NASCAR suspende a Chase Elliott por chocar a Hamlin

Elliott y Hamlin estaban luchando por una posición a sólo 15 vueltas de la mitad de la carrera cuando Hamlin se subió de línea, haciendo que Elliott golpeara el muro exterior.

A continuación, Elliott pareció girar hacia el guardabarros trasero derecho del coche de Hamlin, enviándolo contra el muro exterior en un violento choque que eliminó a ambos pilotos de la carrera.

Aunque Elliott dijo que no fue intencional, Hamlin publicó datos de telemetría en las redes sociales que parecían sugerir lo contrario. Hamlin lo calificó de "rabieta" y dijo que Elliott "no debería correr la semana que viene".

NASCAR tomó medidas menos de 24 horas después y el martes suspendió a Elliott por una carrera. Se perderá el evento de este fin de semana en Gateway.

En una entrevista el martes en SiriusXM NASCAR Radio, Elton Sawyer, Vicepresidente Senior de Competición de NASCAR, dijo: "Los pilotos tienen que entender que tienen que manejar eso de una manera completamente diferente".

Hamlin se sentirá reivindicado por la decisión, después de haber llamado la atención a Elliott en televisión, redes sociales y en su podcast.

"No hay explicación que pueda dar, y no la dio, por girar a la izquierda", dijo Hamlin en su podcast Actions Detrimental. "Obviamente no quiso admitirlo, hizo 'ahh no puedo oírte, lo siento' (en su entrevista de televisión) y 'sí, mi coche, simplemente no pude conducirlo'".

"Mentira. Las malditas ruedas estaban totalmente rectas. Incluso después de que nos estrellamos y destruido, va por la recta de atrás y mira a los dos neumáticos. Los neumáticos delanteros están apuntando en la dirección correcta".

"Y señalé en los datos que he tuiteado que una vez que se metió en la pared no había nada malo con su coche. Puedes decir por los datos si tienes daños en la puntera o no. Así que uno puede decir que, básicamente, si su línea está sesgada en una dirección u otra en la que tuvo que girar a la izquierda, girar a la derecha".

"Se puso furioso y nos chocó en la parte más peligrosa de la pista".

Corey LaJoie, Spire Motorsports, FOE Chevrolet Camaro Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

LaJoie sustituirá a Elliott este fin de semana

Corey LaJoie sustituirá a Elliott al volante del Chevrolet Nº 9 de Hendrick Motorsports.

Hendrick Motorsports no apelará la penalización y emitió el siguiente comunicado: "Entendemos la necesidad de NASCAR de mantener la coherencia en su arbitraje. La penalización no será apelada, y vamos a presentar una solicitud formal para una exención en el playoff".

"Corey LaJoie, de 31 años, pilotará el Chevrolet Camaro ZL1 Nº 9 este fin de semana en el World Wide Technology Raceway. Estamos agradecidos a Corey por intervenir y al equipo de Spire Motorsports por ponerlo a disposición."

Carson Hocevar ocupará el lugar de LaJoie al volante del Chevrolet Nº 7 de Spire Motorsports, haciendo su debut en la NASCAR Cup Series.

Spire Motorsports emitió el siguiente comunicado: "Siempre estamos contentos de ayudar a nuestros amigos de Hendrick Motorsports y no podríamos estar más orgullosos de ver a Corey LaJoie tener la oportunidad de su vida de correr con un Chevrolet de Hendrick Motorsports. Cuando HMS se puso en contacto con nosotros, la respuesta fue realmente fácil. Toda nuestra organización y todo el equipo de Schluter Systems están a bordo y encantados de ver a Corey tener una oportunidad increíble. Al mismo tiempo, estamos impacientes por ver a Carson Hocevar al volante del Chevy Camaro Nº 7 de Schluter Systems. Carson ha demostrado ser más que capaz y ha hecho un gran trabajo en nuestro No. 77 Premier Security Chevrolet en la NASCAR Xfinity Series. Esta es una victoria para todos los involucrados".

La suspensión es idéntica a la medida tomada por los oficiales de la NASCAR el pasado otoño después de que se produjera un incidente similar en Las Vegas Motor Speedway. Bubba Wallace chocó contra el muro después de ser empujado por Kyle Larson, y reaccionó contra al piloto de Hendrick y girando ambos coches contra el muro exterior.

Elliott ya se ha perdido seis carreras esta temporada tras sufrir una fractura de tibia en la pierna izquierda, que se produjo mientras practicaba snowboard a principios de marzo. Ocupa el puesto 29 en la clasificación del campeonato, 81 puntos por debajo de la línea de corte para los playoffs.

Elliott, de 27 años, ganó el título de la NASCAR Cup Series en 2020 y ha sido nombrado piloto más popular del deporte durante cinco años consecutivos.

Lajoie es actualmente 20º en la clasificación del campeonato, 38 puntos fuera de los playoffs.