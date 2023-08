Noah Gragson y Legacy Motor Club se separan por caso George Floyd

El equipo dice que Gragson "solicitó ser liberado de su contrato".

El 5 de agosto, el novato de la NASCAR Cup Series fue suspendido indefinidamente de LMC y más tarde también por NASCAR.

Esto fue en respuesta a un post de Instagram que le gustó a Gragson, que parecía burlarse del asesinato de George Floyd en 2020 a manos de agentes de policía de Minneapolis.

El piloto de 25 años se disculpó inmediatamente por sus acciones, publicando la siguiente declaración: "Estoy decepcionado conmigo mismo por mi falta de atención y mis acciones en las redes sociales. Entiendo la gravedad de esta situación. Quiero y aprecio a todo el mundo. Intento tratar a todos por igual, sean quienes sean. Metí la pata simple y llanamente".

Gragson tiene 13 victorias en la NASCAR Xfinity Series, y terminó la temporada 2022 como subcampeón del campeonato antes de unirse a LMC para su primera temporada a tiempo completo en la Copa. 2023 fue una lucha para el joven piloto, registrando sólo dos top-20 con un mejor acabado de 12º.

Antes de ser suspendido, ya se había perdido una carrera después de sufrir síntomas similares a una conmoción cerebral debido a un accidente en Gateway.

Gragson seguirá el proceso de reincorporación de la NASCAR

Noah Gragson, LEGACY MOTOR CLUB, Sunseeker Resort Chevrolet Camaro Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Gragson emitió el siguiente comunicado el jueves, indicando que planea seguir el proceso de reincorporación y volver a la NASCAR en algún momento:

"He pedido a Legacy Motor Club que me libere de mi contrato para poder tomarme tiempo para trabajar en el proceso de reincorporación a la NASCAR. Me encantan las carreras, y estoy deseando tener una segunda oportunidad para competir por victorias al más alto nivel de la NASCAR - y lo más importante, hacer que mi familia, mi equipo y los aficionados se sientan orgullosos de mí una vez más."

Cal Wells III, recientemente nombrado director general del equipo, dijo: "Noah tiene mucho talento y una gran personalidad. Es una situación difícil, pero estamos orgullosos de que Noah haya asumido la responsabilidad de sus actos y confiamos en que superará este proceso con la NASCAR y volverá más fuerte."

LMC puso a Josh Berry en el Chevrolet nº 42 el pasado fin de semana en Michigan, y ha fichado a Mike Rockenfeller para las dos próximas carreras en circuitos de carretera.