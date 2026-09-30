NASCAR suspende indefinidamente a Chad Bryant y a otro miembro por la pelea con Corey Heim

NASCAR ha tomado medidas tras un dramático altercado en el Martinsville Speedway, en el que se vio implicado Corey Heim, una estrella en ascenso y la última incorporación de 23XI Racing. Denny Hamlin, copropietario de 23XI junto a la leyenda de la NBA Michael Jordan, pidió a NASCAR que sancionara a los implicados en una pelea muy desigual.

Tras un encontronazo con Treyten Lapcevich al final de la ValleyStar Credit Union 300 (una importante carrera de Late Model que forma parte de NASCAR Regional) y un contacto aún más significativo que se produjo tras la bandera a cuadros, Heim se vio acosado por miembros del equipo Chad Bryant Racing (CBR) de Lapcevich. El propio Bryant se encontraba entre quienes agredieron físicamente a Heim.

Golpearon y propinaron puñetazos repetidamente a Heim junto al puesto de perritos calientes del circuito, y Heim no se defendió.

A raíz del altercado, NASCAR ha decidido suspender indefinidamente al propietario del equipo, Chad Bryant, y a Steven Civitarese, miembro de la tripulación de CBR , por su participación en la pelea. Además, Bryant ha sido multado con 2.000 dólares y Civitarese con 1.000 dólares, y ambos han sido puestos en libertad condicional durante un año completo.

NASCAR también ha anunciado que Bryant y Civitarese quedan suspendidos de la edición de 2027 de la ValleyStar Credit Union 300 en Martinsville.

Además, Bryant deberá completar un curso obligatorio de control de la ira a través de un programa aprobado por NASCAR, en caso de que alguna vez desee ser readmitido.

NASCAR también sancionó a Ryden Lapcevich, hermano de Treyten Lapcevich ( ), quien pilotaba el coche de CBR y no participó en la pelea. Ryden fue multado con 500 dólares y puesto en libertad condicional hasta el final de la temporada de 2027.

Otras sanciones

Las sanciones no se limitaron únicamente al altercado de Heim. Tras las carreras clasificatorias se produjo una pelea entre los pilotos Brad Houseright y Chad Burrow, que dejó a uno de ellos ensangrentado. Ambos han sido multados con 250 dólares y puestos en libertad condicional hasta el final de la temporada 2027. Los miembros del equipo de Burrow, Ryan Burrow y Dylan Jenks, también han sido multados con 500 dólares cada uno y puestos en libertad condicional hasta el final de la temporada 2027. A diferencia del caso de Bryant y Heim, nadie fue suspendido como consecuencia de este enfrentamiento.

En total, siete personas diferentes han sido multadas y dos han sido suspendidas como consecuencia e e de estos dos altercados.

En su podcast, "Actions Detrimental", Hamlin calificó a los miembros del equipo CBR que tendieron una emboscada a Heim de "jodidos cobardes", criticando la forma en que acorralaron y se enfrentaron al recién coronado ganador de la Brickyard 400 de NASCAR una vez que este quedó aislado del resto de su equipo.