Netflix se asocia con NASCAR para los playoffs de la Copa 2023

Los playoffs de la NASCAR Cup Series, en los que participan 16 pilotos, tienen lugar en las diez últimas carreras de este año, comenzando con la Southern 500 en Darlington Raceway el 3 de septiembre.

Cada tres carreras, cuatro pilotos son eliminados hasta que sólo quedan cuatro. Entonces se enfrentarán en una batalla a una sola carrera para decidir el campeón en el Phoenix Raceway (5 de noviembre).

Tras el éxito de Drive to Survive en la F1, tanto la NASCAR como la IndyCar han intentado crear sus propias versiones con resultados diversos. 100 Days to Indy siguió los preparativos de la 107ª edición de las 500 Millas de Indianápolis de este año y se emitió en The CW Network.

La NASCAR creó Race For The Championship, que documentaba los playoffs de 2022 a medida que se desarrollaban en emisiones semanales. El programa se emitió en USA Network. La batalla por el campeonato, que terminó con Joey Logano coronándose como bicampeón, estuvo marcada por el ya mundialmente famoso wallride de Ross Chastain en Martinsville Speedway.

Ross Chastain, TrackHouse Racing, Moose Fraternity Chevrolet Camaro lanza su coche contra el muro para acelerar en la curva 4 y adelantar a Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Freight Direct Toyota Camry. Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Ahora la NASCAR se ha asociado con el gigante del streaming Netflix, que seguirá los playoffs de 2023 en una docuserie de cinco capítulos. Se estrenará a principios de 2024 y cada episodio tendrá una duración de 45 minutos.

Según el comunicado que anuncia el proyecto "La serie contará con acceso exclusivo a pilotos y equipos, llevando a los aficionados detrás de las escenas dentro y fuera de la pista mientras se exploran los desafíos físicos y mentales de competir por un campeonato en el nivel más alto del mundo de las carreras de stock cars."

El rodaje ya está en marcha. A continuación figuran otros detalles de los implicados:

Productora - Words + Pictures(Super League: La guerra por el fútbol y Countdown: Inspiration 4 Misión al espacio) y NASCAR Studios

Productores ejecutivos- Connor Schell y Libby Geist (ambos detrás de The Last Dance 30 for 30, OJ: Made in America) y Aaron Cohen de Words + Pictures; Ben Kennedy, Tim Clark, Matt Summers, Tally Hair de NASCAR Studios; Dale Earnhardt Jr. (NASCAR Hall of Famer)

Dirección: Jackie Decker y Tim Mullen