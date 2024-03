NASCAR y Goodyear desconcertados por los problemas de desgaste en Bristol

Aunque Goodyear trajo la misma combinación de neumáticos que se utilizó en la carrera del pasado mes de septiembre en este circuito, quedó claro al principio de la carrera que la caída de los neumáticos no dejaba goma en la pista, lo que provocó un desgaste inusualmente excesivo de los neumáticos.

Los equipos descubrieron rápidamente que no podían dar más de 47 ó 50 vueltas antes de arriesgarse a que un neumático se desinflara hasta el punto de perder presión.

Para ayudar a gestionar el problema, la NASCAR permitió a Goodyear proporcionar a los equipos un juego adicional de neumáticos durante la carrera, pero aún así se produjeron grandes cambios en el ritmo de la carrera y en la estrategia en boxes.

"Estamos tratando de entender lo que es diferente, por qué la pista se comporta de manera diferente que hace un año", dijo el director de carreras de Goodyear, Greg Stucker, durante una aparición en el centro de prensa del infield al final de la carrera.

"Es el mismo paquete. Es la misma combinación de neumáticos. Sigue siendo una incógnita".

Las temperaturas en la carrera del domingo no fueron más de 10 grados o así diferentes a las del pasado septiembre. El único cambio conocido fue el uso de resina de tracción en el fondo de las curvas en lugar de PJ1.

Sin embargo, un examen visual de la superficie de la pista después de la carrera no mostró zonas de goma en la superficie de hormigón, en la zona cubierta por la resina o fuera de ella. De hecho, aparte de las bolitas de neumático usado, era difícil discernir que se había celebrado una carrera en la pista.

La conversación sobre neumáticos necesaria para gestionar la carrera ayudó a producir un récord de 54 cambios de liderato entre 16 pilotos. Pero los problemas con los neumáticos también contribuyeron a varias de las nueve advertencias que se produjeron a lo largo de 98 vueltas.

Probablemente no sorprendió que los pilotos más veteranos del deporte terminaran 1-2-3 con Denny Hamlin llevándose la victoria, seguido de Martin Truex Jr. y Brad Keselowski.

"El desgaste de los neumáticos es siempre el objetivo", dijo Stucker. "Eso es lo que la gente quiere ver. Eso crea vencedores y vencidos. Obviamente, algo es diferente ahora. Es demasiado drástico".

Stucker dijo que esperaba que se necesitara una prueba adicional de neumáticos en la pista antes del regreso de la serie este otoño. La NASCAR, sin embargo, no estaba tan segura de que fuera necesario cambiar mucho, si es que había que cambiar algo.

"En general, creo que ha sido una de las mejores carreras en pista corta que he visto nunca", dijo John Probst, Jefe de Desarrollo de Carreras de la NASCAR. "Volveremos atrás y lo analizaremos todo.

"Hubo momentos en la carrera en los que, obviamente, había ansiedad por si íbamos a tener suficientes neumáticos para terminarla. Pero, hombre, saliendo al final y viendo todo eso, no me gustaría cambiar mucho en absoluto, honestamente.

"Tal vez sólo darles más neumáticos."

Watch: NASCAR SVP John Probst on ‘record-setting day for us’ in Bristol thriller