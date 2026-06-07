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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Michigan

NASCAR Cup Michigan: Denny Hamlin gana la pole, Daniel Suárez en 11°

Esta es la 50ª pole position de Hamlin en su carrera en la NASCAR Cup Series, arrebatándole el triunfo al héroe local Carson Hocevar en los últimos segundos de la clasificación.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin pole, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Incluso después de sufrir un pinchazo en la práctica, Denny Hamlin se recuperó en la clasificación para asegurar la pole position para la carrera de la NASCAR Cup Series en Michigan International Speedway.

NOTA: Aunque se le acredita la pole, Hamlin tendrá que salir desde la parte trasera del pelotón debido a las reparaciones que deben hacerse al difusor tras los daños sufridos en la práctica a raíz de un pinchazo.

Hamlin fue el último piloto en la pista, y superó al héroe local Carson Hocevar por apenas 0.018s con una vuelta de pole de 36.901s.

Esta es la 50ª pole de la carrera de Hamlin, y su segunda de la temporada 2026. Solo seis pilotos además de Hamlin han conseguido al menos 50 poles y 50 victorias en carreras, y es un grupo de élite que incluye a Richard Petty, David Pearson, Cale Yarborough, Jeff Gordon, Darrell Waltrip y Bobby Allison.

"Hicieron un trabajo realmente excelente, teniendo en cuenta el daño en la parte inferior", dijo Hamlin después de su vuelta de pole. "La reequilibraron, y sentí que hicieron un trabajo realmente bueno. Era difícil de manejar, era todo lo que quería, sin duda. Mis respetos para todo este equipo Toyota. Eso fue sorprendente ... simplemente noté que estaba haciendo vibrar todos los neumáticos, parecía, en las curvas. Era el límite, sin duda."

El líder del campeonato Tyler Reddick saldrá tercero, Ty Gibbs cuarto, y Chase Briscoe. Cuatro de los cinco clasificadores más rápidos fueron todos Toyota.

Chase Elliott saldrá sexto, Kyle Larson séptimo, Christopher Bell octavo, William Byron noveno, y Erik Jones impresionó en décimo.

Resumen de la clasificación

 

Berry trompeó al salir de la curva 4, y regresó marcha atrás a boxes debido a neumáticos pinchados. Allmendinger apenas había comenzado su vuelta de clasificación, así que tuvieron que volver a boxes para enfriar de nuevo el No. 16 antes de darle otro intento. Berry saldrá último en la parrilla tras el trompo, en P37.

Después de que los primeros diez autos marcaran tiempo, Bubba Wallace marcó el ritmo con una vuelta de 37.133s, más de tres décimas por delante de su rival más cercano.

El primer piloto en quitarle la primera posición fue Byron, el 15º piloto en salir. Mantuvo la P1 hasta que su compañero de Hendrick Motorsports lo desbancó, con Larson convirtiéndose en el primer piloto en meterse en la franja de los 36 segundos.

Luego Gibbs plantó cara al dúo de Hendrick, superando a Larson por apenas 0.014s. Sin embargo, no permaneció allí mucho tiempo, con el héroe local Hocevar disparándose a la cima con una vuelta de 36.919s.

Reddick se quedó muy cerca, a solo 0.010s del tiempo de pole de Hocevar. El nativo de Michigan esperó con ansiedad durante el grupo final de autos, y se mostró visiblemente decepcionado cuando Hamlin le arrebató la primera posición al final de la clasificación.

"Es un mérito de estos chicos, hacen un trabajo realmente bueno", dijo Hocevar. "Están construyendo autos de carrera rápidos. Sí, me habría encantado conseguir la pole ahí, pero tercero en la carrera de Trucks, segundo en la clasificación de Cup, así que ojalá eso sea una tendencia. Me habría encantado conseguir esa ... me siento realmente bien con nuestro auto de carreras, así que salir adelante va a ser súper importante, sé que es solo clasificación, pero maldita sea, no sabía que la quería tanto. Significaría mucho por muchas razones."

Cuando le preguntaron si se sentía mal por negarle a Hocevar la pole en su pista local, el poleman Hamlin dijo: "Recuerdo Richmond, allá por el '06 o '07, e intentar conseguir una pole en mi pista local. Lo entiendo, me siento así de arrepentido (un poquito) por él."

Algunos nombres destacados que tuvieron problemas en la clasificación incluyen a todo Team Penske y Trackhouse Racing. Los autos de Penske se clasificaron 18º con Joey Logano, 19º con Ryan Blaney, y 31º con Austin Cindric. Fue aún más desolador para Trackhouse, con Shane van Gisbergen encabezando el grupo en 30º, Ross Chastain 32º, y Connor Zilisch 34º.

 

Parrilla de salida de la NASCAR Cup en Michigan

Cla Driver # Manufacturer Time Mph
1 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota

36.901

 195.117
2 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet

+0.018

36.919

 195.022
3 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota

+0.028

36.929

 194.969
4 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota

+0.052

36.953

 194.842
5 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota

+0.055

36.956

 194.826
6 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet

+0.057

36.958

 194.816
7 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet

+0.066

36.967

 194.768
8 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota

+0.102

37.003

 194.579
9 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet

+0.137

37.038

 194.395
10 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota

+0.189

37.090

 194.122
11 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet

+0.220

37.121

 193.960
12 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota

+0.226

37.127

 193.929
13 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota

+0.232

37.133

 193.898
14 C. BuescherRFK Racing 17 Ford

+0.285

37.186

 193.621
15 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet

+0.304

37.205

 193.522
16 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford

+0.312

37.213

 193.481
17 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota

+0.339

37.240

 193.340
18 J. LoganoTeam Penske 22 Ford

+0.356

37.257

 193.252
19 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford

+0.357

37.258

 193.247
20 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet

+0.376

37.277

 193.149
21 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet

+0.376

37.277

 193.149
22 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford

+0.440

37.341

 192.818
23 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet

+0.441

37.342

 192.812
24 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet

+0.507

37.408

 192.472
25 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet

+0.556

37.457

 192.220
26 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford

+0.575

37.476

 192.123
27 R. PreeceRFK Racing 60 Ford

+0.650

37.551

 191.739
28 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet

+0.652

37.553

 191.729
29 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet

+0.660

37.561

 191.688
30 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet

+0.661

37.562

 191.683
31 A. CindricTeam Penske 2 Ford

+0.766

37.667

 191.149
32 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet

+0.789

37.690

 191.032
33 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet

+0.814

37.715

 190.905
34
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet

+0.819

37.720

 190.880
35 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford

+0.829

37.730

 190.830
36 J. YeleyNY Racing Team 44 Chevrolet

+1.669

38.570

 186.674
37
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford

 

  

 

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