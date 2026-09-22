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NASCAR Cup Bristol II

NASCAR no sancionará a Blaney ni Hocevar tras la pelea en Bristol

Es posible que se vuelva a examinar el comportamiento de los miembros de la tripulación que se metieron en la trifulca.

Matt Weaver
Matt Weaver
Publicado:
Ryan Blaney, Team Penske

NASCAR anunció el lunes por la tarde que no se impondrían sanciones a los pilotos Ryan Blaney ni a Carson Hocevar por la pelea que tuvieron el sábado por la noche tras la carrera nocturna de Bristol.  

Dicho esto, el organismo regulador revisará las imágenes para determinar si algún miembro de los equipos implicado en el altercado deberá ser sancionado.

El director ejecutivo de NASCAR, Steve O’Donnell, detalló esa decisión durante su intervención en el programa "Happy Hour" de Kevin Harvick, campeón de la Copa NASCAR de 2014 y analista de NASCAR en FOX.

"Si los pilotos van a resolver sus propios asuntos, tal y como lo hemos visto, tal y como se desarrolló, no vamos a fomentar las peleas, pero lo que sí vamos a fomentar es la pasión, ¿verdad?", dijo O’Donnell. "Y se trata de dos pilotos: Blaney está demostrando su pasión, mostrando su garra. Así que no, no vamos a tomar ninguna medida en cuanto a [sanciones]. Obviamente, estaremos atentos a lo que ocurra de aquí en adelante, pero no habrá sanciones tras la carrera".

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O’Donnell afirmó que es preferible un altercado físico entre pilotos a las acciones que se llevan a cabo en la pista.

"No utilices tu coche como arma, por así decirlo, ¿verdad?", dijo O’Donnell. "Ya sabemos lo de Brad Keselowski y el incidente en Talladega con Carl Edwards, ese tipo de cosas. No queremos ver eso".

O’Donnell tampoco quiere ver a miembros de los equipos, especialmente a los atletas que saltan el muro y que provienen de la NCAA y la NFL, entrometiéndose en un conflicto entre pilotos.

"Esos chicos vienen del fútbol americano de la División I", señaló O’Donnell.  

Blaney apareció el lunes en el programa "Actions Detrimental", donde contó su versión de los hechos, expresó cierto arrepentimiento y admitió que "me dieron una buena paliza".

 

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar

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