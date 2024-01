Por qué tener a NASCAR México en el Clash de Cup es algo positivo

La NASCAR México hizo su debut en Estados Unidos en marzo de 2013 en Phoenix Raceway, pero no ha vuelto desde entonces.

Cuando NASCAR anunció que el Clash regresaría al LA Memorial Coliseum y a su óvalo de asfalto de un cuarto de milla hecho a partir de cero esta temporada, decidió añadir también una carrera invitacional, no puntuable, de la serie mexicana.

Para los esfuerzos internacionales en continua expansión de NASCAR, así como su deseo de poner el deporte delante de nuevos aficionados, parecía un ajuste perfecto.

"Por el entusiasmo que hemos visto hasta ahora de su llegada, es simplemente enorme", dijo Chad Seigler, vicepresidente de NASCAR y director internacional a Motorsport.com. "Es la primera vez que cruzan la frontera desde Phoenix, así que han pasado unos 10 años.

"Esa parte ha sido bien recibida. También es importante para los pilotos. Todos conocen a Daniel Suárez y quieren seguir el camino de Dany. Para ellos pasar un fin de semana en Los Ángeles y estar con el gran espectáculo y con los pilotos, creo que lo hace un poco más real para ellos."

Por qué es importante

Seigler dijo que ve un importante elemento de cruce desde el lado de los aficionados añadiendo las Series de México al fin de semana de Clash.

"Si nos fijamos en la mayor población de hispanos mexicanos, la mayor concentración fuera de la Ciudad de México es Los Ángeles. Para nosotros, al ver el crecimiento de una base de aficionados fuera de los EE.UU., es una obviedad", dijo Seigler.

"Con todo lo que hemos visto con Garage 56 en Le Mans, el interés de los pilotos de Supercars y nuestro lanzamiento en Brasil, con todas estas cosas que hemos hecho, no es una coincidencia que hayamos visto un mayor interés internacional.

"Puede que no estemos gritando cada día esa historia a los cuatro vientos, pero ha sido un plan estratégico hacer todo este compromiso internacional".

Para NASCAR, es tan importante exponer a los pilotos de sus series internacionales a la competición estadounidense de la NASCAR como exponer a los actuales aficionados estadounidenses del deporte a las ofertas internacionales de NASCAR.

Eso también incluye conseguir que los pilotos de NASCAR México se relacionen con sus homólogos estadounidenses.

"Es importante desde el punto de vista de la influencia y la tutoría", dijo Seigler. "Ese cruce es un elemento importante para permitir que estos chicos vean un camino a seguir.

"Nuestros pilotos de las series nacionales han sido muy buenos a la hora de ofrecer orientación, consejos y asesoramiento. Realmente quieren ayudar a estos jóvenes. Traemos a muchos pilotos a los EE.UU. - traeremos a algunos pilotos de NASCAR Brasil a Daytona el próximo mes".

La adición de un evento de NASCAR México al fin de semana del Clash también tiene un significado especial desde el punto de vista de la exposición televisiva.

Como parte de su fin de semana de cobertura, Fox Sports emitirá la carrera de la serie mexicana del 4 de febrero en directo en Fox Sports 1 con los veteranos Adam Alexander y Michael Waltrip uniéndose al piloto de la Copa Brad Keselowski en la cabina.

Aunque la carrera también se emitirá en Fox Deportes, parece que la emisión en FS1 será la primera de la serie en una cadena deportiva de habla inglesa en EE.UU.

"Creemos que esta es una gran oportunidad para mostrar a los mejores pilotos mexicanos a la mayor población mexicana en los EE.UU. Es una gran oportunidad para los pilotos, para los aficionados aquí en Los Ángeles, tal vez hacer algunos nuevos fans y Los Ángeles es el mercado perfecto para ello", dijo Bill Wanger, vicepresidente ejecutivo de Fox Sports y jefe de programación y horarios.

"Nuestros fans de la NASCAR están muy familiarizados con nuestro talento y tener esas caras conocidas en la cabina atraerá a la gente. Al fin y al cabo, los aficionados a la NASCAR quieren ver buenas carreras y nuestro talento en la cabina obviamente ayudará a facilitarlo".

"Todos estamos de acuerdo en que este deporte crezca en todo el mundo. Obviamente, estamos enfocados en Estados Unidos, pero cualquier cosa que la NASCAR pueda hacer para aumentar su popularidad sólo puede ayudar al deporte en general."

Para los competidores de NASCAR México, parece que sólo ven cosas positivas.

El piloto de tiempo completo de la ARCA Menards Series, Andrés Pérez, quien también sigue compitiendo en la Serie México, dijo que todo sobre la carrera del próximo fin de semana es "una gran cosa".

"Nunca he estado en el Clash. Definitivamente lo he visto. Creo que va a ser grandioso pero un caos al mismo tiempo", dijo Pérez, quien está inscrito en la carrera. "Pista pequeña, sin puntos. Todos los pilotos, la mayoría de ellos de México, esta es como su oportunidad - y también me consideran mimado aquí en los EE.UU. Todo el mundo va a tratar de ganar a pesar de que no hay puntos.

"Creo que es importante. Simplemente trae muchos más ojos y mostrar a los EE.UU. lo que es NASCAR México. Mucha gente sabe que esto es algo grande allá, y está creciendo, así que sí, creo que es muy importante."