Denny Hamlin encabezará el grupo de 16 pilotos que disputarán la Chase por el campeonato, compuesta por diez carreras, como cabeza de serie n.º 1, y tras una noche de carreras trepidante en el Daytona International Speedway, ya conocemos a todos los pilotos que le acompañarán.

En su 249.ª salida como profesional, Ryan Preece logró su primera victoria en la NASCAR Cup, sustituyendo a Shane van Gisbergen como último piloto clasificado para la Chase por el campeonato de 2026.

Algunas de estas posiciones en la clasificación se ajustaron tras una revisión del caótico final, y Larson terminó justo por delante de Elliott tras algunos cambios en el orden de llegada.

A continuación se puede consultar la parrilla completa de la Chase de la NASCAR Cup de 2026:

Participantes en la Chase de la NASCAR Cup Series 2026

Watch: Preece wins in chaotic Daytona finish for first points-paying victory