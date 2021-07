NASCAR suspende a dos ejecutivos de Hendrick Motorsports

NASCAR sancionó a los equipos N°9 y N°48 el jueves después de descubrir que Hendrick utilizó un motor sellado del Chevrolet N°9 de Chase Elliott en el Chevrolet N°48 de Alex Bowman en New Hampshire Motor Speedway el fin de semana pasado.

Según el reglamento de la Cup Series, "cuando el bloque largo está sellado, el motor debe ser utilizado en el mismo número de vehículo la próxima vez que se utilice".

Alan Gustafson, jefe de equipo del N°9, y Greg Ives, jefe de equipo del N°48, fueron multados con 50.000 dólares. Cada equipo también perdió 25 puntos en el campeonato de propietarios y de pilotos.

Además, Scott Maxim, director de soporte de motores en pista de HMS, y Jeff Andrews, vicepresidente ejecutivo y director general de HMS, han sido suspendidos de la próxima carrera de la Cup Series, el 8 de agosto en Watkins Glen International.

Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA Auto Parts Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

HMS emitió el siguiente comunicado:

"Debido a un error administrativo, uno de nuestros motores sellados asignados al coche N°9 fue asignado involuntariamente a nuestro equipo N°48 en New Hampshire Motor Speedway. Aunque el motor pasó la inspección técnica y no se obtuvo ninguna ventaja competitiva, reconocemos que el proceso de NASCAR no se siguió correctamente en este caso".

"Las normas relativas a la asignación de motores sellados son claras, y entendemos y respetamos su decisión de emitir una sanción. Pedimos disculpas por el error y hemos tomado medidas para asegurar que no se repita".

A partir de la temporada 2020, los equipos deben sellar los motores de forma equitativa entre los bloques largos y los bloques cortos a ocho cada uno. La regla anterior era de 13 motores sellados de bloque corto y tres de bloque largo.

Esta medida de reducción de costos se diseñó para ahorrar dinero a los equipos en la construcción de motores. Esto se refiere a la práctica de sellar todo el motor (bloque largo) o sólo la parte inferior (bloque corto) entre carreras.