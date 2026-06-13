NASCAR Pocono 2026: Denny Hamlin logra la pole, Daniel Suárez en tercero

Simplemente no se puede detener en este momento al Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing de Denny Hamlin, quien se quedó con la pole position para la carrera de la NASCAR Cup de este fin de semana en Pocono Raceway. Fue el único piloto en romper la barrera de los 51 segundos con una vuelta rápida de 51.948s.

Esta es la 51.ª pole de la carrera de Hamlin y su sexta en Pocono. Estará acompañado en la primera fila por Kyle Larson en el Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports, quien quedó a 0.055s del P1.

Daniel Suárez arrancará tercero, Ty Gibbs cuarto y Chase Briscoe quinto. Chris Buescher lideró el grupo de Ford en sexto, Erik Jones séptimo y John Hunter Nemechek octavo, William Byron noveno y Ryan Blaney décimo.

El líder del campeonato Tyler Reddick ha visto cómo su antes poderosa ventaja sobre Hamlin cayó de +129pts a solo +51pts, y arrancará 16.º.

Conduciendo con una fractura en la muñeca izquierda tras un accidente de 63G en Michigan, Christopher Bell arrancará 22.º.

Resumen de la clasificación

En la primera mitad de la clasificación, los autos de RFK Racing tuvieron algunos problemas. Brad Keselowski creía que estaba funcionando con un cilindro menos y llevó el No. 6 al garaje, mientras que su compañero de equipo Ryan Preece fue inusualmente lento en el auto No. 60, muy lejos del ritmo. Las cosas mejoraron para Buescher más tarde en la sesión.

Algunos pilotos rápidos salieron temprano debido al caos en Michigan, pero Reddick, Bell y Elliott fueron todos más lentos de lo esperado. En realidad fue Bowman quien marcó el ritmo en el No. 48, justo por delante de McDowelll.

Cuando comenzó la segunda mitad de la clasificación, el primer auto en salir derribó inmediatamente al Chevy HMS No. 48 de Bowman, y ese fue Gibbs en el Toyota JGR No. 54.

Su 52.092s se mantuvo hasta que Suarez lo superó con una tanda muy impresionante. El compañero de equipo de Suarez, Carson Hocevar, también se mostró fuerte, pero tuvo una gran derrapada en la Curva 1. Sin embargo, perdió el control a la salida de la Tunnel Turn, golpeando el muro exterior antes de enderezarlo.

Bubba Wallace fue el siguiente auto en pista, trompeando en el mismo lugar y estrellándose de frente contra el muro interior. Ambos arrancarán desde el fondo del pelotón.

Hubo una ligera demora mientras limpiaban la pista, y la tanda de Larson fue interrumpida por la amarilla. NASCAR permitió a Hendrick cambiar los neumáticos en el auto No. 5 de Larson.

Una vez que se reanudó la sesión, Hamlin superó a Suarez por una décima completa, y Larson también desplazó a Suarez de la primera fila.