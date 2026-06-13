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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Pocono

NASCAR Pocono 2026: Denny Hamlin logra la pole, Daniel Suárez en tercero

Hamlin saldrá desde la pole mientras busca una tercera victoria consecutiva en la NASCAR Cup este fin de semana

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin pole, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Simplemente no se puede detener en este momento al Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing de Denny Hamlin, quien se quedó con la pole position para la carrera de la NASCAR Cup de este fin de semana en Pocono Raceway. Fue el único piloto en romper la barrera de los 51 segundos con una vuelta rápida de 51.948s.

Esta es la 51.ª pole de la carrera de Hamlin y su sexta en Pocono. Estará acompañado en la primera fila por Kyle Larson en el Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports, quien quedó a 0.055s del P1.

Daniel Suárez arrancará tercero, Ty Gibbs cuarto y Chase Briscoe quinto. Chris Buescher lideró el grupo de Ford en sexto, Erik Jones séptimo y John Hunter Nemechek octavo, William Byron noveno y Ryan Blaney décimo.

El líder del campeonato Tyler Reddick ha visto cómo su antes poderosa ventaja sobre Hamlin cayó de +129pts a solo +51pts, y arrancará 16.º.

Conduciendo con una fractura en la muñeca izquierda tras un accidente de 63G en Michigan, Christopher Bell arrancará 22.º.

Resumen de la clasificación

En la primera mitad de la clasificación, los autos de RFK Racing tuvieron algunos problemas. Brad Keselowski creía que estaba funcionando con un cilindro menos y llevó el No. 6 al garaje, mientras que su compañero de equipo Ryan Preece fue inusualmente lento en el auto No. 60, muy lejos del ritmo. Las cosas mejoraron para Buescher más tarde en la sesión.

Algunos pilotos rápidos salieron temprano debido al caos en Michigan, pero Reddick, Bell y Elliott fueron todos más lentos de lo esperado. En realidad fue Bowman quien marcó el ritmo en el No. 48, justo por delante de McDowelll.

Cuando comenzó la segunda mitad de la clasificación, el primer auto en salir derribó inmediatamente al Chevy HMS No. 48 de Bowman, y ese fue Gibbs en el Toyota JGR No. 54.

Su 52.092s se mantuvo hasta que Suarez lo superó con una tanda muy impresionante. El compañero de equipo de Suarez, Carson Hocevar, también se mostró fuerte, pero tuvo una gran derrapada en la Curva 1. Sin embargo, perdió el control a la salida de la Tunnel Turn, golpeando el muro exterior antes de enderezarlo.

Bubba Wallace fue el siguiente auto en pista, trompeando en el mismo lugar y estrellándose de frente contra el muro interior. Ambos arrancarán desde el fondo del pelotón.

 

Hubo una ligera demora mientras limpiaban la pista, y la tanda de Larson fue interrumpida por la amarilla. NASCAR permitió a Hendrick cambiar los neumáticos en el auto No. 5 de Larson.

Una vez que se reanudó la sesión, Hamlin superó a Suarez por una décima completa, y Larson también desplazó a Suarez de la primera fila.

Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 1

51.948

   173.250
2 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 2

+0.055

52.003

 0.055 173.067
3 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 1

+0.111

52.059

 0.056 172.881
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 1

+0.144

52.092

 0.033 172.771
5 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 1

+0.184

52.132

 0.040 172.639
6 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 1

+0.228

52.176

 0.044 172.493
7 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 1

+0.241

52.189

 0.013 172.450
8 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 1

+0.329

52.277

 0.088 172.160
9 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 1

+0.383

52.331

 0.054 171.982
10 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 1

+0.418

52.366

 0.035 171.867
11 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 1

+0.519

52.467

 0.101 171.536
12 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 1

+0.536

52.484

 0.017 171.481
13 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 1

+0.540

52.488

 0.004 171.468
14 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 1

+0.589

52.537

 0.049 171.308
15 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 1

+0.619

52.567

 0.030 171.210
16 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 1

+0.620

52.568

 0.001 171.207
17 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 1

+0.629

52.577

 0.009 171.178
18 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 1

+0.643

52.591

 0.014 171.132
19 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 1

+0.656

52.604

 0.013 171.090
20
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 1

+0.679

52.627

 0.023 171.015
21 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 1

+0.708

52.656

 0.029 170.921
22 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 1

+0.776

52.724

 0.068 170.700
23 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 1

+0.780

52.728

 0.004 170.687
24 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 1

+0.782

52.730

 0.002 170.681
25 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 1

+0.870

52.818

 0.088 170.396
26 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 1

+0.890

52.838

 0.020 170.332
27 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 1

+0.911

52.859

 0.021 170.264
28
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 1

+1.001

52.949

 0.090 169.975
29 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 1

+1.104

53.052

 0.103 169.645
30 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 1

+1.129

53.077

 0.025 169.565
31 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 1

+1.243

53.191

 0.114 169.202
32 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 1

+1.266

53.214

 0.023 169.128
33 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 1

+1.540

53.488

 0.274 168.262
34
D. Dye Live Fast Motorsports
 78 Chevrolet 1

+1.694

53.642

 0.154 167.779
35 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 1

+1.773

53.721

 0.079 167.532
36 United States C. Mears Beard Motorsports 62 Chevrolet 1

+2.264

54.212

 0.491 166.015
37 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 1

+19.188

1'11.136

 16.924 126.518
38 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 0

 

    
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