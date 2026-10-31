Crónica de clasificación

NASCAR Cup Martinsville II

Parrilla de salida de NASCAR Cup en Martinsville: Denny Hamlin vuela hacia la pole

El líder del campeonato, Kyle Larson, largará tercero, justo detrás de su rival por el título Hamlin. Daniel Suárrez arrancará 24°.

Nick DeGroot

Publicado: 31 oct 2026, 21:04

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Denny Hamlin afronta un déficit de 73 puntos en la pelea por el campeonato, pero aún no está fuera de la lucha. Respondió a la presión con una impresionante pole position en Martinsville, superando a su compañero de Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, por 0.049s. Fue la 54ª pole de la carrera de Hamlin y la sexta de la temporada 2026.

El líder del campeonato, Kyle Larson, fue el Chevrolet mejor clasificado en la tercera posición, con Austin Cindric cuarto y Joey Logano quinto.

Ryan Preece, Alex Bowman, William Byron, Chase Elliott y Josh Berry completaron el resto de los diez primeros.

"Sí, fue una gran vuelta", dijo Hamlin, que tiene seis victorias de Cup en Martinsville (la mayor cantidad entre los pilotos activos). "Sinceramente, creo que acerté todas las referencias que quería acertar. El auto hizo muchas de las cosas que necesitaba que hiciera en esa primera vuelta. Así que fue un gran trabajo del equipo de carrera. Grandes ajustes allí, y veremos qué tenemos mañana".

Sobre la pelea por el título, Hamlin agregó: "Vamos a dar todo lo que tenemos, y todo lo que tenemos es todo lo que tenemos. Ojalá tuviera un poco más, pero simplemente tenemos que controlar nuestro propio destino mañana, y eso es lograr el mejor día posible, y de ahí en adelante, que las cosas caigan donde tengan que caer".

Watch: Hamlin scores Martinsville pole: 'Going to give it all we got'

No hubo incidentes en la clasificación, pero Cody Ware no completó una vuelta después de sufrir daños en el frontal durante la práctica.

Larson llega a esta carrera con una ventaja de 73 puntos sobre Hamlin, y necesita superar a Hamlin por cuatro puntos para asegurar el título de manera anticipada. Tuvo dificultades en la práctica, pero la clasificación fue una gran mejora para el equipo del No. 5.

"Fue sólido", dijo Larson, que tiene una victoria en Martinsville. "Esperaba que el tiempo de vuelta mostrara algo un poco más rápido, porque no se sintió tan mal la primera vuelta, aunque un poco inestable en la entrada, pero pensé que mi agarre en la salida estaba bien. Y después la segunda vuelta fue todo eso, pero peor. Así que contento de largar en las primeras dos filas, y ojalá podamos mantenernos en la pelea todo el día".

Creo que todos los demás están convencidos de que vamos a sentenciarlo aquí este fin de semana, pero yo no lo veo de esa manera. Obviamente, Denny larga delante de mí, así que es realmente muy bueno aquí. Estuvo a una posición de lograr un día de puntos máximos a principios de este año. Yo estoy más bien pensando en cómo mantenerme adelante para dejarme un margen para la próxima semana. Y luego, sí, veremos cómo se desarrolla la carrera, pero esa es un poco mi mentalidad. Ya sabes, Denny definitivamente es un corredor de pistas cortas mucho mejor que yo. Pero sí, solo intento mantenerme en la pelea".

Aunque la posición en pista es clave en el óvalo de media milla, también puede ser una carrera caótica, ya que un piloto que largó desde la primera fila solo ganó esta carrera una vez en las últimas 26 carreras de Cup en el paperclip. En cambio, un piloto que largó 10° o peor ganó seis de las últimas ocho.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup 'Xfinity 500' en Martinsville

pos. # piloto coche tiempo dif. mph 1 11 Denny Hamlin Toyota 19.226 98.492 2 54 Ty Gibbs Toyota 19.275 0.049 98.241 3 5 Kyle Larson Chevrolet 19.300 0.074 98.114 4 2 Austin Cindric Ford 19.325 0.099 97.987 5 22 Joey Logano Ford 19.330 0.104 97.962 6 60 Ryan Preece Ford 19.343 0.117 97.896 7 48 Alex Bowman Chevrolet 19.354 0.128 97.840 8 24 William Byron Chevrolet 19.368 0.142 97.770 9 9 Chase Elliott Chevrolet 19.379 0.153 97.714 10 21 Josh Berry Ford 19.380 0.154 97.709 11 19 Chase Briscoe Toyota 19.382 0.156 97.699 12 45 Tyler Reddick Toyota 19.394 0.168 97.638 13 12 Ryan Blaney Ford 19.414 0.188 97.538 14 20 Christopher Bell Toyota 19.416 0.190 97.528 15 23 Darrell Wallace Jr Toyota 19.433 0.207 97.442 16 1 Ross Chastain Chevrolet 19.443 0.217 97.392 17 33 Austin Hill Chevrolet 19.449 0.223 97.362 18 17 Chris Buescher Ford 19.457 0.231 97.322 19 88 Connor Zilisch Chevrolet 19.490 0.264 97.158 20 3 Austin Dillon Chevrolet 19.495 0.269 97.133 21 41 Cole Custer Chevrolet 19.506 0.280 97.078 22 34 Todd Gilliland Ford 19.508 0.282 97.068 23 6 Brad Keselowski Ford 19.523 0.297 96.993 24 7 Daniel Suarez Chevrolet 19.537 0.311 96.924 25 77 Carson Hocevar Chevrolet 19.540 0.314 96.909 26 71 Michael McDowell Chevrolet 19.552 0.326 96.849 27 35 Riley Herbst Toyota 19.555 0.329 96.835 28 10 Ty Dillon Chevrolet 19.559 0.333 96.815 29 97 Shane van Gisbergen Chevrolet 19.584 0.358 96.691 30 43 Erik Jones Toyota 19.588 0.362 96.671 31 4 Noah Gragson Ford 19.620 0.394 96.514 32 16 AJ Allmendinger Chevrolet 19.624 0.398 96.494 33 38 Zane Smith Ford 19.643 0.417 96.401 34 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 19.703 0.477 96.107 35 42 John Hunter Nemechek Toyota 19.726 0.500 95.995 36 66 Josh Bilicki Ford 20.004 0.778 94.661 37 51 Cody Ware Chevrolet -- -- --

Watch: Hamlin talks expectations with Michael Jordan, clutch performances

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