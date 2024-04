NASCAR TEXAS: Chase Elliott gana tras sequía de 42 carreras, Daniel Suárez top 5

Elliott se puso en cabeza en un reinicio a falta de ocho de las 267 vueltas previstas, pero el camino hasta Victory Lane siguió siendo largo.

Elliott tuvo que defenderse de Denny Hamlin en un reinicio con dos vueltas para el final, luego luchó contra Ross Chastain en un par de reinicios en el tiempo extra antes de finalmente asegurar la victoria cuando la precaución salió cuando William Byron se metió en la carrera de Chastain por el segundo lugar.

La victoria puso fin a una larga y frustrante racha sin victorias de Elliott que se remonta a la temporada 2022, un período en el que se perdió carreras por una lesión en la pierna y una suspensión de la NASCAR de una carrera.

Con la precaución fuera y conduciendo para tomar la bandera a cuadros, un emocionado Elliott dijo por la radio de su equipo: "No puedo decirles, a todos y cada uno de ustedes, cuánto les agradezco por seguir conmigo."

Elliott, con la 19ª victoria de su carrera, se convierte en el tercer piloto diferente de Hendrick Motorsports que gana en las nueve primeras carreras de la temporada 2024.

Elliott dijo que no había visto la repetición de su carrera por el liderato con Hamlin, pero no creía que él fuera el responsable.

"No sentí que hice nada super loco allí más de lo que nadie me ha hecho nunca. Sólo tenía que correr hacia adelante. Quiero verlo. No sentí que hubiera hecho nada para chocarle. Creo que fueron las circunstancias", dijo Elliott. "Pero no obstante, mis disculpas a él si es así.

"No podría estar más orgulloso de nuestro equipo. Jefe (propietario del equipo Rick Hendrick), gracias por estar conmigo. Estoy muy, muy orgulloso de esto. Agradezco a toda la gente de casa que ha estado conmigo y nos ha ayudado a volver a la pista."

Byron - que ganó para HMS el fin de semana pasado en Martinsville - terminó acreditado con el segundo lugar, Brad Keselowski tercero, Tyler Reddick cuarto y Daniel Suárez completó los cinco primeros.

Etapa 1

Kyle Larson se impuso a Christopher Bell por 0,931 segundos en la primera etapa. Hamlin fue tercero, Reddick cuarto y Chase Briscoe terminó quinto.

Etapa 2

Chastain se quedó fuera en la última advertencia y pudo mantener a raya a Bubba Wallace por 0,613 segundos para hacerse con la victoria de la segunda etapa. Ryan Blaney fue tercero, Erik Jones cuarto y Briscoe quinto en la última vuelta.

Bell hizo un trompo en la curva 4 en la vuelta 101 en un incidente en el que también se vieron implicados John Hunter Nemechek y Alex Bowman. Bowman quedó fuera de carrera.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, varios coches de la vuelta de cabeza escupieron, pero Wallace permaneció en la pista y heredó el liderato. Larson, que estaba dos vueltas por detrás en un momento dado, recibió el pase libre y volvió a la vuelta de cabeza.

Cuando los pilotos pasaban por las curvas 3 y 4, Harrison Burton se metió por dentro de Wallace y se puso en cabeza. Wallace se soltó, se salió de la pista y golpeó a Briscoe, lo que provocó la bandera amarilla.

Burton adelantó a Hamlin y Reddick en el reinicio con 90 vueltas por delante.

Cuatro vueltas más tarde, Ryan Preece chocó con Blaney y envió su Penske Ford nº 12 por la pista y contra el muro de la curva 2, poniendo fin anticipadamente a su carrera.

Reddick adelantó a Burton y Hamlin en el reinicio con 82 vueltas por delante.

Varios pilotos en cabeza, entre ellos Byron y Elliott, iniciaron una ronda final de paradas en boxes con bandera verde a 55 vueltas del final para montar neumáticos nuevos y repostar para llegar al final de la carrera.

Antes de que se completara el ciclo de paradas, Nemechek salió disparado por la pista y golpeó fuertemente el muro en la curva 4 en la vuelta 229 para provocar la undécima amonestación de la carrera. Los que aún no habían entrado en boxes lo hicieron, devolviendo el liderato a Reddick.

Elliott se colocó en el interior de Reddick y se colocó en cabeza en la reanudación con 33 vueltas por delante.

En la vuelta 230, Hamlin arrolló a Elliott y recuperó la primera posición mientras Reddick golpeaba el muro y perdía varias posiciones en la pista.

Ricky Stenhouse Jr. tuvo un accidente en la curva 2 que provocó la 12ª amonestación de la carrera y dio lugar a una reanudación con ocho vueltas restantes y Hamlin por delante de Elliott y Keselowski.

Justo después de que Elliott se pusiera por delante de Hamlin en la reanudación, Larson chocó contra el muro en la curva 2, lo que provocó otra amonestación y dio lugar a otra reanudación con dos vueltas para el final.

Mientras competía con Elliott por el liderato, Hamlin hizo un trompo y se estrelló contra el muro en la curva 4, enviando la carrera a la prórroga. Un accidente entre Burton y Kaz Grala en la reanudación llevó la carrera a una segunda prórroga con Elliott todavía al mando.