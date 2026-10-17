Crónica de clasificación

NASCAR Cup Phoenix II

Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre

Blaney encabezó un 1-2 de Team Penske para la carrera del Chase de este fin de semana en Phoenix Raceway, mientras buscan volver a ser el equipo a batir

Nick DeGroot

Editado: 17 oct 2026, 23:57

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Con una vuelta de 26s250, Ryan Blaney voló hacia la pole position en Phoenix Raceway el sábado. Formó parte de una primera fila totalmente de Penske junto a su compañero Joey Logano, segundo a 0s032.

Blaney ganó las dos últimas carreras de Cup en Phoenix, y Penske ha sido de manera constante el equipo más fuerte en la pista de Arizona en los últimos años.

Chase Briscoe arrancará tercero tras ganar carreras consecutivas en Las Vegas y Charlotte, con sus compañeros de Joe Gibbs Racing Denny Hamlin y Christopher Bell en la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Tyler Reddick, Ty Gibbs, Michael McDowell, Josh Berry y William Byron completaron el resto del top 10, mientras que Daniel Suárez se ubicó 14°.

Pero la historia más importante de la clasificación involucró al líder del campeonato, Kyle Larson. Llegó a esta carrera con un margen de +49 puntos, pero arrancará 22° y afrontando una etapa inicial muy corta.

El ganador de la carrera de Cup en Phoenix ha largado dentro del top 15 en cada una de las últimas 18 carreras, y el último piloto en ganar desde fuera del top-20 fue Ryan Newman en 2017. También arrancó 22°.

Carson Hocevar fue el piloto del Chase peor clasificado, en la 28ª posición. Tanto él como Larson tuvieron grandes movimientos durante sus vueltas, pero no hubo incidentes durante la sesión de clasificación.

"Orgulloso de la vuelta, sin dudas", dijo Blaney después de asegurarse la pole position. "El auto hizo todo lo que tenía que hacer y se sostuvo cuando hacía falta, así que en general fue una vuelta realmente buena. No soy el mejor clasificador en este lugar, siento que corro mejor de lo que clasifico, así que estoy muy, muy orgulloso del esfuerzo de todos los chicos del 12 por trabajar en cómo conseguimos velocidad de clasificación y qué tenemos que hacer para mejorar, así que se los agradezco. Gran lugar para empezar el fin de semana: primera fila de Penske, eso es increíble y ojalá tengamos algo para mañana".

De cara a la carrera del domingo, Blaney agregó: "Creo que nuestro auto estuvo bastante decente en la práctica, con buena velocidad, seguiremos ajustándolo un poco, definitivamente será diferente mañana, mañana habrá pleno sol, un poco más de calor que hoy, ya saben, fue un poco distinto con sombra total, está bastante fresco afuera, así que la pista cambiará mucho, ojalá podamos planificar en consecuencia".

Parrilla de salida de NASCAR Cup 2026 Phoenix II

cla # driver manufacturer laps time gap int mph 1 12 Ryan Blaney Ford 1 26.250 137.143 2 22 Joey Logano Ford 1 26.282 0.032 0.032 136.976 3 19 Chase Briscoe Toyota 1 26.311 0.061 0.029 136.825 4 11 Denny Hamlin Toyota 1 26.314 0.064 0.003 136.809 5 20 Christopher Bell Toyota 1 26.351 0.101 0.037 136.617 6 45 Tyler Reddick Toyota 1 26.398 0.148 0.047 136.374 7 54 Ty Gibbs Toyota 1 26.414 0.164 0.016 136.291 8 71 Michael McDowell Chevrolet 1 26.432 0.182 0.018 136.199 9 21 Josh Berry Ford 1 26.443 0.193 0.011 136.142 10 24 William Byron Chevrolet 1 26.483 0.233 0.040 135.936 11 1 Ross Chastain Chevrolet 1 26.513 0.263 0.030 135.782 12 88 Connor Zilisch Chevrolet 1 26.539 0.289 0.026 135.649 13 34 Todd Gilliland Ford 1 26.600 0.350 0.061 135.338 14 7 Daniel Suarez Chevrolet 1 26.606 0.356 0.006 135.308 15 2 Austin Cindric Ford 1 26.655 0.405 0.049 135.059 16 9 Chase Elliott Chevrolet 1 26.667 0.417 0.012 134.998 17 17 Chris Buescher Ford 1 26.678 0.428 0.011 134.943 18 6 Brad Keselowski Ford 1 26.680 0.430 0.002 134.933 19 35 Riley Herbst Toyota 1 26.746 0.496 0.066 134.600 20 38 Zane Smith Ford 1 26.752 0.502 0.006 134.569 21 16 AJ Allmendinger Chevrolet 1 26.761 0.511 0.009 134.524 22 5 Kyle Larson Chevrolet 1 26.769 0.519 0.008 134.484 23 3 Austin Dillon Chevrolet 1 26.782 0.532 0.013 134.419 24 23 Darrell Wallace Jr Toyota 1 26.782 0.532 0.000 134.419 25 97 Shane van Gisbergen Chevrolet 1 26.798 0.548 0.016 134.338 26 60 Ryan Preece Ford 1 26.799 0.549 0.001 134.333 27 41 Cole Custer Chevrolet 1 26.815 0.565 0.016 134.253 28 77 Carson Hocevar Chevrolet 1 26.821 0.571 0.006 134.223 29 43 Erik Jones Toyota 1 26.827 0.577 0.006 134.193 30 4 Noah Gragson Ford 1 26.842 0.592 0.015 134.118 31 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 1 26.917 0.667 0.075 133.744 32 42 John Hunter Nemechek Toyota 1 26.943 0.693 0.026 133.615 33 10 Ty Dillon Chevrolet 1 26.957 0.707 0.014 133.546 34 48 Alex Bowman Chevrolet 1 26.986 0.736 0.029 133.403 35 33 Austin Hill Chevrolet 1 26.990 0.740 0.004 133.383 36 67 Corey Heim Toyota 1 27.002 0.752 0.012 133.323 37 51 Cody Ware Chevrolet 1 27.075 0.825 0.073 132.964

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