NASCAR Cup Sonoma: Shane van Gisbergen gana, Daniel Suárez con complicaciones

La carrera estuvo mucho más reñida de lo que Shane van Gisbergen hubiera deseado, superando por poco a Chase Briscoe para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en el Sonoma Raceway.

Esta victoria coloca a SVG por encima de la línea de corte para el Chase y ahora en el puesto 14 de la clasificación general. Van Gisbergen iguala a Tony Stewart en la lista histórica de victorias en circuitos de carretera, sumando la octava de su carrera en la Cup Series y completando el fin de semana con una actuación impecable.

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"¡Qué día!", exclamó Van Gisbergen. "Ayer estuvimos fatal, y estos chicos hicieron un trabajo increíble transformando este coche en un ganador. El 19 [Briscoe] venía pisándome los talones. Era realmente muy bueno, y al final me quedé sin fuerzas".

Además, era justo lo que SVG necesitaba después del accidente que sufrió en la carrera urbana de San Diego el fin de semana pasado, un resultado que lamentó durante toda la semana antes de la carrera.

"Para el fin de semana ya estaba recuperado, pero sí, estaba bastante cabreado al principio de la semana", añadió Van Gisbergen. "Esto compensa con creces haber compartido la victoria con estos chicos. Lo pasaron mal al principio de la semana. Es muy especial ganar".

Sobre la lucha por la victoria, Van Gisbergen comentó: "Unos coches destartalados se nos adelantaron, tambaleándose por toda la pista y levantando polvo, y yo seguí luchando. Chase era realmente muy bueno. Sí, un par de vueltas más y habríamos tenido problemas".

Detrás de Van Gisbergen y Briscoe, Ty Gibbs (quien dominó las etapas) terminó tercero, Kyle Larson cuarto, Christopher Bell quinto y Ryan Blaney sexto.

Connor Zilisch logró su primer top 10 en la Copa, al ubicarse séptimo. Ryan Preece fue octavo, Michael McDowell noveno y Alex Bowman décimo.

Hamlin vs. Reddick

El domingo también fue un desastre para los pilotos que lideran la clasificación, y por primera vez en todo el año, hubo un cambio en el liderato del campeonato. Denny Hamlin terminó 26º tras un trompo al final de la carrera, pero Tyler Reddick tuvo un desempeño aún peor, terminando 36º (último) tras un problema con la dirección asistida.

Reddick no se rindió y se aseguró el punto extra por la vuelta rápida, pero Hamlin aún sale de Sonoma con un punto de ventaja en la clasificación del campeonato.

Etapa 1

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Photo by: James Gilbert / Getty Images

Gibbs lideró la carrera desde la pole position, mientras que Hocevar, que salía desde la segunda posición, perdió posiciones rápidamente. Incluso llegó a chocar con Bell, casi provocando un trompo con el coche número 20.

Allmendinger también rozó la puerta de Larson al principio de la carrera, al intentar adelantarlo en la horquilla. Poco después, cedió la posición.

Suárez tuvo que realizar una parada en boxes imprevista por un pinchazo durante la carrera, lo que lo relegó a la última posición.

Como era de esperar, la mayoría de los pilotos optaron por adelantar en boxes. Van Gisbergen llegó a ocupar la segunda posición antes de entrar. A. Dillon fue sancionado por exceso de velocidad.

Gibbs se alzó con la victoria en la Etapa 1, seguido de Bell, McDowell, Hocevar, Preece y Bowman. Van Gisbergen terminó séptimo, incluso después de entrar en boxes, seguido de Jones, Larson (que también entró en boxes) y Herbst.

Etapa 2

Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, Michael McDowell, Spire Motorsports Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Importantes novedades en la lucha por el campeonato: Reddick reportó un problema con la dirección asistida. El equipo pasó varios minutos revisando el motor, y Reddick perdió seis vueltas.

Van Gisbergen tomó la delantera en la reanudación, con Larson a su lado.

Durante la tanda, Wallace perdió el control y se salió a una vía de acceso. Había logrado ascender hasta el top ten antes del error, y como resultado perdió doce posiciones.

Las cosas empeoraron para Wallace después, al chocar con Gilliland, lo que provocó que el piloto de FRM le devolviera el golpe en la siguiente curva, empujando a Wallace fuera de la pista. Poco después, empujó también fuera de la pista a Herbst, compañero de equipo de Wallace en el 23XI.

Mientras Van Gisbergen se distanciaba, la batalla por el segundo puesto era intensa. Broscoe adelantó a Larson, pero Blaney los superó a ambos. Zilisch también estaba en medio de esta lucha.

Una vez más, Van Gisbergen volcó la etapa, mientras que Gibbs se mantuvo en pista y se llevó la victoria en todas las etapas.

Gibbs ganó la Etapa 2 por delante de Bell, Allmendinger, Cindric, Chastain, Smith, Van Gisbergen (en boxes), Zilisch (en boxes), Briscoe (en boxes) y Blaney (en boxes).

Etapa 3

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Van Gisbergen y Zilisch compartieron la primera fila para la reanudación, y aunque la carrera se mantuvo limpia en la parte delantera, los contactos se hicieron mucho más frecuentes en el pelotón. Josh Berry hizo un trompo al chocar con el morro de Cindric, lo que provocó la primera bandera amarilla.

La reanudación posterior fue aún más caótica. Mientras Briscoe se interponía entre los compañeros de equipo de Trackhouse, Hamlin hizo un trompo al chocar con el morro de Hocevar, cayendo al último lugar del pelotón. Hamlin también sufrió daños en el alerón delantero en el trompo y tuvo dificultades para recuperar terreno.

Gilliland, Elliott y Nemechek hicieron trompos en incidentes separados que siguieron.

A falta de poco más de 30 vueltas, comenzó el último ciclo de paradas con bandera verde. Zilisch tuvo un breve calado, pero rápidamente volvió a rodar.

Van Gisbergen hizo su parada en la vuelta 83 y se puso en cabeza unas vueltas después, cuando su compañero de equipo Chastain entró en boxes.

Briscoe se mantuvo cerca de Van Gisbergen, a menos de un segundo, a falta de solo diez vueltas. Van Gisbergen quedó atrapado entre los rezagados, y Briscoe comenzó a recortar distancias. Deslizándose por toda la pista, Briscoe se metió de lleno en la curva cerrada de la última vuelta. Estuvo a punto de tocar el parachoques trasero de Van Gisbergen, pero por poco no lo hizo.

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