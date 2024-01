NASCAR desvela el formato del L.A. Clash de 2024

Los detalles del formato incluyen lo siguiente:

- Alineación de salida para las carreras eliminatorias: Los participantes se dividirán en tres grupos de entrenamientos, cada uno de ellos con tres sesiones. El tiempo de vuelta más rápida de cada competidor en su última sesión de entrenamientos determinará la formación de salida para las carreras eliminatorias.

- Carreras eliminatorias: Se celebrarán cuatro carreras eliminatorias de 25 vueltas cada una. Sólo se contarán las vueltas con bandera verde, pero no se utilizarán las prórrogas. Los cinco primeros clasificados de cada carrera eliminatoria pasarán a The Clash.

- Last Chance Qualifier: Los coches que no pasen a The Clash en los heats competirán en la Last Chance Qualifier Race, en la que su posición de salida vendrá determinada por el puesto que ocupen en sus respectivas carreras de clasificación. La carrera LCQ tiene una duración de 75 vueltas y sólo se contarán las vueltas con bandera verde. No habrá tiempo extra. Los dos primeros clasificados en la LCQ pasarán a The Clash.

- Evento principal: El evento principal contará con 23 pilotos (por debajo de los 27 de 2023) que competirán durante 150 vueltas y sólo se contarán las vueltas con bandera verde. La carrera debe terminar en verde. Se realizará una pausa cronometrada en el ecuador de la carrera (vuelta 75).

- Alineación: Los primeros 22 puestos de salida para The Clash se establecen a través de las posiciones de llegada en las carreras eliminatorias y la LCQ. La 23ª y última plaza de salida está reservada para el piloto que haya terminado en la posición más alta en la clasificación por puntos de la temporada 2023 y que no haya sido transferido al grupo.

Martin Truex Jr. se impuso al dúo de Richard Childress Racing formado por Austin Dillon y Kyle Busch en el Clash de pretemporada de la temporada pasada, que se ha celebrado las dos últimas temporadas en un óvalo de asfalto de ¼ de milla construido dentro del Los Angeles Memorial Coliseum.

El piloto del equipo Penske Joey Logano ganó el evento inaugural en 2022.