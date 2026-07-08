Un oficial de NASCAR dice que no hay pruebas suficientes para sancionar a Shane Van Gisbergen

En definitiva, el director general de la NASCAR Cup Series, Brad Moran, declaró que el organismo regulador no vio nada que justificara una sanción por los diversos incidentes en pista que involucraron a Shane Van Gisbergen, Austin Hill, Zane Smith y Carson Hocevar el domingo en el Chicagoland Speedway.

En la vuelta 48, Hill hizo un trompo violento contra el muro tras un choque frontal con Van Gisbergen, y el equipo Richard Childress Racing n.° 33 inmediatamente consideró que fue intencional y una represalia por lo ocurrido entre ellos dos semanas antes. Van Gisbergen lideraba la carrera en una reanudación a mitad de carrera esa tarde cuando Hill lo hizo trompear, provocando un choque múltiple.

En la transmisión de TNT Sports posterior a la carrera, el equipo de transmisión analizó los datos del SMT y Jamie McMurray insistió en que todos los datos sugerían que fue intencional. Sin embargo, Van Gisbergen nunca admitió ninguna intención por radio, por lo que la NASCAR no tomó ninguna medida punitiva.

Moran detalló el proceso el miércoles por la mañana en el programa The Morning Drive de SiriusXM NASCAR Radio.

“Lo analizamos minuciosamente”, dijo Moran. “Revisamos todo el martes, como siempre hacemos. De hecho, el control remoto de carrera comenzó a trabajar en ello prácticamente inmediatamente después del incidente. Pero realizamos nuestra revisión exhaustiva, como siempre.

“Incluimos todo, desde la telemetría hasta las comunicaciones por radio, todas las grabaciones antiguas, los datos de la carrera, todo lo que tenemos antes de llegar al fondo de lo que realmente sucedió dentro del auto de carreras. Y simplemente no había suficiente evidencia para afirmar que el incidente fue intencional, ni tampoco para hacer lo mismo con (Zane Smith y Carson Hocevar).

“Ambos fueron examinados y revisados ​​ayer y se determinó que no se emitirán sanciones. Sin embargo, hablaremos con ambos grupos y les dejaremos bien claro lo que necesitamos”.

Hocevar hizo un trompo contra la parte delantera de Smith, otro par de rivales, y en tiempo real pareció que Smith simplemente optó por no levantar el pie del acelerador para evitar el contacto. NASCAR hablará con ambos grupos de pilotos el sábado para calmar los ánimos.

A principios del verano, Ryan Preece recibió una multa de 50.000 dólares y la deducción de 25 puntos por un contacto con Ty Gibbs que lo envió contra el muro en el Texas Motor Speedway. Visualmente, los incidentes son similares, pero Moran afirmó que Preece fue penalizado por lo que dijo por radio:

"Muy bien, cuando llegue a la curva 54, se acabó. Maldito idiota".

Preece simplemente no levantó el pie del acelerador cuando Gibbs se movió ligeramente hacia la entrada de la curva y lo insinuó al día siguiente en SiriusXM NASCAR Radio.

"Para mí, fue más bien que casi, o prácticamente, estaba muy cerca de mí al entrar en la curva 3. Y pude levantar el pie del acelerador", dijo Preece. “Pero no lo hice. Estaba justo ahí y sentí que se metió en problemas, y no iba a darle una oportunidad porque en el pasado hemos tenido problemas.

“Así que soy un poco impaciente con él y con la forma en que corremos. Y esa fue una de esas situaciones en las que... ¿podría haberle dado una oportunidad? Probablemente sí. Pero no lo hice”.

La sanción fue confirmada en apelación, y el panel de apelaciones sugirió que ni NASCAR ni Preece presentaron sus argumentos con suficiente contundencia, pero la decisión se mantuvo simplemente porque Preece no le dio una oportunidad a un competidor.

Moran coincidió en que los incidentes de Preece y SVG parecían similares, pero la comunicación por radio fue la diferencia clave.

“Cuando revisamos ese incidente, teníamos datos que nos llevaron a pensar que fue intencional”, dijo Moran. “Tuvimos diferentes comunicaciones por radio que nos llevaron a esa conclusión. Así que lo analizamos todo en conjunto y por eso se impuso la sanción; no estoy diciendo que no pudiera haber sucedido aquí”.

“Intentamos no meternos en medio. No queremos arbitrar en exceso. Nos gusta la conducción agresiva. Nos gustan las carreras intensas. Eso es lo que hacemos. Así es como llenamos los estadios y ese es nuestro plan. Sin embargo, a veces tenemos que intervenir, y no elegimos hacerlo. … Así que se siguió exactamente el mismo procedimiento, solo que el resultado fue diferente, y eso se debió a las circunstancias que rodearon el incidente”.

Moran dijo que NASCAR también optó por no penalizar a Hill por golpear con la puerta a Van Gisbergen durante la bandera amarilla posterior porque “no cruzó la línea”. NASCAR ya había penalizado a Bubba Wallace después de Chicago el año pasado por golpear con la puerta, pero eso fue durante la vuelta de enfriamiento, cuando Alex Bowman ya había comenzado a aflojar sus cinturones de seguridad y equipo de protección.