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NASCAR Cup San Diego

NASCAR Cup San Diego 2026: El campeonato tras la carrera, ¿dónde está Daniel Suárez?

Ahora solo ocho puntos separan a Tyler Reddick y Denny Hamlin en la lucha por el control de la clasificación de la temporada regular.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Sorprendentemente, Denny Hamlin logró acercarse a Tyler Reddick en la lucha por los puntos tras la carrera en el circuito urbano de San Diego.

Mientras luchaba por la victoria, Tyler Reddick tuvo un contacto con su compañero de equipo Corey Heim y poco después pinchó una rueda delantera izquierda. Esto le costó más de 20 puntos, cayendo al puesto 25 en la clasificación general. Hamlin finalizó 14º, reduciendo la diferencia de 19 puntos a solo ocho antes de la carrera en Sonoma Raceway.

El mayor ascenso en la clasificación lo protagonizó Ryan Preece, quien volvió a entrar en la Chase, pasando del puesto 19 al 16 tras una sólida jornada en San Diego. El prometedor día de Shane van Gisbergen terminó en un aparatoso accidente, que lo hizo caer tres posiciones en la clasificación, hasta el puesto 17, a cinco puntos de la victoria.

Pero SVG no fue el mayor perdedor en general, ya que Ricky Stenhouse Jr. cayó cuatro posiciones, del puesto 22 al 26.

También hay un nuevo piloto que aparece entre los diez primeros, con Chase Briscoe reemplazando a Christopher Bell en la décima posición.

2026 NASCAR Cup puntos después de la carrera de San Diego (Carrera 17 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Pos. cambios
1 Tyler Reddick  716 --
2 Denny Hamlin 708 --
3 Ryan Blaney 583 --
4 Kyle Larson 536 +2
5 Ty Gibbs 535 --
6 Chase Elliott 534 -2
7 Chris Buescher 500 --
8 Daniel Suarez 478 --
9 Carson Hocevar 476 --
10 Chase Briscoe 431 +2
11 Bubba Wallace 429 +2
12 Christopher Bell 422 -2
13 William Byron 421 -2
14 Erik Jones 372 +1
15 Austin Cindric 370 +1
16 Ryan Preece 367 +3
CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE
17 Shane van Gisbergen 362 -3
18 Joey Logano 357 --
19 Brad Keselowski 354 -2
20 AJ Allmendinger 346 +1
21 Michael McDowell 333 -1
22 Ross Chastain 327 +1
23 Zane Smith 316 +1
24 Riley Herbst 309 +3
25 Todd Gilliland 306 --
26 Ricky Stenhouse Jr. 303 -4
27 John Hunter Nemechek 298 -1
28 Austin Dillon 270 --
29 Noah Gragson 216 --
30 Josh Berry 208 --
31 Ty Dillon 202 --
32 Alex Bowman 199 --
33 Cole Custer 194 --
34 Connor Zilisch 165 --
35 Cody Ware 152 --
36 Kevin Magnussen 11 N/A
37 Casey Mears 10 -1
38 Jimmie Johnson 9 N/A
39 Katherine Legge 8 -2
40 BJ McLeod 3 -2

Nota: Kyle Busch acumuló 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y seguimos la decisión de NASCAR de no incluirlo más en la clasificación semanal de pilotos.

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