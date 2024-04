NASCAR: Larson logra su tercera pole consecutiva en Texas, Suárez 17

Larson fue el único piloto que entró en los 28.3s en la ronda final de clasificación, ganando la 19ª pole de su carrera. Fue otro hito para Hendrick Motorsports, capturando su pole número 250 en la Cup Series.

"Es genial conseguir tres poles seguidas", dijo Larson. "Dije por la radio después de la primera, que era la cosa más intensa que puedes hacer ... Está tan al límite y sabes cuánto tiempo de aceleración tienes que tener para correr rápido. Es simplemente impreciso.

"Pero sí, fue genial. La pole número 250 también para Hendrick Motorsports en la Cup Series, lo que es increíble y me alegro de poder contribuir a algún tipo de números ya que William [Byron] ha estado robando todo el protagonismo aquí últimamente. Ha sido un gran día y estoy muy contento de haber conseguido la pole. Desde que tenemos el coche Next Gen, este ha sido un lugar donde realmente he tenido problemas con la calificación. Hoy me he dicho a mí mismo que me iba a comprometer en la curva 1, y ha valido la pena. Estoy contento".

Austin Cindric fue el primer piloto en salir en la ronda final y se quedó muy cerca del muro en la salida de la curva 2. Los pilotos de Toyota se dispararon a lo más alto de la tabla con Ty Gibbs a la cabeza a mitad de la ronda.

Martin Truex Jr. fue el primer piloto del Grupo B en correr, y no pudo superar a ninguno de los pilotos del Grupo A. Fue una historia similar para los pilotos que le siguieron.

Sin embargo, fue quien Larson rompió esa tendencia a lo grande, siendo el más rápido de todos y consiguiendo la pole position para Hendrick Motorsports. Superó a Gibbs por 0.035s y se hizo con la P1.

Christopher Bell saldrá tercero, Tyler Reddick cuarto y Chase Briscoe quinto. Byron, Ryan Blaney, Cindric, Truex y Bubba Wallace completan el top-ten.

CLA CONDUCTOR # FABRICANTE VUELTAS TIEMPO INTERVALO MPH 1 K. Larson HENDRICK MOTORSPORTS 5 Chevrolet 1 28.366 190.369 2 T. Gibbs JOE GIBBS RACING 54 Toyota 1 +0.035 28.401 0.035 190.134 3 C. Bell JOE GIBBS RACING 20 Toyota 1 +0.051 28.417 0.016 190.027 4 T. Reddick 23XI RACING 45 Toyota 1 +0.084 28.450 0.033 189.807 5 C. Briscoe STEWART-HAAS RACING 14 Ford 1 +0.092 28.458 0.008 189.753 6 W. Byron HENDRICK MOTORSPORTS 24 Chevrolet 1 +0.098 28.464 0.006 189.713 7 R. Blaney TEAM PENSKE 12 Ford 1 +0.114 28.480 0.016 189.607 8 A. Cindric TEAM PENSKE 2 Ford 1 +0.116 28.482 0.002 189.593 9 M. Truex Jr JOE GIBBS RACING 19 Toyota 1 +0.162 28.528 0.046 189.288 10 B. Wallace 23XI RACING 23 Toyota 1 +0.316 28.682 0.154 188.271

Ronda 1 / Grupo A

Tres Toyotas y dos pilotos de Penske avanzaron en la clasificación del Grupo A. Reddick lideró la clasificación con una vuelta de 28.357s, por delante de Gibbs, Blaney, Bell y Cindric.

Ross Chastain fue el primer piloto en quedar fuera, a 0.020s de avanzar. Saldrá 12º. Alex Bowman saldrá 14º, Carson Hocevar 16º, Zane Smith 18º y Joey Logano 20º. Brad Keselowski (22º) y Chase Elliott (24º) saldrán en posiciones más retrasadas.

CLA CONDUCTOR # FABRICANTE VUELTAS TIEMPO INTERVALO MPH 1 T. Reddick 23XI RACING 45 Toyota 1 28.357 190.429 2 T. Gibbs JOE GIBBS RACING 54 Toyota 1 +0.052 28.409 0.052 190.081 3 R. Blaney TEAM PENSKE 12 Ford 1 +0.104 28.461 0.052 189.733 4 C. Bell JOE GIBBS RACING 20 Toyota 1 +0.145 28.502 0.041 189.460 5 A. Cindric TEAM PENSKE 2 Ford 1 +0.165 28.522 0.020 189.328 6 R. Chastain TRACKHOUSE RACING 1 Chevrolet 1 +0.185 28.542 0.020 189.195 7 A. Bowman HENDRICK MOTORSPORTS 48 Chevrolet 1 +0.208 28.565 0.023 189.043 8 C. Hocevar SPIRE MOTORSPORTS 77 Chevrolet 1 +0.215 28.572 0.007 188.996 9 Z. Smith SPIRE MOTORSPORTS 71 Chevrolet 1 +0.277 28.634 0.062 188.587 10 J. Logano TEAM PENSKE 22 Ford 1 +0.285 28.642 0.008 188.534 11 B. Keselowski RFK RACING 6 Ford 1 +0.371 28.728 0.086 187.970 12 C. Elliott HENDRICK MOTORSPORTS 9 Chevrolet 1 +0.385 28.742 0.014 187.878 13 R. Preece STEWART-HAAS RACING 41 Ford 1 +0.419 28.776 0.034 187.656 14 T. Gilliland FRONT ROW MOTORSPORTS 38 Ford 1 +0.510 28.867 0.091 187.065 15 J. Nemechek LEGACY MOTOR CLUB 42 Toyota 1 +0.580 28.937 0.070 186.612 16 J. Haley RICK WARE RACING 51 Ford 1 +0.597 28.954 0.017 186.503 17 A. Hill RICHARD CHILDRESS RACING 33 Chevrolet 1 +0.615 28.972 0.018 186.387 18 T. Dillon KAULIG RACING 16 Chevrolet 1 +0.662 29.019 0.047 186.085 19 D. Hemric KAULIG RACING 31 Chevrolet 1 +0.750 29.107 0.088 185.522

Ronda 1 / Grupo B

Johnson y Busch no tomaron parte en la clasificación tras dañar sus coches en los entrenamientos.

Larson lideró la clasificación con una vuelta de 28.338s. Briscoe, Byron, Wallace y Truex se unieron a él en la ronda final.

Denny Hamlin saldrá 11º en la parrilla, ya que fue el primero de los pilotos que no avanzaron, a 0.058s. Michael McDowell saldrá 13º, Austin Dillon 15º, Daniel Suárez 17º y Chris Buescher 19º.