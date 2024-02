Joey Logano logra la pole en Daytona 500, Suárez a los Duelos

Joey Logano, del equipo Penske, fue el último de la ronda final de 10 coches en clasificarse y se aupó a lo más alto de la tabla de velocidad con una velocidad media por vuelta de 181,947 mph para ganar la pole para la Daytona 500 del domingo.

La pole de Logano es la primera para un piloto de Ford desde la temporada 2012 (Carl Edwards) y la primera en la carrera para el dueño del equipo Roger Penske. Es la primera pole de Logano en 500 y la 29ª de su carrera.

"Esto es todo sobre el equipo. Obviamente, me gustaría llevarme el mérito, pero hoy no puedo", dijo Logano. "Los chicos han hecho un trabajo increíble con estos coches. La clasificación en el superspeedway es cien por cien del coche, el piloto no puede hacer mucho".

"Es una gran victoria para nuestro equipo, Team Penske, y para Ford con el Dark Horse Mustang, poder venir aquí y ponerlo en el pin. Finalmente, alguien más gana la pole. Nunca había estado tan cerca de la pole en un circuito de velocidad.

"No podía llegar en un evento más genial".

Barrida de Ford

Acompañando a Logano en la primera fila está el también piloto de Ford Michael McDowell con una velocidad media por vuelta de 181.686 mph. McDowell, que conduce el nº 34 para Front Row Motorsports, ganó las 500 en 2021.

Kyle Larson terminó tercero más rápido y fue el piloto de Hendrick con mayor rendimiento. Un equipo impulsado por un motor Hendrick ha comenzado en la pole de las 500 durante nueve años consecutivos.

Austin Cindric fue cuarto y Chase Elliott completó los cinco primeros.

Completaron los 10 primeros William Byron, Austin Dillon, Kyle Busch, Ross Chastain y Harrison Burton.

Ningún piloto de Toyota pasó a la ronda final de clasificación.

Sólo las posiciones de salida de Logano y McDowell están aseguradas para el domingo. El resto de la alineación dependerá de los resultados de las dos carreras clasificatorias de 150 millas del jueves por la noche.

Ronda 1

Logano lideró la primera ronda con una velocidad media de 181,302 mph.

Larson fue el segundo más rápido (180.977 mph) y Dillon fue tercero (180.923 mph). Byron fue cuarto y Elliott quinto, y los coches de Hendrick consiguieron tres de las cinco mejores velocidades.

También pasaron a la ronda final McDowell, Cindric, Busch, Chastain y Burton.

Alex Bowman, que había salido en primera fila en las últimas seis 500, terminó en 17ª posición y no pudo pasar a la ronda final.

Al registrar las dos mejores velocidades entre los seis coches no clasificados, Anthony Alfredo y David Ragan se clasificaron para las 500 del domingo.

Alfredo conduce para Beard Motorsports, que normalmente corre un programa parcial cada temporada, y Ragan conduce un tercer coche para RFK Racing, que planea participar en varias carreras este año.

Kaz Grala, que conduce el Ford nº 36 para Front Row Motorsports, tuvo un problema con su coche y no pudo marcar velocidad.

El siete veces campeón de la Copa Jimmie Johnson, al volante de un tercer coche para Legacy Motor Club, terminó 35º y tendrá que competir para entrar en las 500 en las carreras clasificatorias del jueves por la noche.

"Tenía grandes expectativas, pero estamos en el mismo grupo que los otros Toyota", dijo Johnson. "El coche nº 43 (Erik Jones) sacó un poco más de él, así que me gustaría que nosotros hubiéramos sacado un poco más del nuestro, pero es lo que hay.

"Saldremos a correr duro mañana por la noche e intentaremos llegar a las 500".