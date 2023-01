Pastrana correrá Daytona 500 con equipo de Michael Jordan

Cargar reproductor de audio

Pastrana, 11 veces medalla de oro en los X-Games, tiene un currículum demasiado largo para enumerarlo aquí. Ha demostrado ser un competidor versátil, capaz de enfrentarse a cualquier reto, y ha cosechado grandes éxitos en todo tipo de deportes, desde motos de supercross hasta coches de rally.

El fundador del Nitro Circus, de 39 años, también hizo una breve incursión en el mundo de la NASCAR. Pastrana participó en 42 carreras de la NASCAR Xfinity Series, corriendo la temporada completa en 2013. Su mejor resultado fue en Richmond, con un noveno puesto, pero también consiguió una pole position en Talladega.

Su inicio más reciente en el nivel nacional de NASCAR se produjo en la Truck Series, corriendo Las Vegas en 2020. Aunque ha hecho bastantes cosas a lo largo de su emocionante y extensa carrera, Pastrana nunca antes había intentado esto: el evento joya de la corona de NASCAR en el nivel superior del deporte.

Pastrana pilotará un tercer coche del equipo 23XI Racing, respaldado por Toyota, en la 65ª edición de las 500 Millas de Daytona el mes que viene. Pero primero tendrá que estar en la parrilla. Entre los que también lucharán por una de las cuatro plazas libres de la carrera estará el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series Jimmie Johnson, así que no será tarea fácil.

Pastrana pilotará el Toyota Camry nº 67 con el patrocinio de Black Rifle Coffee en las 500 millas. Eric Phillips será el jefe de equipo.

"Estoy encantado con la oportunidad de correr en las 500 Millas de Daytona", dijo Pastrana en un comunicado del equipo. "Es el evento en el que todos mis amigos y familiares se reúnen cada año para verlo en casa de nuestro amigo Dale y es un evento en el que he querido correr toda mi vida. Mi primera victoria en supercross llegó en Daytona cuando tenía 16 años, y me clasifiqué tercero en Daytona para la serie Xfinity en 2013. Esa carrera no terminó bien, pero pude terminar décimo a pesar de que crucé la línea de meta de espaldas por la hierba del infield a 180 mph".

"Tratar de ganar uno de los muy pocos lugares restantes en la clasificación para la carrera más grande en la que he tenido la oportunidad de competir no será una tarea fácil, pero estoy seguro de que el equipo 23XI me dará un coche que pertenece al espectáculo y realmente creo que tengo las habilidades para llevarlo allí. Para mí era muy importante dar lo mejor de mí mismo y estoy encantado de emprender esta empresa con el equipo 23XI Toyota. Siempre son competitivos en las supervelocidades, así que sé que seremos fuertes cuando lleguemos a Daytona. Todos mis amigos, familiares y parientes desaparecidos hace tiempo tienen previsto estar allí y estoy deseando compartir el momento con todos mis fans y también con mis socios de Black Rifle Coffee Company."

23XI, copropiedad de Denny Hamlin (tres veces ganador de las 500) y de la leyenda de la NBA Michael Jordan, ya cuenta con dos pilotos a tiempo completo. Tyler Reddick, que se une al equipo tras un impresionante paso por RCR, y Bubba Wallace. El equipo ya ha conseguido tres victorias en sólo dos temporadas de competición en la Cup Series.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo a Travis, que competirá por un puesto en las 500 Millas de Daytona", dijo Steve Lauletta, presidente de 23XI Racing. "Es uno de los atletas de deportes de acción más conocidos y condecorados de todos los tiempos, y estamos deseando ayudarle en su intento de competir en las 500 Millas de Daytona".

"Atraer a un piloto de la talla de Travis dice mucho del éxito que 23XI Racing ha tenido en nuestras dos primeras temporadas y apunta a la dirección positiva en la que nos dirigimos".