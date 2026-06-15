NASCAR Pocono 2026: Campeonato de pilotos tras la carrera, ¿dónde está Daniel Suárez?

Antes de la Coca-Cola 600, Tyler Reddick lideraba el campeonato de la NASCAR Cup Series con 129 puntos de ventaja sobre Denny Hamlin. Sin embargo, tras terminar segundo, primero, primero y nuevamente primero este fin de semana en Pocono, Hamlin había reducido drásticamente esa ventaja. La diferencia se ha reducido a tan solo 19 puntos cuando la Cup Series se dirige a la Base Naval de Coronado para un nuevo circuito urbano.

En la lucha por clasificar al Chase, Austin Cindric se mantiene en la cuerda floja en el puesto 16, con solo cuatro puntos de diferencia sobre Brad Keselowski, quien quedó fuera de la línea de corte tras abandonar en Pocono.

Erik Jones fue el que más posiciones escaló, subiendo tres puestos dentro del Chase, ahora empatado con Cindric y en el puesto 15 por desempate.

Ningún piloto perdió más de dos posiciones en el campeonato, por lo que los mayores perjudicados fueron Carson Hocevar, Bubba Wallace, Keselowski y Zane Smith.

2026 NASCAR Cup puntos después de Pocono (Carrera 16 de 36)