por él."

Algunos nombres destacados que tuvieron problemas en la clasificación incluyen a todo Team Penske y Trackhouse Racing. Los autos de Penske se clasificaron 18º con Joey Logano, 19º con Ryan Blaney, y 31º con Austin Cindric. Fue aún más desolador para Trackhouse, con Shane van Gisbergen encabezando el grupo en 30º, Ross Chastain 32º, y Connor Zilisch 34º.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup en Michigan