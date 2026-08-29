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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Daytona II

Parrilla de salida de NASCAR Cup en Daytona: Ross Chastain gana la pole position

Chastain y Buescher saldrán en la primera fila para la carrera de la NASCAR Cup del sábado en Daytona International Speedway. Daniel Suárez arrancará 23ro.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

Con una vuelta de 48.809s (184.396mph), Ross Chastain consiguió la pole position en Daytona International Speedway con el Chevrolet No. 1 de Trackhouse Racing. Compartirá la primera fila con Chris Buescher en el Ford No. 17 de RFK Racing, quien quedó a 0.051s de Chastain en la ronda final de clasificación.

"No estoy seguro de que esperáramos eso al salir del taller, para ser honesto," dijo Chastain, quien anteriormente ganó poles en Nashville (2023) y Watkins Glen (2024). Siempre intentas ser eficiente -- intentas tener la menor resistencia aerodinámica posible cuando vienes a Daytona. Y estás intentando ponerle el máximo agarre con este nuevo paquete. Me quito el sombrero ante Trackhouse, ECR. Después de tener nuestros problemas (de motor) la semana pasada, y volver enseguida y redimir todo eso ... es un premio de pole Busch Light, y como piloto de Busch Light, esto significa mucho."

Watch: Chastain wins Daytona pole: 'Not sure that we expected that'

Austin Hill saldrá tercero en el mejor resultado de clasificación de su carrera, mientras que el aspirante al Chase Ryan Preece saldrá cuarto, y Riley Herbst quinto.

Shane van Gisbergen, quien llega a esta carrera con el 16.º y último puesto del Chase, saldrá sexto, seguido por Connor Zilisch en séptimo, así que los tres autos de Trackhouse saldrán dentro de los diez primeros.

Austin Cindric saldrá octavo, Joey Logano noveno, y Kyle Larson décimo.

Ronda 1

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Por apenas tercera vez esta temporada, un piloto y equipo no lograron clasificarse para el evento, ya que 41 autos se inscribieron para la carrera de la Cup en Daytona, con 40 lugares disponibles en la parrilla. Había cinco autos abiertos compitiendo por esas últimas cuatro posiciones junto a los 36 equipos con charter.

Casey Mears (Chevrolet No. 62 de Beard Motorsports), Daniel Dye (Chevrolet No. 78 de Live Fast Motorsports, Joey Gase (Chevrolet No. 44 de NY Racing Team), y Corey Heim (Toyota No. 67 de 23XI Racing) todos lograron entrar en la carrera.

Gase fue el último en lograrlo, entrando en la carrera por 0.125s. Heim fue el piloto abierto mejor clasificado, ya que saldrá 11.º en la parrilla.

Un desafortunado DNQ para un piloto que no logró entrar en la carrera fue Gray Gaulding en el Ford No. 66 'Garage 66', que tocó fondo con fuerza en las curvas 1/2. El difusor trasero no parecía estar bien asegurado. Gaulding intentaba hacer su primera salida en Cup en tres años.

Herbst marcó la referencia inicial, liderando a mitad de la sesión con una vuelta de 48.949s. Cuando los últimos diez autos salieron a pista, Preece superó a Herbst con una vuelta de 48.897s mientras intenta abrirse paso hacia el Chase.

Logano fue el último piloto en avanzar a la segunda ronda, superando a Heim por solo 0.004s.

Curiosamente, las luces de precaución de NASCAR se encendieron brevemente durante la vuelta de Ty Gibbs, así que los oficiales de la serie le permitieron enfriar el auto y hacer otra tanda de clasificación. Fue 21.º en su primera tanda, pero terminó 14.º en su segundo intento.

Ronda 2

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Preece avanzó a la ronda por la pole de la clasificación junto con Herbst, A. Hill, Chastain, Buescher, Zilisch, Van Gisbergen, Cindric, Larson y Logano.

El grupo salió en orden del décimo al primero, por lo que Preece fue el último piloto en pista. Los tiempos de vuelta mejoraron para la mayoría de los autos en la segunda ronda, con Logano poniéndose P1 con un 49.074s.

Cindric luego saltó a lo más alto de la tabla con un 49.071s, pero no duró mucho, ya que Van Gisbergen fue el más rápido de todos con un 49.019s. Se mantuvo en la pole provisional a mitad de la sesión.

Buescher luego destrozó el tiempo de SVG con un 48.859s, una décima y media completa más rápido, pero el listón siguió subiendo cuando Chastain se puso al frente con un 48.808s. Nadie pudo igualarlo, ni siquiera Preece, que se colocó cuarto entre los diez primeros.

No hubo incidentes en la clasificación.

 

Parrilla de salida de la NASCAR Cup Coke Zero Sugar 400 en Daytona

cla # driver manufacturer time gap mph
1 1 USA Ross Chastain Chevrolet 48.808   184.396
2 17 USA Chris Buescher Ford 48.859 0.051 184.204
3 33 USA Austin Hill Chevrolet 48.863 0.055 184.188
4 60 USA Ryan Preece Ford 48.881 0.073 184.121
5 35 USA Riley Herbst Toyota 48.976 0.168 183.763
6 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 49.019 0.211 183.602
7 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 49.020 0.212 183.599
8 2 USA Austin Cindric Ford 49.071 0.263 183.408
9 22 USA Joey Logano Ford 49.074 0.266 183.397
10 5 USA Kyle Larson Chevrolet 49.082 0.274 183.367
11 67 USA Corey Heim Toyota 49.101 0.293 183.296
12 19 USA Chase Briscoe Toyota 49.104 0.296 183.284
13 24 USA William Byron Chevrolet 49.117 0.309 183.236
14 54 USA Ty Gibbs Toyota 49.123 0.315 183.214
15 43 USA Erik Jones Toyota 49.140 0.332 183.150
16 41 USA Cole Custer Chevrolet 49.144 0.336 183.135
17 45 USA Tyler Reddick Toyota 49.145 0.337 183.132
18 71 USA Michael McDowell Chevrolet 49.149 0.341 183.117
19 12 USA Ryan Blaney Ford 49.154 0.346 183.098
20 48 USA Alex Bowman Chevrolet 49.176 0.368 183.016
21 6 USA Brad Keselowski Ford 49.204 0.396 182.912
22 9 USA Chase Elliott Chevrolet 49.232 0.424 182.808
23 7 MEX Daniel Suarez Chevrolet 49.240 0.432 182.778
24 21 USA Josh Berry Ford 49.282 0.474 182.622
25 51 USA Cody Ware Chevrolet 49.302 0.494 182.548
26 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 49.330 0.522 182.445
27 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 49.335 0.527 182.426
28 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 49.336 0.528 182.423
29 3 USA Austin Dillon Chevrolet 49.343 0.535 182.397
30 11 USA Denny Hamlin Toyota 49.360 0.552 182.334
31 10 USA Ty Dillon Chevrolet 49.361 0.553 182.330
32 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 49.375 0.567 182.278
33 34 USA Todd Gilliland Ford 49.388 0.580 182.231
34 38 USA Zane Smith Ford 49.402 0.594 182.179
35 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 49.485 0.677 181.873
36 20 USA Christopher Bell Toyota 49.485 0.677 181.873
37 4 USA Noah Gragson Ford 49.500 0.692 181.818
38 62 USA Casey Mears Chevrolet 49.520 0.712 181.745
39 78 USA Daniel Dye Chevrolet 49.555 0.747 181.616
40 44 USA Joey Gase Chevrolet 49.933 1.125 180.242
DNQ 66 USA Gray Gaulding Ford 50.058 1.250 179.791

Fotos de Daytona II - viernes

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