NASCAR debate sistema de clasificación ante la lluvia que ha arruinado tres carreras del Chase

En medio del revuelo de la Bristol Night Race y de una reñida lucha por el campeonato, dos de las tres primeras carreras de los playoffs han visto cómo las sesiones de clasificación se suspendían por lluvia y la parrilla de salida se establecía según el sistema "Métrico"

Dada la importancia de los puntos de etapa a la hora de decidir quién será el campeón, este tema se ha convertido en algo polémico a medida que el verano da paso al otoño.

A modo de recordatorio, el sistema "Metric" establece el orden de clasificación para cada carrera a lo largo de la temporada. Este sistema se compone en un 70 % de la posición en la que terminó el coche en la carrera más reciente y en un 30 % de la clasificación del coche en la tabla de puntos de propietarios.

Este sistema se instauró por primera vez durante la temporada 2020, cuando la COVID-19 eliminó las sesiones de clasificación semanales, creando así una alternativa para evitar que el líder del campeonato, Kevin Harvick, obtuviera la pole cada semana.

Durante las diez carreras de los playoffs, el sistema de clasificación se ajusta de tal forma que los pilotos que compiten por el campeonato sean los últimos dieciséis en tomar la salida. En caso de que la clasificación se suspenda por lluvia —como ocurrió en la Southern 500 y en la Bristol Night Race—, la parrilla de salida se establece íntegramente según este sistema… pero sin agrupar a los pilotos de los playoffs en las primeras posiciones.

Esto resultó especialmente problemático en Darlington, ya que el 70 % de lo que determinó la parrilla de salida fue la carrera anterior en Daytona, donde los accidentes del "Big One" en el superspeedway dejaron fuera de combate a varios aspirantes.

Esto les hizo prácticamente imposible luchar por la victoria en la Etapa 1 y por una enorme cantidad de puntos de la primera etapa. La víctima más notable fue Kyle Larson y el equipo n.º 5 de Hendrick Motorsports, que luego se benefició del sistema de puntuación en Bristol, donde se le concedió la pole tras haber ganado la semana anterior en Gateway.

Siempre intelectualmente honesto y coherente, el jefe de equipo Cliff Daniels ha declarado a Motorsport.com en dos ocasiones distintas este mes que su equipo debería salir desde la posición que ocupe en la clasificación por puntos de propietarios si la sesión de clasificación se suspende por lluvia.

Eso habría supuesto salir séptimo en Darlington y segundo en Bristol. El propio Larson también opina lo mismo.

"Quiero decir, se puede utilizar ese sistema para establecer el orden de la clasificación, pero creo que sería mejor alinear a los pilotos simplemente en función de los puntos", afirmó Larson. "Especialmente ahora en The Chase o con este formato de puntos, en el que cada punto es tan importante.

"Me pareció un poco injusto sentir que partíamos en desventaja (en Darlington) y, a pesar de darlo todo en la carrera, nos quedamos a las puertas de los puntos de la primera etapa".

Larson lidera actualmente el campeonato con un punto de ventaja sobre Denny Hamlin a falta de siete carreras, y esos puntos perdidos en Darlington podrían cobrar gran importancia.

"Pero bueno, se puede ver desde ambos puntos de vista", añadió Larson. "Podríamos haberlo hecho mejor en Daytona para situarnos mejor en la parrilla de salida. Pero sí, tengo curiosidad por saber qué piensan los demás equipos; creo que establecer el criterio para el orden de clasificación está bien, pero si llueve, diría que estaría a favor de volver simplemente a los puntos de salida".

Por su parte, Hamlin no quiere ni oír hablar de volver a un sorteo aleatorio para determinar el orden de clasificación, así que en eso coincide con Larson.

"Lo del sorteo aleatorio, no", dijo Hamlin. "Ni hablar. Quiero decir, ¿te imaginas llegar a la final con dos pilotos luchando por el campeonato y que uno saque la pastilla número uno? Sería horrible. ¿Al azar? Ni hablar.

"Hay que ganárselo. Si quieres hacerlo al 50-50, me parece bien, porque ya llevamos unas veinte carreras. Si estás muy abajo en la clasificación, no es culpa del sistema de puntuación. Es porque no has rendido bien".

¿Y qué pasa si llueve durante la clasificación?

"Si llueve, es complicado porque (Darlington) dio el pistoletazo de salida a la Chase, y además fue después de un circuito de alta velocidad, y todos sabemos que los circuitos de alta velocidad pueden ser muy impredecibles, ¿verdad?", dijo Hamlin. "Sí, no sé. No queremos complicárselo demasiado a los aficionados: en este circuito, si fijas tu sistema de puntuación de una forma u otra, lo haces… No sé, si simplemente consigues el 50 % o más de lo que ocupas en la clasificación, entonces creo que eso se solucionará por sí solo a largo plazo".

Cuando se le preguntó al respecto en Gateway, Ryan Blaney fingió indiferencia. Dijo que es lo que hay.

"Esas cosas no suceden con mucha frecuencia, sobre todo al salir de un (super)circuito de velocidad, donde tienes una clasificación final un poco revuelta y luego es una carrera de la Chase", dijo Blaney. "Así que a todo el mundo le llamó la atención".

Excepto que luego volvió a ocurrir en Bristol, lo que tuvo un impacto real en la selección de los boxes y en los puntos obtenidos en la primera etapa.

"Personalmente, creo que este sistema es positivo", dijo Blaney. "Se ha hablado de sorteos aleatorios, pero luego nos quejaremos cuando me toque la primera bola y digamos: “Bueno, ¿por qué demonios tengo que salir primero si estoy en la Chase?”

"Así que no sé. Personalmente, creo que está bien tal y como está. Fue simplemente una de esas situaciones bastante singulares de aquel fin de semana y, a veces, suceden cosas así; hay que aceptarlas y seguir adelante".

Cuando se le preguntó sobre el tema, Ross Chastain dijo que no participa en esas reuniones con la NASCAR y que no quiere hacerlo. Afirmó que correrá sea cual sea el formato que la NASCAR plantee a los equipos y que simplemente hará su trabajo para sacarle el máximo partido.

Wallace también valora positivamente el sistema desde el punto de vista del orden de clasificación.

"Esa parte es justa", dijo Wallace. "Tienes a los 16 mejores pilotos luchando por el campeonato y el criterio es una competición dentro de la propia carrera, porque todos queremos salir los últimos los sábados.

Si tienes una mala carrera, lo pagas, y así es el deporte. Creo que es justo y no tengo ninguna queja".

Lo único que le confunde es que se ve perjudicado cuando llueve, ya que pasa de tener una oportunidad garantizada de salir al final de la clasificación a depender del puesto en el que haya terminado la semana anterior.

Cree que es justo, pero también le resulta confuso.

Respuesta similar la de Michael McDowell, quien afirma que, de media, solo se producirá una o dos veces que la clasificación se suspenda por lluvia durante la Chase for the Championship.

"Lo que te parezca depende de en qué posición te encuentres", dijo McDowell. "Quiero decir, no sé qué es lo más justo, ¿verdad?, porque salir al final no es una ventaja (en todas partes), ya sabes, y esos pilotos de la Chase que pueden salir los últimos, eso es una ventaja ganada a lo largo de toda la temporada. Creo que me parece bien cómo lo estamos haciendo.

"En cuanto a las suspensiones por lluvia, no creo que se pueda cambiar. El sistema funciona en todos los demás casos, excepto en esas situaciones. Habrá una o dos suspensiones por lluvia durante la Chase, pero a lo largo de toda la temporada, es justo".

Brad Keselowski, de carácter generalmente filosófico, dijo que pedir equidad en el formato de clasificación es como pedir equidad en la vida misma, lo cual a veces es insostenible.

"No sé si realmente hay una forma ideal de abordar esas situaciones", dijo Keselowski. "Llevo suficiente tiempo en este deporte como para haber visto múltiples sistemas diferentes y, la verdad, ninguno me ha gustado. Ninguno es ideal

"Estás intentando encontrar una solución a algo que, para empezar, no es equitativo. Si llueve o se da cualquier otra situación que te obligue a recurrir a ese criterio, no hay una forma realmente equitativa o justa de hacerlo, así que NASCAR simplemente intenta ser coherente.

"Hay ganadores y perdedores. Así es la vida. No me convence especialmente ninguno de los sistemas como para sentarme aquí y decir: “Oh, deberíamos aplicar este otro en su lugar”. Y siento mucha empatía por la NASCAR, que se ve obligada a tomar esa decisión, porque, sinceramente, puedo decir que, si estuviera en su lugar, no sabría qué otra decisión mejor se podría tomar".