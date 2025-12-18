La leyenda de la NASCAR Greg Biffle y su familia mueren en un accidente aéreo

Una avioneta propiedad de la estrella retirada de la NASCAR Greg Biffle se estrelló en el aeropuerto regional de Statesville a las 10:15 de la mañana cuando se dirigía a Bradenton (Florida).

Garrett Mitchell, más conocido como YouTuber Cleetus McFarland, ha confirmado que la familia Biffle estaba a bordo y, efectivamente, falleció en el siniestro.

"Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su mujer Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión... porque se dirigían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto".

Las autoridades locales confirmaron víctimas pero no proporcionaron detalles adicionales.

El incidente se produjo a las 10.15 de la mañana en el aeropuerto situado a 45 millas al norte de Charlotte (Carolina del Norte), una de las instalaciones regionales utilizadas por muchas organizaciones y personas del sector.

La Oficina del Sheriff del Condado de Iredell supervisaba el incidente, pero en las horas transcurridas desde el accidente se les ha unido in situ la Administración Federal de Aviación. Alrededor del mediodía se celebró una breve rueda de prensa en la que John Ferguson, director del aeropuerto, compartió lo poco que pudo decir en ese momento.

Esto fue antes de que Mitchell declarara que los Biffles estaban entre las víctimas.

"Como hemos dicho, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, recibimos un informe de un avión que se estrelló al final de la pista en el extremo este. Cuando salí, estaba totalmente calcinado. Han venido varias agencias. La FAA llegó sobre las 12 de hoy.

"Se están haciendo cargo de la escena y de la investigación. No tenemos información sobre la causa. El aeropuerto está cerrado hasta nuevo aviso. Llevará tiempo retirar los restos de la pista".

La siguiente actualización sobre el accidente de avión reportado en Statesville, NC, está disponible en AccuWeather: "Se informaron condiciones climáticas adversas en las inmediaciones del Aeropuerto Regional de Statesville alrededor del momento del accidente aéreo. A las 10:15 a.m. se informó de una fuerte llovizna y un techo de nubes cercano a los 1.200 pies. Según los informes, el techo de nubes había bajado a unos 400 pies, con una fuerte lluvia que reducía la visibilidad a menos de 2 millas a las 10:30 a.m. Las condiciones meteorológicas son a menudo un factor crítico que los investigadores revisan cuidadosamente después de un accidente aéreo. Los investigadores pueden tardar de meses a un año o más en determinar si las condiciones meteorológicas contribuyeron al accidente."

El avión fue identificado rápidamente en los momentos posteriores al accidente como un Cessna C550 con el número de cola N257BW, propiedad de GB Aviation Leasing LLC de Biffle.

Biffle fue campeón de la NASCAR Busch Series en 2002, campeón de la Craftsman Truck Series en 2000 y fue nombrado uno de los 75 mejores pilotos de este deporte en 2023 debido a sus 19 victorias al más alto nivel desde 2002 hasta sus esporádicas participaciones en esta década.

En los últimos años, Biffle se dio a conocer por su filantropía centrada en el bienestar de los animales a través de su Fundación Greg Biffle y sus esfuerzos de ayuda tras el huracán Helene en 2024. Biffle es piloto registrado y utilizó su helicóptero para llevar suministros al oeste de Carolina del Norte tras la devastadora tormenta.

Según Kenny Wallace, Craig Wadsworth también estaba a bordo de la aeronave con la familia Biffle.

Se trata de una noticia en desarrollo que se actualizará a medida que se disponga de más información.