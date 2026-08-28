El nuevo paquete "Daytona" es una completa incógnita para los equipos de la NASCAR Cup

Cuando Adam Stevens, jefe de equipo del n.º 20 de Joe Gibbs Racing, dé la salida al piloto Christopher Bell en la Coke Zero Sugar 400 este sábado en Daytona, no tendrá ni idea de qué esperar, ni sabrá por dónde debería circular su piloto al acercarse a la curva 1.

Todo es prácticamente una incógnita.

"Esto va a ser un caos y una catástrofe totales", declaró Stevens a Motorsport.com tras la carrera de New Hampshire. "No estoy seguro de cuál será el lugar seguro en la curva 1, en la primera vuelta. Quizá sea el último de todos y a 30 longitudes de coche de distancia. Nadie tiene ni idea de cómo se comportarán los coches una vez que alcancen la velocidad máxima. Va a ser toda una experiencia".

¿A qué se debe esta incertidumbre?

Con el objetivo de eliminar las tácticas de ahorro de combustible y la imposibilidad de adelantar con estos coches debido a su elevada resistencia aerodinámica, la NASCAR ha acortado el alerón trasero de 7” a 4” y ha reducido la potencia de 510 a 465 caballos.

Sin embargo, el fin de semana de carrera no contará con sesiones de entrenamientos para que los pilotos se hagan una idea de qué esperar al encontrarse en un entorno de carrera en pelotón.

"En esto, todos estamos en el mismo barco", afirmó Daniel Suárez durante una rueda de prensa celebrada este fin de semana. "Todo el mundo sabe lo que tenemos sobre el papel, pero nadie sabe realmente cómo va a salir".

A su compañero de equipo en Spire, Carson Hocevar, le gusta la idea.

"No hay simuladores, ni datos, ni nada", dijo Hocevar durante su rueda de prensa. "Solo hay que salir ahí fuera y adaptarse. Vamos a tener que probarlo todo a medida que se desarrolle la carrera y ver cómo reacciona el coche".

En su podcast "Actions Detrimental" de esta semana, Denny Hamlin señaló que existe la posibilidad de que se produzcan carreras explosivas, tanto en el buen sentido como en el malo.

"Creo que este fin de semana tiene potencial para ser un caos absoluto", dijo Hamlin. "Solo por lo que me cuentan y por los datos que veo sobre este nuevo paquete, creo que los coches podrían estar mucho más fuera de control cuando intenten presionarse unos a otros, lo que podría provocar humo.

"Y cuando hay humo, hay un accidente".

Por otro lado, Hamlin sí cree que el hecho de que los coches se vean menos atascados en el tráfico generará oportunidades de adelantamiento. Hamlin cree que podría ganar el sábado tal y como solía hacerlo en las carreras de superspeedway: quedándose intencionadamente rezagado, evitando los grandes accidentes y realizando todos sus adelantamientos en las últimas vueltas.

Eso simplemente no fue posible en los primeros cuatro años del coche NextGen.

"Antes de que tuviéramos las carreras de superspeedway con el Next-Gen, no me importaban las etapas y simplemente seguía mi ritmo", explicó Hamlin. "Había grandes accidentes. Yo los evitaba, seguía compitiendo y acabábamos ganando.

"Me critican mucho diciendo: “Tío, durante el 70 % de esta carrera, te estás quedando atrás intentando evitar los accidentes”. Y yo les respondo: “Sí, pero creo que esa es la mejor estrategia para mí”.

"Creo que, sobre todo esta semana, podría ser una buena estrategia porque pienso que la capacidad de remontar desde atrás será más fácil que en años anteriores. Y los puntos no importan. Las etapas tampoco importan".

Joey Logano cree que con este paquete también está volviendo un elemento de las clásicas carreras de Daytona y Talladega.

"Supongo que se parecerá más a la antigua Daytona de hace años, antes de que la repavimentaran; un poco más en esa dirección", dijo Logano. "O como en Atlanta, donde el manejo del coche va a influir en cierta medida. Simplemente no sé en qué momento de la carrera ocurrirá eso.

"¿Iremos apiñados durante las primeras diez vueltas y luego empezaremos a ver cómo los mejores se imponen? Empezaremos a ver cómo los mejores coches se abren paso entre el pelotón. No lo sé. Quizá".

El jefe de equipo del n.º 5 de Hendrick Motorsports, Cliff Daniels, cree que las velocidades en la clasificación serán más altas y espera que eso también beneficie a la carrera en el pelotón.

"Esperemos que no nos quedemos tan atascados cuando el ritmo del pelotón se acelere porque, para ser sincero, sé que es muy difícil ver una carrera en la que se ahorra combustible, pero una vez que el ritmo del pelotón se acelera, ha sido muy difícil encontrar un hueco, abrir otro carril y generar esa energía", declaró Daniels a Motorsports durante el fin de semana. "Así que creo que, en teoría, es un paso lógico que hay que intentar.

"Ojalá eso permita a los pilotos generar más energía y realizar más remontadas, y podamos ver más acción dentro del pelotón. Si eso ocurre, creo que va a ser una carrera realmente buena".

En definitiva, Hamlin solo desearía que la NASCAR les hubiera concedido una sesión de entrenamientos.

"Va a dar miedo", afirmó. "Quiero decir, no soy partidario de los entrenamientos, pero en este caso no me importaría que la NASCAR dijera: “¿Sabéis qué? Hagamos solo 20 minutos, chicos”. "Lo único que tenemos que hacer es salir a la pista con tres o cuatro coches, acercarnos unos a otros para ver de qué somos capaces. Pero creo que, a veces, ese elemento de sorpresa tiene dos vertientes".