NASCAR usará un nuevo paquete para Daytona para mejorar las carreras, con efecto inmediato

El miércoles, NASCAR anunció un nuevo reglamento para la última carrera de la temporada regular en el Daytona International Speedway, programada para el 29 de agosto. Esta carrera es crucial, ya que define la parrilla de 16 pilotos para la Chase for the Championship de 2026, y se espera que varios pilotos compitan por ese decimosexto y último puesto el próximo mes.

NASCAR utilizará ahora un alerón de cuatro pulgadas (en lugar de siete) y difusores anchos, idénticos a los que se usan en los circuitos intermedios.

El espaciador cónico del motor se ha reducido a 27/32” para la carrera de la Copa, por lo que los autos Next Gen tendrán solo 465 HP. Anteriormente, tenían alrededor de 510-520 HP para las carreras en superóvalos.

NASCAR también está introduciendo nuevos soportes para el alerón, y el dispositivo de deflexión del alerón se ha rediseñado para acomodar un alerón de cuatro pulgadas.

Bozi Tatarevic explica AQUÍ por qué esto probablemente mejorará el espectáculo en pista y facilitará los adelantamientos en el superóvalo de 2.5 millas con los autos Next Gen.

Los oficiales de la serie esperan que la velocidad de un solo auto sea de 2 a 3 mph más rápida en la clasificación con este nuevo paquete de reglas, mientras que la velocidad en el rebufo será similar a la anterior. Los datos de NASCAR y su CFD de maniobras de adelantamiento dinámico indican que adelantar será más fácil con estas actualizaciones.

Una de las principales quejas con el paquete de rebufo ha sido la sensación de bloqueo al final de las carreras, con los autos en parejas y sin que nadie pudiera adelantar. Para realizar grandes maniobras, formar un tercer carril también resultaba muy difícil. Dado que a los pilotos les costaba avanzar con facilidad entre el pelotón, pocos lo intentaban cuando todos corrían a toda velocidad y sin ahorrar combustible, lo que generaba una sensación de estancamiento en la carrera.

NASCAR lleva tiempo trabajando en una actualización del reglamento, y este no está garantizado más allá de Daytona este verano. Hay una carrera más en un superóvalo este año, que tendrá lugar en Talladega (durante la Chase for the Championship) el 25 de octubre.

Además, las nuevas medidas de seguridad, como el alerón del pilar A, permanecerán sin cambios. A pesar de las modificaciones, no hay prácticas programadas para Dayton el próximo mes, por lo que los pilotos experimentarán este nuevo reglamento en el rebufo una vez que se dé la salida.

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