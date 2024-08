Daniel Suárez firma la ampliación de su contrato con Trackhouse Racing

Suárez, de 32 años, ha firmado una extensión de contrato que lo mantendrá en el equipo Trackhouse Racing el próximo año. Será su quinta temporada consecutiva con la organización, que se formó originalmente en 2021 con Suárez como único piloto.

Su mejor temporada llegó en 2022, obteniendo la primera victoria de su carrera en la Copa en Sonoma y terminando el año décimo en la clasificación del campeonato.

"Trackhouse es mi casa y he disfrutado cada minuto que he estado aquí", dijo Suárez, quien se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la Cup cuando dominó la carrera en Sonoma (California) Raceway en junio de 2022. "Planeamos seguir trabajando, creciendo y ganando más carreras. Sólo podemos hacerlo con el apoyo de mis amigos y amigas en Freeway Insurance. Ellos me han respaldado durante los últimos años y hemos crecido cerca de sus clientes y empleados."

Ganador de la carrera Daniel Suárez, Trackhouse Racing, Chevrolet Camaro Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

El originario de Monterrey, México, ya está asegurado en los playoffs de la Copa NASCAR 2024, cortesía de su dramática victoria de tres carreras en Atlanta Motor Speedway. Esa victoria llegó con Freeway Insurance en el auto, y la compañía también se ha comprometido a patrocinar a Suárez en 2025.

El campeón de la NASCAR Xfinity Series de 2016 se casó recientemente con Julia Piquet en Brasil, donde también consiguió una victoria en la NASCAR Brasil Series en Interlagos. A principios de este año, ganó la carrera de exhibición de la NASCAR México Series en el L.A. Memorial Coliseum.

La carrera de Suárez en la Copa comenzó en 2017 con Joe Gibbs Racing, y también pasó un par de años con Stewart-Haas Racing. Ha comenzado 273 carreras de la Copa, al momento de escribir esta historia. Trackhouse corre dos autos de tiempo completo en la Serie Cup con Ross Chastain al volante del Chevrolet No. 1. El equipo también tiene bajo contrato al tricampeón de Supercars Shane van Gisbergen, al debutante en la Copa Zane Smith y a la estrella emergente Connor Zilisch.

"Todos en Trackhouse Racing estamos encantados de continuar la relación con Daniel y Freeway Insurance", dijo Justin Marks, cuyo equipo está en su cuarto año de competición en la Cup Series. "Daniel ha sido vital para este equipo y su cultura desde el primer día. Freeway se unió ese mismo año y todos hemos seguido creciendo juntos y continuaremos en 2025."